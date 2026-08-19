ДЖОЛИТТИ, ДЖОВАННИ

Джолитти (ит. Giolitti), Джованни — итальянский политический деятель, премьер-министр в 1892—1893, 1903—1905, 1906—1909, 1911—1914, 1920—1921.

Выходец из обеспеченной буржуазной семьи; в 1861 окончил юридический факультет Туринского университета. С 1862 — на государственной службе; с 1869 руководил отделом министерства финансов. С 1882 — член Государственного совета, депутат. В 1889—1890 — министр во втором кабинете Криспи . С мая 1892 по декабрь 1893 — премьер-министр; отправлен в отставку из-за финансовых скандалов, связанных с коррупцией в политической верхушке (так называемый скандал с Banca Romana). Постепенно перешел в оппозицию к правительству Криспи; играл ведущую роль в правительстве Дзанарделли (1901—1903, министр внутренних дел). 1903—1914 историографы часто называют «эрой Д.». Новый политический курс предусматривал диалог с социалистами ( Ф. Турати ) и профсоюзами. Полный отказ от репрессивных мер предшествующих правительств привел к определению новой роли государства как «классового арбитра», не поддерживавшего в классовой борьбе ни одну из сторон. Было признано право трудящихся на забастовку; приняты законы об охране и равной оплате детского и женского труда, страхованию от несчастных случаев и по старости, введено право на отдых, сокращен рабочий день некоторых категорий работников.

В 1911 была развязана итало-турецкая («ливийская») война. Умеренные социалисты (Биссолати) поддержали войну в обмен на избирательную реформу. Реформа 1912 установила всеобщее избирательное право для мужчин, что усилило массовые партии и движения, привело к образованию новых фракций в парламенте (помимо социалистической, также реформистской, радикальной, националистической фракций). «Пакт Д.» (1913) обеспечил отказ Католической церкви от противостояния светскому государству, поддержку правительства Д. в обмен на отказ от закона о разводе, сохранение религиозного образования в школах и допуск церкви к экономической и социальной деятельности в структурах государства. Слухи о «пакте Д.», трудности войны привели к ослаблению престижа правительства; дестабилизация способствовала усилению максималистского течения в Итальянской социалистической партии ( Б. Муссолини ). Вопрос о финансировании новой колонии (Ливия) стал поводом к распаду правящей коалиции и отставке Д. До вступления Италии в Первую мировую войну Д. придерживался нейтралистской позиции, считая армию недостаточно готовой к войне; с началом войны отошел от политической деятельности. Вновь избран депутатом в 1919; в 1920 назначен премьер-министром в обстановке острого политического кризиса (так называемая красная волна 1919—1920).

В сентябре 1919 отряд итальянских добровольцев-ветеранов во главе с Г. Д’Аннунцио захватил г. Фиуме (совр. Риека в Хорватии), в августе 1920 объявив его независимость под протекторатом Италии. Д. отправил для подавления выступления и для соблюдения Рапалльского договора регулярную армию, которая восстановила статус свободного города. Последовавший кризис вынудил Д. распустить парламент и объявить новые выборы (март 1921), после которых он был отправлен в отставку (4 июля 1921). В обстановке глубокого кризиса либерального государства выражал готовность возглавить правительство с участием представителей фашистской партии. После прихода к власти Муссолини («Поход на Рим» 28 октября 1922) поддержал новое правительство, выступил против «Авентинской оппозиции» 1924, после чего отошел от активной деятельности (в том числе вследствие резкого снижения политического значения парламента). В 1928 выступил против антидемократического законопроекта о фактической отмене выборов.

Соч.: Memorie della mia vita. 2 Vol. Milano, 1922; Giovanni Giolitti : al governo, in parlamento, nel carteggio / A cura di A. Mola e A. Ricci. 1. I governi Giolitti (1892—1921). Foggia, 2007; 2. L’attività legislativa. 2 Vol. Foggia, 2007—2009; 3. Il carteggio. 2 Vol. Foggia, 2009—2010.

Лит.: Любин В. П. Социалисты в истории Италии. М., 2007; Mola A. Giolitti: lo statista della nuova Italia. Milano. 2006. Sotgiu G. L’Italia di Giolitti. Cagliari, 1972.