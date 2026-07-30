ДЖОКЬЯКАРТА (ГОРОД В ИНДОНЕЗИИ)

ДЖОКЬЯКАРТА (Yogyakarta, Jogjakar­ta, Djokjakarta) - го­род в Ин­до­не­зии .

Административный центр осо­бо­го округа Джокь­я­кар­та. Население 669,9 тысяч человек (2007); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 1566,4 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в центральной час­ти острова Ява, к югу от вул­ка­на Ме­ра­пи (высота 2911 м), в 35 км от по­бе­ре­жья Ин­дий­ско­го океана Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железно-дорожное со­об­ще­ние с другими го­ро­да­ми ост­ро­ва. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ади­су­чип­то.

Джокьякарта (яван­ское «го­род, ко­то­рый дол­жен про­цве­тать») ос­но­ван в 1755 году яван­ским прин­цем Ман­гку­бу­ми как сто­ли­ца од­но­им. сул­та­на­та . В XIX-XX века оп­лот национального со­про­тив­ле­ния нидерландскому ко­ло­ни­аль­но­му прав­ле­нию. В го­ды ан­ти­нидерландского Яван­ско­го вос­ста­ния (1825-1830) в Джокьякарте на­хо­дил­ся главный штаб Ди­по­не­го­ро, в 1942-1945 годы - штаб народного со­про­тив­ле­ния под руководством Су­кар­но. В 1946-1949 годы Джокьякарта - временная сто­ли­ца Ин­до­не­зии. Го­род не­од­но­крат­но стра­дал от зем­ле­тря­се­ний и из­вер­же­ний вул­ка­на Ме­ра­пи (при зем­ле­тря­се­нии 27.5.2006 года по­гиб­ли около 6 тысяч человек).

Главный куль­тур­ный и ту­ри­ст­ский центр острова Ява. В ис­то­рическом цен­тре Джокьякарты - ан­самбль двор­ца сул­та­на («кра­тон», XVIII век), парк и ос­тат­ки двор­ца Та­ман-Са­ри («Вод­ный за­мок», 1758; вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся, 2006). К се­ве­ру - современный де­ло­вой центр го­ро­да с главной тор­го­вой ули­цей Джа­лан-Ма­лио­бо­ро, где со­хра­ни­лись зда­ния в голландском ко­ло­ни­аль­ном сти­ле XIX-XX веков. Вос­ста­нов­лен­ный голландский форт Бен­тенг-Фре­де­бург (1765 год; ны­не Му­зей ис­то­рии борь­бы за не­за­ви­си­мость Ин­до­не­зии). Дво­рец Па­куа­ла­ман.

Университет Гад­жа-Ма­да (1949) - ста­рей­ший, круп­ней­ший и наи­бо­лее пре­стиж­ный вуз стра­ны; Государственный университет Джокьякарты, Ин­до­не­зий­ский институт ис­кусств (1984), а так­же ряд не­го­су­дар­ст­вен­ных ву­зов, в том числе Ис­лам­ский университет Ин­до­не­зии (1945). Шко­ла клас­сического яван­с­ко­го тан­ца и те­ат­ра те­ней (ва­янг-ку­лит). Ис­лам­ская (1942) и ре­гио­наль­ная (1949) библиотеки. Му­зеи: ин­до­незийского искусства Со­но­бу­дойо (1935), национального ге­роя Ин­до­не­зии - прин­ца Ди­по­не­го­ро, ВВС (сре­ди экс­по­на­тов - во­енные са­мо­лё­ты советского про­изводства - МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, Ту-16). Океа­на­ри­ум (с од­ним из круп­ней­ших в ми­ре бас­сей­нов для акул), пти­чий ры­нок Па­сар-Нга­сем и другие. Еже­год­ные фес­ти­ва­ли ин­до­незийского музыкального и тан­це­валь­но­го ис­кус­ст­ва.

Центр ту­риз­ма. Свыше 2/3 ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (пре­имущественно в тор­гов­ле и ин­ду­ст­рии раз­вле­че­ний). Джокьякарта - круп­ней­ший центр про­изводства ба­ти­ка. При­го­род Джокьякарты - Ко­та­ге­де (в XVI-XVII века был сто­ли­цей яван­ской им­пе­рии Ма­та­рам, смотреть Ма­та­рам Позд­ний) - главный центр че­кан­ки по се­реб­ру и про­изводства юве­лир­ных из­де­лий в стра­не; при­го­род Ка­сон­ган - важ­ней­ший центр про­изводства тра­ди­ци­он­ной ин­до­незийской ке­ра­ми­ки. Про­изводство тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий (главным образом оде­ж­да из ба­ти­ка); пред­при­ятия пи­ще­вой (са­хар­ной, пло­до­ово­ще­кон­серв­ной, мас­ло­бой­ной и другой), та­бач­ной, ме­бель­ной промышленности; ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, из­го­тов­ле­ние су­ве­ни­ров и пред­ме­тов тра­ди­ци­он­ных ин­до­незийских ре­мё­сел.

В ок­ре­ст­но­стях Джокьякарты - ар­хитектурные па­мят­ни­ки VIII-X веков: буд­дий­ское свя­ти­ли­ще Бо­ро­бу­дур (в 40 км к се­ве­ро-за­па­ду от Джокьякарты), ин­дуи­ст­ский хра­мо­вый ком­плекс Прам­ба­нан (в 15 км в вос­то­ку от Джокьякарты); вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Джо­кья­кар­та. Дво­рец сул­та­на.

Фото Н.В. Мазеина.

Архив БРЭ.

Джо­кья­кар­та. Тор­го­вая ули­ца Джа­лан-Ма­лио­бо­ро.

Фото Н.В. Мазеина.

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)