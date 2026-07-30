ДЖОКЬЯКАРТА (ГОРОД В ИНДОНЕЗИИ)
ДЖОКЬЯКАРТА (Yogyakarta, Jogjakarta, Djokjakarta) - город в Индонезии.
Административный центр особого округа Джокьякарта. Население 669,9 тысяч человек (2007); образует городскую агломерацию с населением 1566,4 тысяч человек. Расположен в центральной части острова Ява, к югу от вулкана Мерапи (высота 2911 м), в 35 км от побережья Индийского океана Узел автомобильных дорог, железно-дорожное сообщение с другими городами острова. Международный аэропорт Адисучипто.
Джокьякарта (яванское «город, который должен процветать») основан в 1755 году яванским принцем Мангкубуми как столица одноим. султаната. В XIX-XX века оплот национального сопротивления нидерландскому колониальному правлению. В годы антинидерландского Яванского восстания (1825-1830) в Джокьякарте находился главный штаб Дипонегоро, в 1942-1945 годы - штаб народного сопротивления под руководством Сукарно. В 1946-1949 годы Джокьякарта - временная столица Индонезии. Город неоднократно страдал от землетрясений и извержений вулкана Мерапи (при землетрясении 27.5.2006 года погибли около 6 тысяч человек).
Главный культурный и туристский центр острова Ява. В историческом центре Джокьякарты - ансамбль дворца султана («кратон», XVIII век), парк и остатки дворца Таман-Сари («Водный замок», 1758; восстанавливается, 2006). К северу - современный деловой центр города с главной торговой улицей Джалан-Малиоборо, где сохранились здания в голландском колониальном стиле XIX-XX веков. Восстановленный голландский форт Бентенг-Фредебург (1765 год; ныне Музей истории борьбы за независимость Индонезии). Дворец Пакуаламан.
Университет Гаджа-Мада (1949) - старейший, крупнейший и наиболее престижный вуз страны; Государственный университет Джокьякарты, Индонезийский институт искусств (1984), а также ряд негосударственных вузов, в том числе Исламский университет Индонезии (1945). Школа классического яванского танца и театра теней (ваянг-кулит). Исламская (1942) и региональная (1949) библиотеки. Музеи: индонезийского искусства Сонобудойо (1935), национального героя Индонезии - принца Дипонегоро, ВВС (среди экспонатов - военные самолёты советского производства - МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, Ту-16). Океанариум (с одним из крупнейших в мире бассейнов для акул), птичий рынок Пасар-Нгасем и другие. Ежегодные фестивали индонезийского музыкального и танцевального искусства.
Центр туризма. Свыше 2/3 работающих занято в сфере услуг (преимущественно в торговле и индустрии развлечений). Джокьякарта - крупнейший центр производства батика. Пригород Джокьякарты - Котагеде (в XVI-XVII века был столицей яванской империи Матарам, смотреть Матарам Поздний) - главный центр чеканки по серебру и производства ювелирных изделий в стране; пригород Касонган - важнейший центр производства традиционной индонезийской керамики. Производство текстильных и швейных изделий (главным образом одежда из батика); предприятия пищевой (сахарной, плодоовощеконсервной, маслобойной и другой), табачной, мебельной промышленности; металлообработка, изготовление сувениров и предметов традиционных индонезийских ремёсел.
В окрестностях Джокьякарты - архитектурные памятники VIII-X веков: буддийское святилище Боробудур (в 40 км к северо-западу от Джокьякарты), индуистский храмовый комплекс Прамбанан (в 15 км в востоку от Джокьякарты); включены в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Джокьякарта. Дворец султана.
Фото Н.В. Мазеина.
Архив БРЭ.
Джокьякарта. Торговая улица Джалан-Малиоборо.
Фото Н.В. Мазеина.
Архив БРЭ.