ДЖОКЬЯКАРТА

ДЖОКЬЯКАРТА (Yogyakarta, Jogjakarta, Djokjakarta) - султанат на острове Ява с одноимённой столицей.

Об­ра­зо­ван гол­ланд­ца­ми по­сле раз­гро­ма ими государства Ма­та­рам и под­пи­са­ния 13 февраля 1755 года в м. Гьян­ти до­го­во­ра с пред­ста­ви­те­ля­ми его пра­вя­щих кру­гов. Со­глас­но до­го­во­ру, тер­ри­то­рия Ма­та­ра­ма бы­ла раз­де­ле­на на два гос-ва – Джокьякарту и Су­ра­кар­ту (с ним Джокьякарта впо­след­ст­вии вра­ж­до­ва­ла).

Пер­вый сул­тан Джокьякарты - Ман­гку­бу­ми, при­нял ти­тул Ха­мен­гку Бу­во­но (I), ко­то­рый но­си­ли все по­сле­дую­щие сул­та­ны Джокьякарты. В 1811-1815 годах на Джокьякарту опи­ра­лись анг­ли­ча­не при реа­ли­за­ции сво­их пла­нов за­хва­та ни­дерландских ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний в Юго-Восточной Азии.

В Джокьякарте на­ча­лось Яван­ское вос­ста­ние 1825-1830 годов под руководством Ди­по­не­го­ро про­тив ни­дерландского гос­под­ства. До Второй ми­ро­вой вой­ны Джокьякарта счи­та­лась «ав­то­ном­ным го­су­дар­ст­вом» в сис­те­ме Ни­дерландской Ин­дии; по­сле об­ра­зо­ва­ния в 1945 году не­за­ви­си­мой Ин­до­незийской Рес­пуб­ли­ки по­лу­чи­ла ста­тус ав­то­ном­но­го осо­бо­го ок­ру­га под управ­ле­ни­ем на­след­ст­вен­ных сул­та­нов. В 1946-1949 годах в главный го­род сул­та­на­та бы­ла вре­мен­но пе­ре­не­се­на сто­ли­ца Ин­до­незийской Рес­пуб­ли­ки.

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