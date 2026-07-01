ДЖОКЬЯКАРТА
ДЖОКЬЯКАРТА (Yogyakarta, Jogjakarta, Djokjakarta) - султанат на острове Ява с одноимённой столицей.
Образован голландцами после разгрома ими государства Матарам и подписания 13 февраля 1755 года в м. Гьянти договора с представителями его правящих кругов. Согласно договору, территория Матарама была разделена на два гос-ва – Джокьякарту и Суракарту (с ним Джокьякарта впоследствии враждовала).
Первый султан Джокьякарты - Мангкубуми, принял титул Хаменгку Бувоно (I), который носили все последующие султаны Джокьякарты. В 1811-1815 годах на Джокьякарту опирались англичане при реализации своих планов захвата нидерландских колониальных владений в Юго-Восточной Азии.
В Джокьякарте началось Яванское восстание 1825-1830 годов под руководством Дипонегоро против нидерландского господства. До Второй мировой войны Джокьякарта считалась «автономным государством» в системе Нидерландской Индии; после образования в 1945 году независимой Индонезийской Республики получила статус автономного особого округа под управлением наследственных султанов. В 1946-1949 годах в главный город султаната была временно перенесена столица Индонезийской Республики.