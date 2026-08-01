ДЖОХОРСКИЕ ХРОНИКИ

ДЖОХОРСКИЕ ХРОНИКИ - исторические хроники XVII-XIX веков малайского государства Джохор .

Пред­став­ля­ют 3 на­прав­ле­ния джо­хор­ской му­сульманской ис­то­рио­гра­фии - ма­лай­ское, ми­нан­гка­бау­ское (си­ак­ское) и бу­гий­ское, от­ра­жаю­щие по­зи­ции 3 групп ме­ст­ной ари­сто­кра­тии, основных кон­ку­рен­тов в борь­бе за власть. На­пи­са­ны на джа­ви - ма­лай­ском языке арабской гра­фи­кой.

«Хи­кай­ат Си­ак» («Ска­за­ние о Сиа­ке») со­став­ле­на не­из­вест­ным ав­то­ром пред­по­ло­жи­тель­но во второй половине XIX века в ви­де си­ак­ской ре­дак­ции хро­ни­ки «Сед­жа­рах Ме­лайу» («Ма­лай­ские ро­до­сло­вия», XVI век). От­ра­жа­ет си­ак­скую ис­то­рио­гра­фическую тра­ди­цию. Из­вест­на в 4 спи­сках, ко­то­рые хра­нят­ся в биб­лио­те­ках Джа­кар­ты, Лон­до­на и Лей­де­на. На­пи­са­на с ан­ти­бу­гий­ских по­зи­ций. Опи­сы­ва­ет ис­то­рию Джо­хо­ра XVII-XIX веков и жизнь си­ак­ско­го ари­сто­кра­та Рад­жи Ке­чи­ла (ум. 1746), ко­то­рый про­воз­гла­сил се­бя сы­ном по­кой­но­го сул­та­на Мах­му­да (по­след­ний пред­ста­ви­тель ста­рой ма­лакк­ской ди­на­стии; ум. 1699), в 1718 году за­хва­тил трон в Джо­хо­ре, но в 1722 году был из­гнан из стра­ны вой­ска­ми бу­гий­цев. Хро­ни­ка со­дер­жит цен­ную ин­фор­ма­цию о дея­тель­но­сти анг­ли­чан и гол­ланд­цев в Джо­хо­ре.

«Пе­рин­га­тан Сед­жа­рах Нег­ри Джо­хор» («Па­мят­ные за­пис­ки об ис­то­рии го­су­дар­ст­ва Джо­хор») со­став­ле­на не­из­вест­ным ав­то­ром в середине XVIII века, яв­ля­ет­ся сбор­ни­ком со­об­ще­ний и до­ку­мен­тов, от­но­ся­щих­ся ко вре­ме­ни прав­ле­ния джо­хор­ско­го сул­та­на Су­лей­ма­на (1722-1760), пред­став­ля­ет ма­лай­скую ис­то­рио­гра­фическую тра­ди­цию и со­дер­жит па­не­ги­рик в ад­рес пра­вя­ще­го сул­та­на. Из­вест­ны 2 спи­ска, ко­то­рые хра­нят­ся в биб­лио­те­ках Лей­де­на и Джа­кар­ты. Со­дер­жит дан­ные о внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ке Джо­хо­ра, о жиз­ни сул­та­на и его дво­ра.

«Тух­фат ан-На­фис» («Дра­го­цен­ный дар») - две од­но­именные хро­ни­ки («крат­кая» и «длин­ная»), при­над­ле­жа­щие к бу­гий­ско­му на­прав­ле­нию джо­хор­ской ис­то­рио­гра­фии. В них из­ло­же­на ис­то­рия Джо­хо­ра XVI-XIX веков, од­на­ко по­ве­ст­во­ва­ние на­чи­на­ет­ся с ещё бо­лее ран­не­го пе­рио­да - с ми­фо­ло­ги­зи­рованного со­об­ще­ния об ос­но­ва­нии Син­га­пу­ра, ко­то­рое при­бли­зи­тель­но да­ти­ру­ет­ся 1299 годом. Обе хро­ни­ки соз­да­ны около 1865. «Крат­кая» хро­ни­ка на­пи­са­на Рад­жой Ах­ма­дом (1779-1879), «длин­ная» - его сы­ном, Рад­жой Али Хад­жи (1809-1872). Со­хра­ни­лись 5 спи­сков «длин­ной» хро­ни­ки и 1 спи­сок «крат­кой». Они со­дер­жат под­роб­ное опи­са­ние внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки Джо­хо­ра, ис­то­рию от­но­ше­ний бу­гий­ских ви­це-пра­ви­те­лей с пра­вя­щей ди­на­сти­ей ма­лай­ских сул­та­нов, дея­тель­но­сти ев­ро­пей­цев в ре­гио­не, ис­то­рию борь­бы за джо­хор­ский пре­стол. По­ве­ст­во­ва­ние вклю­ча­ет про­стран­ные на­став­ле­ния об иде­аль­ном му­сульманском го­су­дар­ст­ве, мо­ра­ли и ве­ре.

Публикации :

Peringatan sejarah negeri Johor: eine malaiische Quelle zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert / Hrsg. E. U. Kratz. Wiesbaden, 1973;

Hashim M. Y. Hikayat Siak. Dirawikan oleh Tengku Said. Kuala Lumpur, 1992;

Ali al-Haji Riau R. Tuhfat al-Nafis. Kuala-Lum­pur, 1998.

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