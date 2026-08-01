ДЖОХОРСКИЕ ХРОНИКИ
ДЖОХОРСКИЕ ХРОНИКИ - исторические хроники XVII-XIX веков малайского государства Джохор.
Представляют 3 направления джохорской мусульманской историографии - малайское, минангкабауское (сиакское) и бугийское, отражающие позиции 3 групп местной аристократии, основных конкурентов в борьбе за власть. Написаны на джави - малайском языке арабской графикой.
«Хикайат Сиак» («Сказание о Сиаке») составлена неизвестным автором предположительно во второй половине XIX века в виде сиакской редакции хроники «Седжарах Мелайу» («Малайские родословия», XVI век). Отражает сиакскую историографическую традицию. Известна в 4 списках, которые хранятся в библиотеках Джакарты, Лондона и Лейдена. Написана с антибугийских позиций. Описывает историю Джохора XVII-XIX веков и жизнь сиакского аристократа Раджи Кечила (ум. 1746), который провозгласил себя сыном покойного султана Махмуда (последний представитель старой малаккской династии; ум. 1699), в 1718 году захватил трон в Джохоре, но в 1722 году был изгнан из страны войсками бугийцев. Хроника содержит ценную информацию о деятельности англичан и голландцев в Джохоре.
«Перингатан Седжарах Негри Джохор» («Памятные записки об истории государства Джохор») составлена неизвестным автором в середине XVIII века, является сборником сообщений и документов, относящихся ко времени правления джохорского султана Сулеймана (1722-1760), представляет малайскую историографическую традицию и содержит панегирик в адрес правящего султана. Известны 2 списка, которые хранятся в библиотеках Лейдена и Джакарты. Содержит данные о внутренней и внешней политике Джохора, о жизни султана и его двора.
«Тухфат ан-Нафис» («Драгоценный дар») - две одноименные хроники («краткая» и «длинная»), принадлежащие к бугийскому направлению джохорской историографии. В них изложена история Джохора XVI-XIX веков, однако повествование начинается с ещё более раннего периода - с мифологизированного сообщения об основании Сингапура, которое приблизительно датируется 1299 годом. Обе хроники созданы около 1865. «Краткая» хроника написана Раджой Ахмадом (1779-1879), «длинная» - его сыном, Раджой Али Хаджи (1809-1872). Сохранились 5 списков «длинной» хроники и 1 список «краткой». Они содержат подробное описание внутренней и внешней политики Джохора, историю отношений бугийских вице-правителей с правящей династией малайских султанов, деятельности европейцев в регионе, историю борьбы за джохорский престол. Повествование включает пространные наставления об идеальном мусульманском государстве, морали и вере.
Публикации:
Peringatan sejarah negeri Johor: eine malaiische Quelle zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert / Hrsg. E. U. Kratz. Wiesbaden, 1973;
Hashim M. Y. Hikayat Siak. Dirawikan oleh Tengku Said. Kuala Lumpur, 1992;
Ali al-Haji Riau R. Tuhfat al-Nafis. Kuala-Lumpur, 1998.