ДЖОАДЖУ-ДЕ-СУС

ДЖОАДЖУ-ДЕ-СУС (румын. Geoagiu de Sus) - румынское село, расположенное на берегу небольшой реки Джоаджу, на восточных склонах гор Траскэу в жудеце Алба, рядом с которым с начала XVI века существовал православный монастырь .

Его основание между 1522 и 1529 годами приписывается валашскому господарю Раду де ла Афумаци (1522-1529).

Строения монастыря с церковью Рождества Пресвятой Богородицы были возведены на участке земли, переданном господарю трансильванским воеводой в качестве лена. В румынской историографии утверждается, что в первой половине XVI века в Джоаджу-де-Сус, близ монастыря Рымец, была основана православная кафедра. Первым известным по имени епископом , поставленным по распоряжению правительницы Изабеллы Запойяи в мае 1557 года, был Христофор. Однако в документах того времени дважды отмечено, что епископу полагаются все те доходы, какие «установлены издревле», поэтому можно утверждать, что Христофор был далеко не первым архиереем на кафедре и речь может идти о существовании здесь не просто епархии, но православной митрополии трансильванских румын. В 1560 году его сменил епископ Савва, постриженный в монашество в Валахии; в 1561 году правящим епископом стал Георгий. В апреле 1562 года трансильванский князь Янош Жигмонт вновь утвердил правящим епископом Савву. В начале 70-х годов XVI века, после переноса православной кафедры в Ланкрэм, близ Алба-Юлии, монастырь в Джоаджу-де-Сусе утратил свое значение.

С 1698 по 1758 годы монастырь был униатским, затем снова стал православным. В 1762 году обитель была разрушена артиллерийским огнем карательных отрядов генерала А. Буццова по приказу австрийских властей, проводивших политику по насильственному обращению в униатство православных жителей Трансильвании. В 1785 году восстановленный монастырь был снова разрушен, уцелел только храм, перестроенный в начале XVIII века.

В настоящее время сохранилась церковь прямоугольного плана с полукруглой апсидой под общей высокой кровлей с широким выносом, характерной для архитектурной традиции Молдавии и Валахии. Колокольня с открытым ярусом звона поставлена над пронаосом. Росписи относятся к времени после эпохи Брынковяну и были выполнены мастерами Иоанном и Нистором в 1724 году. Храм был отреставрирован в 1973-1975 годах.

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