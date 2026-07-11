ДЖИЗИЯ

ДЖИЗИЯ (джизья) - подушная подать с иноверцев в Халифате и древних мусульманских государствах.

Пер­во­на­чаль­но джизия рас­смат­ри­ва­лась му­сульманскими пра­во­ве­да­ми как кол­лек­тив­ный вы­куп с не­му­суль­ман за со­хра­не­ние им жиз­ни и по­кро­ви­тель­ст­во (араб. зим­ма, см. в статье Зим­мии). Упо­мина­ет­ся в Ко­ра­не (су­ра 9, аят 29).

В VII веке джизия ещё не от­де­ля­лась от ха­рад­жа; в начале VIII веке вы­де­ли­лась в осо­бый на­лог с ин­ди­ви­ду­аль­ной от­вет­ст­вен­но­стью. Джизией об­ла­га­лись муж­чи­ны, дос­тиг­шие со­вер­шен­но­ле­тия (кро­ме по­жи­лых лю­дей, ин­ва­ли­дов, ни­щих и ра­бов; до начала VIII века от джизии ос­во­бо­ж­да­лись мо­на­хи). Джизию по­ла­га­лось вно­сить день­га­ми, еди­но­вре­мен­но по ис­те­че­нии на­ло­го­во­го го­да, хо­тя до­пус­ка­лось взи­ма­ние джизии на­ту­рой (оде­ж­дой, ско­том и др.) и по час­тям.

В XI-XIII веках во мно­гих му­сульманских го­су­дар­ст­вах бы­ла вос­ста­нов­ле­на кол­лек­тив­ная от­вет­ст­вен­ность ино­вер­ных об­щин за вы­пла­ту джизии. Ка­но­нические став­ки джизим за­ви­се­ли от иму­щественного по­ло­же­ния пла­тель­щи­ка (12, 24, 48 дир­хе­мов или 1, 2, 4 ди­на­ра) и со­хра­ня­лись до XV века; позд­нее в свя­зи с обес­це­не­ни­ем мо­не­ты про­из­во­дил­ся пе­рио­дический пе­ре­смотр раз­ме­ра джизии.

Как са­мо­сто­ят. по­дать джизия взи­ма­лась в Ос­ман­ской им­пе­рии до конца XVIII века, ко­гда она вновь сли­лась с ха­рад­жем.

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