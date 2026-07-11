ДЖИЗИЯ
ДЖИЗИЯ (джизья) - подушная подать с иноверцев в Халифате и древних мусульманских государствах.
Первоначально джизия рассматривалась мусульманскими правоведами как коллективный выкуп с немусульман за сохранение им жизни и покровительство (араб. зимма, см. в статье Зиммии). Упоминается в Коране (сура 9, аят 29).
В VII веке джизия ещё не отделялась от хараджа; в начале VIII веке выделилась в особый налог с индивидуальной ответственностью. Джизией облагались мужчины, достигшие совершеннолетия (кроме пожилых людей, инвалидов, нищих и рабов; до начала VIII века от джизии освобождались монахи). Джизию полагалось вносить деньгами, единовременно по истечении налогового года, хотя допускалось взимание джизии натурой (одеждой, скотом и др.) и по частям.
В XI-XIII веках во многих мусульманских государствах была восстановлена коллективная ответственность иноверных общин за выплату джизии. Канонические ставки джизим зависели от имущественного положения плательщика (12, 24, 48 дирхемов или 1, 2, 4 динара) и сохранялись до XV века; позднее в связи с обесценением монеты производился периодический пересмотр размера джизии.
Как самостоят. подать джизия взималась в Османской империи до конца XVIII века, когда она вновь слилась с хараджем.