ДЖИВЕЛЕГОВ АЛЕКСЕЙ КАРПОВИЧ
ДЖИВЕЛЕГОВ АЛЕКСЕЙ КАРПОВИЧ - российский историк, театровед, литературовед, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР.
В 1897 году окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1916 года член ЦК партии кадетов. Участник Государственного совещания, член Предпарламента.
Автор работ по истории Возрождения, средневекового города, западноевропейского театра и литературы. Многолетние исследования итальянской комедии дель арте завершились книгой «Итальянская народная комедия» (опубликована посмертно, 1954). Интерес к театру К. Гольдони нашёл отражение в ряде статей о творчестве драматурга (предисловия к изданиям комедий Гольдони в 1936-1950 годах). Дживелегов выступал и как переводчик комедий Гольдони. Одним из первых использовал в исторических исследованиях социологический метод, представляя художественные явления на широком историческом фоне.
В 1910-1924 годах преподавал в Московском университете, с 1930 года в ГИТИСе (профессор, заведующий кафедрой истории театра). С 1944 года заведующий сектором истории театра Института истории искусств. Читал курс истории западноевропейской литературы в Институте философии и литературы, Институте красной профессуры, лекции по истории театра в московских театральных студиях и театрах.
Сочинения:
Начало итальянского Возрождения. 2-е изд. М., 1925;
Очерки итальянского Возрождения. Кастильоне, Аретино, Челлини. М., 1929;
История западноевропейского театра. От возникновения до 1789 г. М.; Л., 1941 (совм. с Г.Н. Бояджиевым);
Театр и драма периода Реставрации // История английской литературы. М.; Л., 1945. Т. 1. Вып. 2;
Данте Алигиери. 2-е изд. М., 1946;
Творцы итальянского Возрождения: В 2 кн. М., 1988.