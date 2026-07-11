ДЖИВЕЛЕГОВ АЛЕКСЕЙ КАРПОВИЧ

ДЖИВЕЛЕГОВ АЛЕКСЕЙ КАРПОВИЧ - российский историк, театровед, литературовед , член-корреспондент Академии наук Армянской ССР.

В 1897 году окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Мо­с­ков­ско­го университета. С 1916 года член ЦК пар­тии ка­де­тов . Уча­ст­ник Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­ща­ния, член Пред­пар­ла­мен­та.

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии Воз­ро­ж­де­ния , средневекового го­ро­да, западноевропейского те­ат­ра и литературы. Мно­го­лет­ние ис­сле­до­ва­ния итальянской ко­ме­дии дель ар­те за­вер­ши­лись книгой «Италь­ян­ская на­род­ная ко­ме­дия» (опубликована посмертно, 1954). Ин­те­рес к те­ат­ру К. Голь­до­ни на­шёл от­ра­же­ние в ря­де ста­тей о твор­че­ст­ве дра­ма­тур­га (пре­ди­сло­вия к из­да­ни­ям ко­ме­дий Голь­до­ни в 1936-1950 годах). Дживелегов вы­сту­пал и как пе­ре­во­дчик ко­ме­дий Голь­до­ни. Од­ним из пер­вых ис­поль­зо­вал в ис­то­рических ис­сле­до­ва­ни­ях со­цио­ло­гический ме­тод, пред­став­ляя ху­дожественные яв­ле­ния на ши­ро­ком ис­то­рическом фо­не.

В 1910-1924 годах пре­по­да­вал в Московском университете, с 1930 года в ГИТИСе (профессор, заведующий ка­фед­рой ис­то­рии те­ат­ра). С 1944 года заведующий сек­то­ром ис­то­рии те­ат­ра Института ис­то­рии ис­кусств. Чи­тал курс ис­то­рии западноевропейской литературы в Институте фи­ло­со­фии и литературы, Институте крас­ной про­фес­су­ры, лек­ции по ис­то­рии те­ат­ра в московских те­ат­раль­ных сту­ди­ях и те­ат­рах.

Сочинения :

На­ча­ло италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. 2-е изд. М., 1925;

Очер­ки италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. Кас­тиль­о­не, Аре­ти­но, Чел­ли­ни. М., 1929;

Ис­то­рия за­пад­но­ев­ро­пей­ско­го те­ат­ра. От воз­ник­но­ве­ния до 1789 г. М.; Л., 1941 (совм. с Г.Н. Бо­яд­жие­вым);

Те­атр и дра­ма пе­рио­да Рес­тав­ра­ции // Ис­то­рия анг­лий­ской ли­те­ра­ту­ры. М.; Л., 1945. Т. 1. Вып. 2;

Дан­те Али­гие­ри. 2-е изд. М., 1946;

Твор­цы италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния: В 2 кн. М., 1988.