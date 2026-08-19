ДЖИВАНИ

ДЖИВАНИ (настоящие имя и фамилия Сероб Левонян) - армянский поэт-ашуг.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье.

В 1867 году пе­ре­ехал в Тиф­лис; в 1868-1895 годах жил в Алек­сан­д­ро­по­ле.

Пер­вый сборник сти­хов из­дан в 1882 году. Свои пес­ни ис­пол­нял в со­про­во­ж­де­нии ке­ман­чи , скрип­ки. Ав­тор около 1000 пе­сен на лю­бов­ную, фи­ло­соф­скую, со­ци­аль­ную те­ма­ти­ку; пе­ре­ло­же­ний на армянский язык тра­диционных вос­точ­ных сю­же­тов («Лей­ли и Медж­нун», «Ашуг-Га­риб», «Шах Ис­ма­ил» и др.). Отдельные стро­ки его пе­сен ста­ли кры­ла­ты­ми фра­за­ми. В сво­ём твор­че­ст­ве Дживани про­дол­жил тра­ди­ции Са­ят-Но­вы, ис­поль­зо­вал тра­диционные приё­мы восточной по­эзии и на­род­ной музыкальной куль­ту­ры. Внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие армянского музыкально-по­этического ис­кус­ст­ва.

Сочинения :

Ан­то­ло­гия ар­мян­ской по­эзии. М., 1940. С. 350-356;

Со­чи­не­ния. Ер., 1963 (на армянском языке).

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