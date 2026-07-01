ДЖИУ-ДЖИЦУ

ДЖИУ-ДЖИЦУ, дзюдц­зю­цу (японское - ис­кус­ст­во мяг­ко­сти) - первоначально вид физической и боевой подготовки самураев.

Вклю­чал сис­те­му приё­мов са­мо­за­щи­ты без ору­жия и дей­ст­вий с ору­жи­ем. Наи­боль­ший рас­цвет с XII века по XIX век. В даль­ней­шем про­изош­ло рас­слое­ние Джиу-джицу на мно­го­численные шко­лы и ви­ды - дзю­до, ай­ки­до, ка­ра­те, кэн­до. Куль­ти­ви­ру­ет­ся как сис­те­ма бое­вых (при­клад­ных) приё­мов са­мо­за­щи­ты.

Пред­по­ло­жи­тель­но жи­те­ли Япо­нии по­зна­ко­ми­лись с этим бое­вым ис­кус­ст­вом в X веке бла­го­да­ря мо­на­хам и куп­цам, при­ез­жав­шим в стра­ну из Ки­тая. До это­го в Япо­нии бы­то­ва­ли разл. фор­мы са­мо­за­щи­ты без ору­жия, сло­жив­шие­ся на ос­но­ве тра­ди­ци­он­но­го су­мо и но­сив­шие название «ку­ми ути». В XII веке в Япо­нии су­ще­ст­во­ва­ла шко­ла «ру­ко­паш­но­го боя», соз­дан­ная генералом С. Са­бу­ро; её приёмы опи­са­ны в «Конд­зя­ку-мо­но­га­та­ри» - буд­дий­ском со­чи­не­нии XIII века. Од­на­ко не­по­сред­ст­вен­но сис­те­ма­ти­зи­ро­вал тех­ни­ку джиу-джицу в 1532 году Х. Та­кэ­но­ути. Мас­те­ра со­вер­шен­ст­во­ва­ли при­ми­тив­ную бое­вую тех­ни­ку, со­еди­няя тра­диционные приё­мы с дви­же­ния­ми, ха­рак­тер­ны­ми для китайских бое­вых школ. В искусстве джиу-джицу уп­раж­ня­лись вои­ны и про­стые го­ро­жа­не.

Важ­ней­шие сти­ли джиу-джицу (сре­ди них, например, ёсин-рю, ку­син-рю, сэ­ки­гу­ти-рю) вклю­ча­ли так­же уда­ры но­га­ми и ру­ка­ми, бро­ски, ры­ча­ги, бо­ле­вые и уду­шаю­щие приё­мы. В боль­шин­ст­ве сти­лей Джиу-джицу прак­ти­ко­ва­лись по­един­ки с ору­жи­ем, в осо­бен­но­сти с ме­чом. В эпо­ху ди­на­стии То­ку­га­ва в Япо­нии су­ще­ст­во­ва­ло около 700 школ бое­вых ис­кусств, и у ка­ж­дой был свой осо­бый стиль.

По ини­циа­ти­ве немецкого профессора Э. Бел­ца бое­вое искусство джиу-джицу в конце XIX века вклю­че­но в про­грам­му То­кий­ско­го университета. Од­ним из его уче­ни­ков был Д. Ка­но, впо­след­ст­вии соз­дав­ший на ос­но­ве джиу-джицу дзю­до.

Раз­ли­ча­ют три осн. на­прав­ле­ния джиу-джицу: 1) клас­сические японские сти­ли, за­ни­маю­щие­ся ими стро­го хра­нят тра­ди­ции и изу­ча­ют ста­рин­ные приё­мы; 2) сти­ли, поя­вив­шие­ся в эпо­ху Мэйд­зи, по­лу­чи­ли название «гос­инд­зю­цу» или «ни­хон гос­инд­зю­цу». Серь­ёз­ное влия­ние на эти сти­ли ока­за­ли та­кие современные бое­вые ис­кус­ст­ва, как дзю­до, ка­ра­те и ай­ки­до; 3) сти­ли, воз­ник­шие за пре­де­ла­ми Япо­нии и по­лу­чив­шие название «гайд­зин гос­инд­зю­цу». Эти сти­ли не свя­за­ны с тра­ди­ция­ми японских бое­вых ис­кусств и име­ют соб­ст­вен­ные кон­цеп­ции и ме­то­ды ква­ли­фи­ка­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)