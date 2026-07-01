ДЖИУ-ДЖИЦУ
ДЖИУ-ДЖИЦУ, дзюдцзюцу (японское - искусство мягкости) - первоначально вид физической и боевой подготовки самураев.
Включал систему приёмов самозащиты без оружия и действий с оружием. Наибольший расцвет с XII века по XIX век. В дальнейшем произошло расслоение Джиу-джицу на многочисленные школы и виды - дзюдо, айкидо, карате, кэндо. Культивируется как система боевых (прикладных) приёмов самозащиты.
Предположительно жители Японии познакомились с этим боевым искусством в X веке благодаря монахам и купцам, приезжавшим в страну из Китая. До этого в Японии бытовали разл. формы самозащиты без оружия, сложившиеся на основе традиционного сумо и носившие название «куми ути». В XII веке в Японии существовала школа «рукопашного боя», созданная генералом С. Сабуро; её приёмы описаны в «Кондзяку-моногатари» - буддийском сочинении XIII века. Однако непосредственно систематизировал технику джиу-джицу в 1532 году Х. Такэноути. Мастера совершенствовали примитивную боевую технику, соединяя традиционные приёмы с движениями, характерными для китайских боевых школ. В искусстве джиу-джицу упражнялись воины и простые горожане.
Важнейшие стили джиу-джицу (среди них, например, ёсин-рю, кусин-рю, сэкигути-рю) включали также удары ногами и руками, броски, рычаги, болевые и удушающие приёмы. В большинстве стилей Джиу-джицу практиковались поединки с оружием, в особенности с мечом. В эпоху династии Токугава в Японии существовало около 700 школ боевых искусств, и у каждой был свой особый стиль.
По инициативе немецкого профессора Э. Белца боевое искусство джиу-джицу в конце XIX века включено в программу Токийского университета. Одним из его учеников был Д. Кано, впоследствии создавший на основе джиу-джицу дзюдо.
Различают три осн. направления джиу-джицу: 1) классические японские стили, занимающиеся ими строго хранят традиции и изучают старинные приёмы; 2) стили, появившиеся в эпоху Мэйдзи, получили название «госиндзюцу» или «нихон госиндзюцу». Серьёзное влияние на эти стили оказали такие современные боевые искусства, как дзюдо, карате и айкидо; 3) стили, возникшие за пределами Японии и получившие название «гайдзин госиндзюцу». Эти стили не связаны с традициями японских боевых искусств и имеют собственные концепции и методы квалификации.