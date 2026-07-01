ДЖИРГА

Джирга (монг. «круг» — по размещению участников на съезде, подчеркивающему их равноправие).

У пуштунов и белуджей совет старшин, собрание представителей племен, высшая инстанция при осуществлении норм обычного права (в частности, уголовного). Рост социальной дифференциации в пуштунской среде привел к превращению Д. как сбора всех совершеннолетних мужчин племени (ахл-и джирга) под председательством вождя или старейшины в сходку родовых предводителей (джирга-йи маликан), в которой могли принимать участие и почитаемые улама или суфийские шейхи . Постановления Д. были обязательны для всего рода. В Афганистане для решения общегосударственных вопросов Аманулла утвердил старинную практику созыва «Большой Д.» (Лойя Д.), на которую со всей страны съезжались знать, сановники и придворные, землевладельцы и предприниматели, высшие улама. Ее деятельность не регламентировалась конституцией, а решение расценивалось как неформальное выражение национальной воли. В Британской Индии и Пакистане Д. сохранила надплеменной характер, отчасти интегрировавшись в колониальную правовую систему.

Лит.: Александров В., Ахрамович Р. Государственный строй Афганистана. М., 1966; Buchholz B. Loya Jirga. Afghanischer Mythos, Ratsversammlung und Verfassungsorgan. Freiburg im Breisgau, 2013; Mir Munshi Sultan Muhammad Khan. The Constitution and Laws of Afganistan. London, 1900.