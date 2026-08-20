ДЖИРАЛЬДИ ЧИНЦИО (ЧИНТИО) ДЖАМБАТТИСТА
ДЖИРАЛЬДИ ЧИНЦИО (ЧИНТИО) ДЖАМБАТТИСТА (итал. Giambattista Giraldi Cinzio) - итальянский писатель.
Окончил университет в Ферраре (1531), преподавал в ряде университетов Северной Италии. В 1547 году секретарь герцога Эрколе II д’Эсте.
Начал печататься с 1537 года. Теоретик [трактат «Рассуждение о том, как сочинять комедии и трагедии» («Discorso intorno al comporre delle comedie e tragedie», 1543, опубл. в 1554)] и (наряду с Дж. Триссино) основоположник [9 трагедий, в том числе «Орбекке» («Orbecche», 1541, опубликовано в 1543)] новоевропейской трагедии; в его трактовке она сочетает принципы «Поэтики» Аристотеля со стоицизмом в духе Сенеки и христианским морализмом.
Джиральди Чинцио - один из первых в Европе теоретиков жанра романа [«Рассуждение о том, как сочинять романы» («Discorso intorno al comporre dei romanzi», 1549, опубликован в 1554)]. Наиболее известное сочинение - новеллистическая книга «Экатоммити» («Ecatommiti», 1565), где жанрово-стилевая модель «Декамерона» Дж. Боккаччо трансформирована в русле маньеризма; в книге преобладают трагические сюжеты в духе М. Банделло. Сюжеты двух новелл «Экатоммити» (III, 7; VIII, 5) были положены У. Шекспиром в основу трагедий «Отелло» и «Мера за меру».
Среди других сочинений - поэтический сборник «Пламя» («Fiamme», 1548).
Сочинения:
Scritti critici. Mil., 1973;
L’uomo di corte. Modena, 1989; Carteggio. Messina, 1996;
Les romans (livre premier) // Les poétiques italiennes du roman. P., 2005.