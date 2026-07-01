ДЖИННА МУХАММЕД АЛИ
ДЖИННА МУХАММЕД АЛИ (урду محمد علی جناح ; англ. Muhammad Ali Jinnah) - политический деятель Британской Индии, государственный деятель Пакистана.
Принадлежал к исмаилитской общине ходжа, выходцев из Гуджарата.
Получил юридическое образование в Карачи и Бомбее, в 1893-1896 годах изучал право в Лондоне. По возвращении в Карачи занимался адвокатской практикой, с 1897 года работал в Высшем суде Бомбея (ныне Мумбаи). В 1905 году стал личным секретарём одного из ведущих деятелей Индийского национального конгресса (ИНК) Д. Наороджи и, вступив в 1906 году в ИНК, примкнул к его либеральному крылу. С 1913 года одновременно являлся членом Мусульманской лиги (МЛ); к 1920 году стал её лидером. На начальном этапе своей политической деятельности Джинна был сторонником единства мусульман и индусов в антиколониальной борьбе. В 1916 году активно содействовал заключению пакта в г. Лакхнау о совместных действиях ИНК и МЛ. В 1920 году Джинна покинул ИНК из-за разногласий с М.К. Ганди по вопросу о формах и методах национально-освободительного движения, в том числе из-за неприятия тактики несотрудничества как слишком радикальной.
В 1930-1934 годах жил в Великобритании, член индийской делегации на конференциях «Круглого стола» 1930-1932 годов. В 1930-х годах Джинна стал склоняться к идее обособления движения мусульман. Основой этой линии была разработанная им под идейным воздействием поэта, мыслителя и общественного деятеля М. Икбала «теория двух наций» в Индии, согласно которой мусульмане имеют право претендовать на самостоятельную государственность в Южной Азии. В марте 1940 года на съезде МЛ в г. Лахор под руководством Джинны была принята «Пакистанская резолюция», провозгласившая курс на создание независимого государства мусульман Индии. Джинна был сторонником придания ему светского демократического характера.
После раздела Британской Индии на два доминиона в августе 1947 года и провозглашения независимости Пакистана Джинна стал его генерал-губернатором. Ещё при жизни ему было присвоено почетное звание «Каид-и азам» (Великий лидер).
Сочинения:
Speeches and writings of Mr. Jinnah. 6th ed. Lahore, 1960-1964. Vol. 1-2.