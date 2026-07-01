ДЖИННА МУХАММЕД АЛИ

ДЖИННА МУХАММЕД АЛИ (урду محمد علی جناح ; англ. Muhammad Ali Jinnah) - политический деятель Британской Ин­дии, государственный дея­тель Па­ки­ста­на .

При­над­ле­жал к ис­маи­лит­ской об­щи­не ход­жа, вы­ход­цев из Гуд­жа­ра­та.

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Ка­ра­чи и Бом­бее, в 1893-1896 годах изу­чал пра­во в Лон­до­не. По воз­вра­ще­нии в Ка­ра­чи за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой, с 1897 года ра­бо­тал в Выс­шем су­де Бом­бея (ны­не Мум­баи). В 1905 году стал лич­ным сек­ре­та­рём од­но­го из ве­ду­щих дея­те­лей Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК) Д. На­ород­жи и, всту­пив в 1906 году в ИНК, примк­нул к его ли­бе­раль­но­му кры­лу. С 1913 года од­но­вре­мен­но яв­лял­ся членом Му­суль­ман­ской ли­ги (МЛ) ; к 1920 году стал её ли­де­ром. На на­чаль­ном эта­пе сво­ей по­ли­тической дея­тель­но­сти Джинна был сто­рон­ни­ком един­ст­ва му­суль­ман и ин­ду­сов в ан­ти­ко­ло­ни­аль­ной борь­бе. В 1916 году ак­тив­но со­дей­ст­вовал за­клю­че­нию пак­та в г. Лакх­нау о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях ИНК и МЛ. В 1920 году Джинна по­ки­нул ИНК из-за раз­но­гла­сий с М.К. Ган­ди по во­про­су о фор­мах и ме­то­дах национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, в том числе из-за не­при­ятия так­ти­ки не­со­труд­ни­че­ст­ва как слиш­ком ра­ди­каль­ной.

В 1930-1934 годах жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, член индийской де­ле­га­ции на кон­фе­рен­ци­ях «Круг­ло­го сто­ла» 1930-1932 годов. В 1930-х годах Джинна стал скло­нять­ся к идее обо­соб­ле­ния дви­же­ния му­суль­ман. Ос­но­вой этой ли­нии бы­ла раз­ра­бо­тан­ная им под идей­ным воз­дей­ст­ви­ем по­эта, мыс­ли­те­ля и об­щественного дея­те­ля М. Ик­ба­ла «тео­рия двух на­ций» в Ин­дии, со­глас­но ко­то­рой му­суль­ма­не име­ют пра­во пре­тен­до­вать на са­мо­сто­ятельную го­су­дар­ст­вен­ность в Южной Азии. В мар­те 1940 года на съез­де МЛ в г. Ла­хор под руководством Джинны бы­ла при­ня­та «Па­ки­стан­ская ре­зо­лю­ция» , про­воз­гла­сив­шая курс на со­з­да­ние не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ст­ва му­суль­ман Ин­дии. Джинна был сто­рон­ни­ком при­да­ния ему свет­ско­го де­мо­кра­тического ха­рак­те­ра.

По­сле раз­де­ла Британской Ин­дии на два до­ми­нио­на в августе 1947 года и про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Па­ки­ста­на Джинна стал его ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром. Ещё при жиз­ни ему бы­ло при­свое­но почетное зва­ние «Ка­ид-и азам» (Ве­ли­кий ли­дер).

Сочинения :

Speeches and writings of Mr. Jinnah. 6th ed. Lahore, 1960-1964. Vol. 1-2.