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ДЖИНГОИЗМ
ДЖИНГОИЗМ (англ. jingoism, от jingo - джинго, кличка английских шовинистов, от by jingo - чёрт побери) - термин, служащий для обозначения крайне шовинистических воззрений.
Вошёл в употребление в Великобритании в период русско-турецкой войны 1877-1878, когда в обстановке истерической шовинистической агитации, вызванной слухами о намерении России захватить Константинополь, британская военно-морская эскадра была направлена в район пролива Дарданеллы. Выражение «бай джинго» служило рефреном модной в то время воинственной песенки. Для джингоизма характерны пропаганда колониальной экспансии и разжигание национальной вражды.
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