ДЖИНДЖИЧ ЗОРАН

ДЖИНДЖИЧ ЗОРАН (серб. Зоран Ђинђић) - сербский политический деятель, писатель.

Из се­мьи во­ен­но­го, на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Бос­нии, гим­на­зию окон­чил в Бел­гра­де (1970). С 1971 года сту­дент фи­лософского факультета Бел­град­ско­го университета.

При­ни­мал уча­стие в оп­по­зиционном сту­денческом дви­же­нии, за что был осу­ж­дён на пол­го­да ус­лов­но. В 1974 году за­щи­тил ди­плом­ную ра­бо­ту по немецкой фи­ло­со­фии, про­дол­жил обу­че­ние во Франк­фурт­ском универстете у Ю. Ха­бер­ма­са. Изу­чал немецкую фи­ло­со­фию и русский анар­хизм, док­тор­скую сте­пень по­лу­чил в университете г. Кон­станц (1979).

За­ни­мал­ся на­учной и пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­стью. В 1989 году вер­нул­ся в Юго­сла­вию, пре­по­да­вал в университете г. Но­ви-Сад, ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тической жиз­ни, один из ос­но­ва­те­лей Де­мо­кра­тической пар­тии (1990), де­пу­тат сербского пар­ла­мен­та.

В 1997 году бур­го­мистр Бел­гра­да. В 2000 году Джинджич стал ини­циа­то­ром соз­да­ния Объ­е­ди­не­ния оп­по­зиционной пар­тий (ДОС), ко­то­рое вклю­чи­ло в се­бя 18 по­ли­тических пар­тий и одер­жа­ло по­бе­ду на вы­бо­рах в декабре 2000 года.

Сыг­рал важ­ную роль в свер­же­нии С. Ми­ло­ше­ви­ча и вы­да­че его Га­аг­ско­му три­бу­на­лу. По­сле­до­ва­тель­но при­дер­жи­вал­ся про­ат­лан­тической ори­ен­та­ции. С января 2001 года пре­мьер-министр Сер­бии. По­гиб в ре­зуль­та­те по­ку­ше­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)