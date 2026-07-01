ДЖИНДЖИЧ ЗОРАН
ДЖИНДЖИЧ ЗОРАН (серб. Зоран Ђинђић) - сербский политический деятель, писатель.
Из семьи военного, начальное образование получил в Боснии, гимназию окончил в Белграде (1970). С 1971 года студент философского факультета Белградского университета.
Принимал участие в оппозиционном студенческом движении, за что был осуждён на полгода условно. В 1974 году защитил дипломную работу по немецкой философии, продолжил обучение во Франкфуртском универстете у Ю. Хабермаса. Изучал немецкую философию и русский анархизм, докторскую степень получил в университете г. Констанц (1979).
Занимался научной и публицистической деятельностью. В 1989 году вернулся в Югославию, преподавал в университете г. Нови-Сад, активно участвовал в политической жизни, один из основателей Демократической партии (1990), депутат сербского парламента.
В 1997 году бургомистр Белграда. В 2000 году Джинджич стал инициатором создания Объединения оппозиционной партий (ДОС), которое включило в себя 18 политических партий и одержало победу на выборах в декабре 2000 года.
Сыграл важную роль в свержении С. Милошевича и выдаче его Гаагскому трибуналу. Последовательно придерживался проатлантической ориентации. С января 2001 года премьер-министр Сербии. Погиб в результате покушения.