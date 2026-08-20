ДЖИНА МАХАВИРА
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ДЖИНА МАХАВИРА (санскр. jina maha̅vīra - «победитель», «великий герой») - титулы Вардхаманы, 24-го тиртханкара (букв. - создатель переправы, спаситель мира), исторического основателя джайнизма (в отличие от мифического 1-го тиртханкара Ришабхи, к которому возводят свою религию сами джайны).
Родился в семье кшатрия Сиддхартхи в г. Кундаграма государства Вайшали (близ современного г. Патна, штат Бихар). Согласно легендам, уже в лоне матери, кшатрийки Тришалы, Вардхамана соблюдал ахимсу (непричинение вреда, один из важнейших обетов джайнизма). Появление Вардхаманы на свет (30 марта 599 года до н.э. по европейскому летоисчислению) сопровождалось музыкой, цветочным дождём и ликованием обитателей небес. О детстве и отрочестве Вардхаманы в джайнской традиции почти ничего не сообщается. Согласно одной версии, достигнув совершеннолетия, Вардхамана женился на царевне Яшоде, которая родила ему дочь Приядаршану, и вёл жизнь домохозяина. Согласно другой версии, никогда не был женат и вёл суровую жизнь аскета.
После смерти родителей и с разрешения старшего брата Нандивардханы Вардхамана в 30 лет оставил дом и в течение 12 лет скитался по Индии. 6 лет он странствовал вместе с известным адживиком Маккхали Госалой (см. Адживика). Затем их пути разошлись, бывшие товарищи по странствиям расстались врагами, так как каждый из них утверждал, что другой был его учеником, проявившим неблагодарность. Согласно преданию, на 10-й день луны месяца вайсакх (май - июнь 557 года до н.э.) в местечке Амбхигриям, на берегу р. Риджупалика, Вардхамана достиг всеведения (кевала джняна) и стал Джина Махавира.
Побеждённые им в мировоззренческом диспуте 11 учёных брахманов (наиболее известные из них - Индрабхути Гаутама и Судхарман) стали его первыми учениками. Запись проповедей Джины Махавиры составила впоследствии корпус джайнского канона (агама, или сиддханта). Со временем вокруг Джины Махавиры сформировалась община, состоявшая, как гласит джайнская традиция, из 14 тысяч монахов, 36 тысяч монахинь, 159 тысяч мирян и 318 тысяч мирянок.
Кончина Джины Махавиры и его окончательное освобождение (нирвана) последовали на 72-м году жизни (в 527 году до н.э.) в г. Пава, недалеко от Раджагрихи.