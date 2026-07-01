ДЖИМКРОУИЗМ
ДЖИМКРОУИЗМ (англ. jimcrowism, от Jim-Crow - с 1828 года оскорбительное нарицательное название афроамериканцев в США) - система расистских мероприятий и традиций, направленных на увековечение сегрегации и дискриминации чернокожего населения США в вопросах трудоустройства и оплаты труда, образования, здравоохранения, в жилищном вопросе, в политических, в том числе избирательных правах, а также при пользовании транспортом и т.д.
Система джимкроуизма была создана в США в последней трети XIX - начале XX веков. В 1954 году Верховный суд США потребовал обеспечения конституционного принципа равноправия всех граждан и отмены расистских законов. Под влиянием движения за гражданские права с принятием Акта о гражданских правах (вступил в действие в июле 1964 года) система джимкроуизма была формально ликвидирована.