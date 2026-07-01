ДЖИМКРОУИЗМ

ДЖИМКРОУИЗМ (англ. jimcrowism, от Jim-Crow - с 1828 года оскорбительное нарицательное название афроамериканцев в США) - система расистских мероприятий и традиций, направленных на увековечение сегрегации и дискриминации чернокожего населения США в во­про­сах тру­до­уст­рой­ст­ва и оп­ла­ты тру­да, об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния, в жи­лищ­ном во­про­се, в по­ли­ти­че­ских, в том числе из­би­ра­тель­ных пра­вах , а так­же при поль­зо­ва­нии транс­пор­том и т.д.

Сис­те­ма джимкроуизма бы­ла соз­да­на в США в по­след­ней тре­ти XIX - начале XX веков. В 1954 году Вер­хов­ный суд США по­тре­бо­вал обес­пе­че­ния кон­сти­туционного прин­ци­па рав­но­пра­вия всех гра­ж­дан и от­ме­ны ра­си­ст­ских за­ко­нов. Под влия­ни­ем дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва с при­ня­ти­ем Ак­та о гражданских пра­вах (всту­пил в дей­ст­вие в ию­ле 1964 года) сис­те­ма джимкроуизма бы­ла фор­маль­но ли­к­ви­ди­ро­ва­на.

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