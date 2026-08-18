ДЖИЛАНИ, АБД АЛЬ-КАДИР АЛЬ-ДЖИЛАНИ (АЛЬ-ГИЛАНИ)

ДЖИЛАНИ, АБД АЛЬ-КАДИР АЛЬ-ДЖИЛАНИ (АЛЬ-ГИЛАНИ) - суфийский шейх и проповедник.

С 1095 года изу­чал в Ба­гда­де пра­во у хан­ба­ли­тов Абу-ль-Ва­фа ибн Аки­ла (ум. 1119) и Абу-с-Саи­да аль-Му­ба­ра­ка аль-Му­хар­ри­ми (ум. 1133), при­об­щив­ше­го Джилани к су­физ­му и сде­лав­ше­го его сво­им пре­ем­ни­ком.

Позд­нее дол­го ски­тал­ся в пус­ты­нях Южного Ира­ка; в 50 лет вер­нул­ся в Ба­гдад, где пре­по­да­вал Ко­ран , ха­ди­сы и пра­во в пе­ре­шед­шем к не­му от аль­Му­хар­ри­ми мед­ре­се. Про­сла­вил­ся как хан­ба­лит­ский про­по­вед­ник. Его пуб­лич­ные лек­ции при­вле­ка­ли уче­ни­ков из раз­ных об­лас­тей Ха­ли­фа­та.

Для Джилани и его мно­го­численной се­мьи (у не­го бы­ло 49 сы­но­вей) по­строи­ли ре­зи­ден­цию (ри­бат). Джилани не соз­дал сво­его пу­ти в су­физ­ме. Брат­ст­во ка­ди­рийя , на­зван­ное в честь Джилани, счи­та­ет его сво­им ос­но­ва­те­лем, но в дей­ст­ви­тель­но­сти оно бы­ло соз­да­но по­том­ка­ми Джилани в середине XIII века или в XIV веке. Джилани - чти­мый свя­той. Его мав­зо­лей в Ба­гда­де - од­на из свя­тынь на­род­но­го ис­ла­ма .