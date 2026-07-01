ДЖИГЕРБЕНТ

ДЖИГЕРБЕНТ - городище IV/III веков до н.э. – XII века н.э. в 3 километрах от современного русла Амударьи, в 50 километрах к северу от города Дарган-Ата (Турк­ме­ния).

Го­род Джи­гер­бент (Джи­кар­банд, Джа‘фар­бенд) упо­ми­нал­ся средневековыми ара­боя­зыч­ны­ми ав­то­ра­ми.

Со­хра­ни­лась лишь ци­та­дель; рас­коп­ки О.А. Виш­нев­ской в 1974-1976 годах. Кре­пость, ве­ро­ят­но, оваль­ная в пла­не, по­строе­на не позд­нее IV/III века до н.э.; сте­ны ши­ри­ной до 6,5 м, с ок­руг­лы­ми в пла­не баш­ня­ми; в V-VII веках н.э. час­тич­но пе­ре­строе­на. В IX веке на хол­ме с раз­ва­ли­на­ми ста­рой кре­по­сти, пре­вра­щён­ны­ми в суб­струк­ции, воз­ве­де­на ци­та­дель средневекового го­ро­да. В ней изу­че­ны несколько зда­ний, ос­тат­ки ме­че­ти и ми­на­ре­та . Уни­каль­на по­строй­ка IX-XI веков, ко­то­рую ин­тер­пре­ти­ру­ют как «храм ог­ня»: в цен­тре боль­шой ком­на­ты - кир­пич­ная вы­мос­тка, сохра­нив­шая­ся на вы­со­ту 45 см, с южной сто­ро­ны ко­то­рой бы­ла ок­руг­лая ни­ша, об­рам­лён­ная на­леп­ны­ми по­лу­ко­лон­на­ми. В ма­лом по­ме­ще­нии на уров­не по­ла-– гли­но­бит­ный очаг из гли­ны в ви­де сти­ли­зо­ван­ной фи­гу­ры че­ло­ве­ка, с уг­луб­ле­ни­ем в цен­тре. По мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, свя­щен­ный огонь тлел в специальном со­су­де пе­ред ни­шей, а при ре­лигиозных це­ре­мо­ни­ях воз­жи­гал­ся в ан­тро­по­морф­ном оча­ге. Сре­ди на­хо­док - бо­лее 200 це­лых со­су­дов, в од­ной из кле­тей - суб­струк­ции под сте­ной средневековой ци­та­де­ли, ком­плекс из сго­рев­шей кла­до­вой, вклю­чав­ший ке­ра­ми­ку , брон­зо­вые таз и боль­шой кув­шин, ди­нар 406 года хид­жры (1016) и др.

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