ДЖИГЕРБЕНТ
ДЖИГЕРБЕНТ - городище IV/III веков до н.э. – XII века н.э. в 3 километрах от современного русла Амударьи, в 50 километрах к северу от города Дарган-Ата (Туркмения).
Город Джигербент (Джикарбанд, Джа‘фарбенд) упоминался средневековыми арабоязычными авторами.
Сохранилась лишь цитадель; раскопки О.А. Вишневской в 1974-1976 годах. Крепость, вероятно, овальная в плане, построена не позднее IV/III века до н.э.; стены шириной до 6,5 м, с округлыми в плане башнями; в V-VII веках н.э. частично перестроена. В IX веке на холме с развалинами старой крепости, превращёнными в субструкции, возведена цитадель средневекового города. В ней изучены несколько зданий, остатки мечети и минарета. Уникальна постройка IX-XI веков, которую интерпретируют как «храм огня»: в центре большой комнаты - кирпичная вымостка, сохранившаяся на высоту 45 см, с южной стороны которой была округлая ниша, обрамлённая налепными полуколоннами. В малом помещении на уровне пола-– глинобитный очаг из глины в виде стилизованной фигуры человека, с углублением в центре. По мнению исследователей, священный огонь тлел в специальном сосуде перед нишей, а при религиозных церемониях возжигался в антропоморфном очаге. Среди находок - более 200 целых сосудов, в одной из клетей - субструкции под стеной средневековой цитадели, комплекс из сгоревшей кладовой, включавший керамику, бронзовые таз и большой кувшин, динар 406 года хиджры (1016) и др.