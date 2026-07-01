ДЖИДДА

ДЖИДДА - город на западе Саудовской Аравии.

Население 3002,8 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Крас­но­го мо­ря. Круп­ный порт: гру­зо­обо­рот 39,5 млн т (в основном нефть и неф­те­про­дук­ты) и 2,8 млн кон­тей­не­ров ДФЭ (2005). Ме­ж­ду­народный аэро­порт им. ко­ро­ля Абд аль-Ази­за. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Из­вес­тен с VII века как порт на пу­ти му­сульманских па­лом­ни­ков в Мек­ку и Ме­ди­ну ; в 1916 году за­хва­чен бри­тан­ца­ми, с 1925 года в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва Хид­жаз, сул­та­на­та Нед­ж­да и при­со­еди­нён­ных об­ла­стей; с 1932 года - Ко­ро­лев­ст­ва Сау­дов­ская Ара­вия.

В ста­рой час­ти го­ро­да со­хра­ни­лись уз­кие ули­цы с плот­ной не­ре­гу­ляр­ной за­строй­кой до­ма­ми из ко­рал­ло­во­го из­вест­ня­ка, c бал­ко­на­ми, рез­ны­ми две­ря­ми, узор­ны­ми ре­шёт­ка­ми окон (XVIII - начало XX вв.). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - ме­че­ти , баш­ни и во­ро­та гор. ук­ре­п­ле­ний (1574, сне­се­ны в 1947 году, вос­соз­да­ны в 1970-х годах). В при­мор­ских квар­та­лах - озе­ле­нён­ные пря­мые ули­цы со зда­ния­ми ев­ропейского ти­па.

Сре­ди современ­ных по­стро­ек - Национыльный ком­мерческий банк (1982, архитектор Г. Бун­шафт), городская ме­четь (1980-е годы, архитектор А.В. аль-Ва­киль). Фон­тан ко­ро­ля Фах­да (1980-е гг.).

Университет имени ко­ро­ля Абд аль-­Ази­за (1967), Арабский от­кры­тый университет, Авиационная ака­де­мия (2004), Медицинский институт, несколько кол­лед­жей.

Музеи: эт­но­гра­фический (1956), го­ро­да, А.Р.Х. Ха­ли­ля. В Джидде - фут­боль­ные клу­бы: «Аль-Ит­ти­хад» - 6-крат­ный чем­пи­он стра­ны, вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Принц Аб­дул­ла Фай­сал» (37 тысяч мест); «Аль-Ах­ли» – 2-крат­ный чем­пи­он стра­ны (в 1978-1984 годах), иг­ра­ет на ста­дио­не «Принц Сул­тан бин Фахд» (24 тысяч мест). В 1989 году про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу сре­ди юно­шей.

Важ­ный тор­го­вый и эко­но­мический центр стра­ны. Неф­те­пе­ре­ра­бот­ка и неф­те­хи­мия; ста­ле­ли­тей­ные и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия; це­мент­ная, ме­бель­ная, лёг­кая (в том числе ко­же­вен­но-обув­ная, тек­стиль­ная), пи­ще­вая промышленность; про­изводство строй­ма­те­риа­лов (об­ра­бот­ка мра­мо­ра и др.). Круп­ный за­вод по оп­рес­не­нию морской во­ды. Су­до­ре­монт. Про­изводство пред­ме­тов ре­лигиозного куль­та.

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