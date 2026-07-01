ДЖИДДА
ДЖИДДА - город на западе Саудовской Аравии.
Население 3002,8 тысяч человек (2007). Расположен на побережье Красного моря. Крупный порт: грузооборот 39,5 млн т (в основном нефть и нефтепродукты) и 2,8 млн контейнеров ДФЭ (2005). Международный аэропорт им. короля Абд аль-Азиза. Узел автомобильных дорог.
Известен с VII века как порт на пути мусульманских паломников в Мекку и Медину; в 1916 году захвачен британцами, с 1925 года в составе Королевства Хиджаз, султаната Неджда и присоединённых областей; с 1932 года - Королевства Саудовская Аравия.
В старой части города сохранились узкие улицы с плотной нерегулярной застройкой домами из кораллового известняка, c балконами, резными дверями, узорными решётками окон (XVIII - начало XX вв.). Среди архитектурных памятников - мечети, башни и ворота гор. укреплений (1574, снесены в 1947 году, воссозданы в 1970-х годах). В приморских кварталах - озеленённые прямые улицы со зданиями европейского типа.
Среди современных построек - Национыльный коммерческий банк (1982, архитектор Г. Буншафт), городская мечеть (1980-е годы, архитектор А.В. аль-Вакиль). Фонтан короля Фахда (1980-е гг.).
Университет имени короля Абд аль-Азиза (1967), Арабский открытый университет, Авиационная академия (2004), Медицинский институт, несколько колледжей.
Музеи: этнографический (1956), города, А.Р.Х. Халиля. В Джидде - футбольные клубы: «Аль-Иттихад» - 6-кратный чемпион страны, выступает на стадионе «Принц Абдулла Файсал» (37 тысяч мест); «Аль-Ахли» – 2-кратный чемпион страны (в 1978-1984 годах), играет на стадионе «Принц Султан бин Фахд» (24 тысяч мест). В 1989 году проходили матчи чемпионата мира по футболу среди юношей.
Важный торговый и экономический центр страны. Нефтепереработка и нефтехимия; сталелитейные и металлообрабатывающие предприятия; цементная, мебельная, лёгкая (в том числе кожевенно-обувная, текстильная), пищевая промышленность; производство стройматериалов (обработка мрамора и др.). Крупный завод по опреснению морской воды. Судоремонт. Производство предметов религиозного культа.