ДЖХУКАР
ДЖХУКАР - археологическая культура позднего бронзового века (вторая половина II тысячелетия до н.э.) в Синде (Пакистан), финальный этап хараппской цивилизации.
Названа по поселению Джхукар (в 9,5 км западнее г. Ларкана и в 27 км от Мохенджо-Даро), где в 1928 году Н.Дж. Маджумдар выделил «постхараппский» слой. Раскопки британского археолога Э. Маккея в Чанху-Даро (1935-1936) подтвердили распространение культуры Джхукар и на других памятниках. Ряд исследователей считали её пришлой и связывали с ариями. Новые работы М.Р. Мугхала в Джхукаре (1973-1974) доказали непрерывность традиции хараппской цивилизации на протяжении 3 фаз в Джхукар.
Поселения на платформах от наводнений с прямоугольными кварталами, в том числе ремесленников (изготовление керамики, бус, печатей); колодцы, дренажная система, жилые и хозяйственные постройки из обожжённого кирпича. Изготовленная на гончарном круге керамика более грубой выделки, чем хараппская. Мугхал характеризует её как поздний хараппский стиль: чёрная роспись по красному ангобу с использованием красного и коричневого цвета на белом фоне; характерны группы соединённых петель, ряды удлинённых ромбов (напоминают рисунки рыб на хараппской керамике), круги с красными точками, рисунки листьев с толстыми прожилками, петли на венчиках блюд, квадраты, кресты, различно расположенные зигзаги. Бронзовые и медные посуда, тёсла, ножи, булавки; каменные зернотёрки, песты, ступки; фаянсовые бусы; глиняные круглые амулеты-печати с геометрическим узором, редко с изображением козла. В Чанху-Даро уникальны 2 бронзовые мини-модели (высота 6 и 4,4 см) двухколёсных повозок, открытых спереди и сзади, с двускатной крышей, отражающие влияние культуры ариев. В Чанху-Даро в угол хараппского дома впущен сосуд, где находились череп человека, большая раковина, 4 бронзовых плоских кельта и кольцо. Кельты, кольца, булавки (от 6 до 29 предметов) характерны для кладов культуры Джхукар.
На могильнике «Н» Хараппы раскопано 2 слоя погребений: нижний с трупоположениями, верхний с остатками трупосожжений, помещённых в урны; оба обряда отличны от хараппских захоронений могильника R-37. Росписи на керамике из верхнего слоя сопоставимы с некоторыми сюжетами в 10-й мандале Ригведы. Горизонт памятников, близких Джхукар по времени и характеру, известен в Южном Белуджистане и Пенджабе (Пакистан), в Гуджарате (Индия). Джхукар сменила пришлая культура Джхангар, в Белуджистане - комплекс Кулли В (или Лондо), в Гуджарате - культуры «с чёрной и красной керамикой», в Пенджабе - культуры с керамикой охристого цвета и серой расписной. Первая и последняя связываются некоторыми археологами с ариями, остальные - с местным населением, принявшим участие в формировании раннеисторической культур Индостана.
Иллюстрация:
Расписная керамика культуры Джхукар из Чанху-Даро (по Э. Маккею). Архив БРЭ.