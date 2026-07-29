ДЖЕЗУАЛЬДО ДИ ВЕНОЗА КАРЛО

ДЖЕЗУАЛЬДО ДИ ВЕНОЗА КАРЛО (итал. Carlo Gesualdo di Venosa) - итальянский ком­по­зи­тор .

Князь Ве­но­зы. Ро­дил­ся и вос­пи­ты­вал­ся в ари­сто­кра­тической сре­де (его мать Джи­ро­ла­ма Бор­ро­мео - пле­мян­ни­ца па­пы Пия IV, дя­дя - кар­ди­нал), иг­рал на лют­не и ги­та­ре.

Пред­по­ло­жи­тель­но его пер­вым учи­те­лем ком­по­зи­ции был П. Нен­на (слу­жил при дво­ре в Не­апо­ле). Был зна­ком с Т. Тас­со (со­хра­ни­лись сти­хи по­след­не­го, по­свя­щён­ные ком­по­зи­то­ру). В 1593-1596 годах жил в Фер­ра­ре - го­ро­де с бо­га­ты­ми музыкальными тра­ди­ция­ми (в раз­ные го­ды там ра­бо­та­ли А. Вил­ларт, Н. Ви­чен­ти­но, К. де Ро­ре; при жиз­ни Джезуальдо музыкальная куль­ту­ра про­цве­та­ла при дво­ре Аль­фон­со II д’Эсте), дав­ши­ми мощ­ный тол­чок его твор­че­ст­ву. Об­раз­цом для под­ра­жа­ния он счи­тал му­зы­ку фер­рар­ско­го ком­по­зи­то­ра и при­двор­но­го ор­га­ни­ста Л. Луд­за­ски (по­свя­тил Джезуальдо свою 4-ю кни­гу мад­ри­га­лов , 1594).

Основной жанр му­зы­ки Джезуальдо - мад­ри­гал. Им соз­да­но 6 книг 5-го­лос­ных мад­ри­га­лов (кни­га 6-го­лос­ных мад­ри­га­лов уте­ря­на), 1-я и 2-я из­да­ны в 1594 году (под псевдонимом Джу­зеп­пе Пи­ло­нии; 14 мад­ри­га­лов из них на­пи­са­ны на тек­сты Тас­со), 3-я - в 1595 году, 4-я - в 1596 году (все - Фер­ра­ра), 5-я и 6-я - в 1611 (го­ло­са, Дже­зу­аль­до) и 1613 годах (пар­ти­ту­ра, Ге­нуя). Две по­след­ние кни­ги мад­ри­га­лов за­ни­ма­ют осо­бое ме­сто в ис­то­рии му­зы­ки. Тек­сты их на­пи­са­ны от пер­во­го ли­ца (ав­тор не­из­вес­тен, воз­мож­но, им был сам ком­по­зи­тор); те­ма­ти­ка, по-ви­ди­мо­му, обу­слов­ле­на лич­ной дра­мой Джезуальдо, из рев­но­сти ли­шив­ше­го жиз­ни (в 1590) свою пер­вую же­ну, Ма­рию д’Авалос, и её лю­бов­ни­ка. Сло­ва morte (смерть), duolo (скорбь), tormenti (му­ки), pian­ge­re (пла­кать), uccidere (уби­вать) и т.п. пе­ре­хо­дят из од­но­го мад­ри­га­ла в дру­гой и при­об­ре­та­ют эмб­ле­ма­тическое зна­че­ние. Джезуальдо ши­ро­ко поль­зу­ет­ся музыкально-ри­то­рическими фи­гу­ра­ми (например, сло­ва «ве­тер», «огонь», «бег» вы­де­ле­ны бо­лее мел­ки­ми рит­мическими дли­тель­но­стя­ми и ими­та­ци­ей , что соз­да­ёт впе­чат­ле­ние стре­ми­тель­ного дви­же­ния, в про­ти­во­по­лож­ность сло­вам «боль» и «му­ки», ко­то­рые рас­пе­ва­ют­ся в мед­лен­ном тем­пе, соз­да­вая впе­чат­ле­ние оце­пе­не­ния и бо­лез­нен­ной со­сре­до­то­чен­но­сти). Фор­ма мад­ри­га­лов до мель­чай­ших под­роб­но­стей де­тер­ми­ни­ро­ва­на тек­стом, об­ра­зуя яс­но раз­ли­чи­мые раз­де­лы, час­то не со­из­ме­ри­мые по раз­ме­рам и ар­хи­тек­то­ническому «ве­су». Мол­ние­нос­ная сме­на аф­фек­тов со­про­во­ж­да­ет­ся рез­кой сме­ной скла­да внут­ри од­ной пье­сы - ими­та­ци­он­но-по­ли­фо­ни­че­ско­го (не­ред­ко на­по­ми­наю­ще­го вилланеллу и др. пе­сен­ные жан­ры) и ак­кор­до­во-гар­мо­ни­че­ско­го. Сре­ди из­вест­ных мад­ри­га­лов: «Beltà, poi che t’as­sen­ti» («Кра­са­ви­ца, раз ты ухо­дишь»), «Mo­ro, lasso, al mio duolo» («Увы, я уми­раю от стра­да­ний»), «Mer­cé grido piangendo» («По­ща­ды мо­лю я, пла­ча»), «Tu piangi, o Filli mia» («Ты пла­чешь, моя Фил­ли­да»). Яр­кая осо­бен­ность сти­ля - уни­каль­ная для то­го вре­ме­ни на­сы­щен­ность хро­ма­тиз­мом. В ос­но­ве кра­соч­но­го со­пос­тав­ле­ния хро­ма­тических ак­кор­дов (с по­сто­ян­ны­ми пе­ре­чень­я­ми, дис­со­нан­са­ми) ле­жит ча­ще не то­наль­но-функ­цио­наль­ная, а ли­не­ар­ная ло­ги­ка (по вы­ра­же­нию И.Ф. Стра­вин­ско­го, эта гар­мо­ния «на­прав­ля­ет­ся го­ло­со­ве­де­ни­ем, как ви­но­град­ная ло­за - шпа­ле­рой»), то­наль­но-ста­биль­ные фра­зы сме­ня­ют­ся фра­за­ми, в ко­то­рых кон­траст то­ни­ки и пе­ри­фе­рии вы­ра­жен сла­бо. Вы­сот­ная струк­ту­ра му­зы­ки Джезуальдо не по­лу­чи­ла удов­ле­тво­рительного тео­ре­тического объ­яс­не­ния до на­ших дней.

При всей но­виз­не музыкального язы­ка Джезуальдо ос­тал­ся без­раз­лич­ным к но­вым, ро­ж­дав­шим­ся в начале XVII века «мод­ным» тен­ден­ци­ям: не пи­сал го­мо­фон­ных пьес, не соз­дал ни од­ной опе­ры, об­раз­цы его ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки еди­нич­ны. По­ми­мо мад­ри­га­лов ему при­над­ле­жат 2 сборника «Ду­хов­ных пес­но­пе­ний» (1603; по жан­ру это мо­те­ты, на­пи­сан­ные в стро­фической фор­ме, с ис­поль­зо­ва­ни­ем ими­та­ци­он­ной по­ли­фо­нии) и «Рес­пон­со­рии < …> к оф­фи­цию Стра­ст­ной не­де­ли» (1611), музыкальный язык ко­то­рых бо­лее сдер­жан, хо­тя мад­ри­галь­ный стиль Джезуальдо про­ни­ка­ет и сю­да (например, в об­ра­бот­ке псал­ма «Mi­sere­re»). С 1596 года ком­по­зи­тор жил в фа­миль­ном зам­ке в Дже­зу­аль­до, где соз­дал до­маш­нюю ка­пел­лу для ис­пол­не­ния собственной му­зы­ки. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в оди­но­че­ст­ве (по сви­де­тель­ст­вам оче­вид­цев, вслед­ст­вие рас­строй­ства пси­хи­ки, усу­губ­лён­но­го смер­тью сы­на в 1600 году).

В со­чи­не­ни­ях Джезуальдо, как ни­ка­ко­го дру­го­го ком­по­зи­то­ра, от­ра­зил­ся мань­е­ризм Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния с ха­рак­тер­ны­ми для не­го чер­та­ми: пре­уве­ли­чен­ность и из­лом чувств, ис­ка­же­ние ра­нее най­ден­ных, «стан­дарт­ных» приё­мов ком­по­зи­ци­он­ной тех­ни­ки. Ха­рак­тер­но, что у Джезуальдо не ока­за­лось по­сле­до­ва­те­лей, лишь в XX веке его му­зы­ка бы­ла впер­вые оце­не­на по дос­то­ин­ст­ву. Э. Ло­вин­ски уви­дел в сти­ле Джезуальдо не­кую па­рал­лель ато­наль­но­сти (на­звал гар­мо­нию Джезуальдо «тре­звуч­ной ато­наль­но­стью»). Му­зы­ку Джезуальдо вы­со­ко це­нил И.Ф. Стра­вин­ский, соз­дав­ший «Мо­ну­мент Дже­зу­аль­до ди Ве­но­зе к 400-ле­тию» (1960; кро­ме то­го, он до­со­чи­нил уте­рян­ные пар­тии в не­сколь­ких ду­хов­ных со­чи­не­ни­ях Джезуальдо). А.Г. Шнит­ке на­пи­сал опе­ру «Дже­зу­аль­до» (Ве­на, 1995).