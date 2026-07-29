ДЖЕЗУАЛЬДО ДИ ВЕНОЗА КАРЛО
ДЖЕЗУАЛЬДО ДИ ВЕНОЗА КАРЛО (итал. Carlo Gesualdo di Venosa) - итальянский композитор.
Князь Венозы. Родился и воспитывался в аристократической среде (его мать Джиролама Борромео - племянница папы Пия IV, дядя - кардинал), играл на лютне и гитаре.
Предположительно его первым учителем композиции был П. Ненна (служил при дворе в Неаполе). Был знаком с Т. Тассо (сохранились стихи последнего, посвящённые композитору). В 1593-1596 годах жил в Ферраре - городе с богатыми музыкальными традициями (в разные годы там работали А. Вилларт, Н. Вичентино, К. де Роре; при жизни Джезуальдо музыкальная культура процветала при дворе Альфонсо II д’Эсте), давшими мощный толчок его творчеству. Образцом для подражания он считал музыку феррарского композитора и придворного органиста Л. Лудзаски (посвятил Джезуальдо свою 4-ю книгу мадригалов, 1594).
Основной жанр музыки Джезуальдо - мадригал. Им создано 6 книг 5-голосных мадригалов (книга 6-голосных мадригалов утеряна), 1-я и 2-я изданы в 1594 году (под псевдонимом Джузеппе Пилонии; 14 мадригалов из них написаны на тексты Тассо), 3-я - в 1595 году, 4-я - в 1596 году (все - Феррара), 5-я и 6-я - в 1611 (голоса, Джезуальдо) и 1613 годах (партитура, Генуя). Две последние книги мадригалов занимают особое место в истории музыки. Тексты их написаны от первого лица (автор неизвестен, возможно, им был сам композитор); тематика, по-видимому, обусловлена личной драмой Джезуальдо, из ревности лишившего жизни (в 1590) свою первую жену, Марию д’Авалос, и её любовника. Слова morte (смерть), duolo (скорбь), tormenti (муки), piangere (плакать), uccidere (убивать) и т.п. переходят из одного мадригала в другой и приобретают эмблематическое значение. Джезуальдо широко пользуется музыкально-риторическими фигурами (например, слова «ветер», «огонь», «бег» выделены более мелкими ритмическими длительностями и имитацией, что создаёт впечатление стремительного движения, в противоположность словам «боль» и «муки», которые распеваются в медленном темпе, создавая впечатление оцепенения и болезненной сосредоточенности). Форма мадригалов до мельчайших подробностей детерминирована текстом, образуя ясно различимые разделы, часто не соизмеримые по размерам и архитектоническому «весу». Молниеносная смена аффектов сопровождается резкой сменой склада внутри одной пьесы - имитационно-полифонического (нередко напоминающего вилланеллу и др. песенные жанры) и аккордово-гармонического. Среди известных мадригалов: «Beltà, poi che t’assenti» («Красавица, раз ты уходишь»), «Moro, lasso, al mio duolo» («Увы, я умираю от страданий»), «Mercé grido piangendo» («Пощады молю я, плача»), «Tu piangi, o Filli mia» («Ты плачешь, моя Филлида»). Яркая особенность стиля - уникальная для того времени насыщенность хроматизмом. В основе красочного сопоставления хроматических аккордов (с постоянными переченьями, диссонансами) лежит чаще не тонально-функциональная, а линеарная логика (по выражению И.Ф. Стравинского, эта гармония «направляется голосоведением, как виноградная лоза - шпалерой»), тонально-стабильные фразы сменяются фразами, в которых контраст тоники и периферии выражен слабо. Высотная структура музыки Джезуальдо не получила удовлетворительного теоретического объяснения до наших дней.
При всей новизне музыкального языка Джезуальдо остался безразличным к новым, рождавшимся в начале XVII века «модным» тенденциям: не писал гомофонных пьес, не создал ни одной оперы, образцы его инструментальной музыки единичны. Помимо мадригалов ему принадлежат 2 сборника «Духовных песнопений» (1603; по жанру это мотеты, написанные в строфической форме, с использованием имитационной полифонии) и «Респонсории < …> к оффицию Страстной недели» (1611), музыкальный язык которых более сдержан, хотя мадригальный стиль Джезуальдо проникает и сюда (например, в обработке псалма «Miserere»). С 1596 года композитор жил в фамильном замке в Джезуальдо, где создал домашнюю капеллу для исполнения собственной музыки. Последние годы жизни провёл в одиночестве (по свидетельствам очевидцев, вследствие расстройства психики, усугублённого смертью сына в 1600 году).
В сочинениях Джезуальдо, как никакого другого композитора, отразился маньеризм Позднего Возрождения с характерными для него чертами: преувеличенность и излом чувств, искажение ранее найденных, «стандартных» приёмов композиционной техники. Характерно, что у Джезуальдо не оказалось последователей, лишь в XX веке его музыка была впервые оценена по достоинству. Э. Ловински увидел в стиле Джезуальдо некую параллель атональности (назвал гармонию Джезуальдо «трезвучной атональностью»). Музыку Джезуальдо высоко ценил И.Ф. Стравинский, создавший «Монумент Джезуальдо ди Венозе к 400-летию» (1960; кроме того, он досочинил утерянные партии в нескольких духовных сочинениях Джезуальдо). А.Г. Шнитке написал оперу «Джезуальдо» (Вена, 1995).