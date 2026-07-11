ДЖЕЗКАЗГАН

ДЖЕЗКАЗГАН - город в центральной части Казахстана в Ка­ра­ган­дин­ской области.

Население 104,4 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Кен­гир­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща. Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ис­то­рия Джезказгана из­дав­на свя­за­на с раз­ра­бот­кой ме­сто­ро­ж­де­ний мед­ных руд. В 1920-1930-х годах на­ча­лось их ак­тив­ное ос­вое­ние, в 1937 году про­ло­же­на железнодорожная ли­ния Тур­ке­ста­но-Си­бир­ской железной дороги. В 1938 году ос­но­ван пос. Но­вый (с 1941 года Боль­шой) Джез­каз­ган. В 1940-1943 годах по­сё­лок - центр Джез­каз­ган­ско­го ис­пра­ви­тель­но-тру­до­во­го ла­ге­ря (за­клю­чён­ные строи­ли Джез­каз­ган­ский мед­ный ком­би­нат), в 1948-1956 годах центр Степ­но­го ла­ге­ря (до 1954 года Осо­бый ла­герь № 4; за­клю­чён­ные ра­бо­та­ли на ком­би­на­те, на строи­тель­ст­ве про­из­водственных и жи­лых объ­ек­тов и др.). 17 мая - 26 июня 1954 года в Степ­ном ла­ге­ре про­изош­ло круп­ное так называемое Кен­гир­ское вос­ста­ние, вы­зван­ное пе­ре­во­дом в ла­герь осу­ж­дён­ных по уго­лов­ным стать­ям (по­дав­ле­но при под­держ­ке во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний). С 1954 года го­род Джезказган. В 1973-1997 годах центр Джез­каз­ган­ской (с 1995 года - Жез­каз­ган­ской) об­лас­ти.

Свя­то-Ан­д­ре­ев­ский храм (1990-е). Па­мят­ни­ки: «Пер­во­строи­те­лям» (1978), «По­ко­ри­те­лям кос­мо­са», мо­ну­мент «Кос­мос». Университет име­ни О. Бай­ко­ну­ро­ва (1956), Пе­да­го­гический институт. Му­зей кос­мо­нав­ти­ки, ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический му­зей. Музыкально-дра­ма­тический те­атр им. С. Ко­жам­ку­ло­ва. Круп­ный центр цвет­ной ме­тал­лур­гии (обо­га­тительные фаб­ри­ки, ме­де­пла­виль­ный за­вод и др.). Пред­при­ятия промышленности стро­ительных ма­те­риа­лов (за­во­ды: железобе­тонных из­де­лий, ас­фаль­то­бе­тон­ные), лёг­кой (три­ко­таж­ная фаб­ри­ка) и пи­ще­вой (мя­со­ком­би­нат, мо­лоч­ный за­вод) про­мыш­лен­но­сти.

В рай­оне Джезказгана рас­по­ло­жен ряд ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков, важ­ных для изу­че­ния древ­ней ме­тал­лур­гии и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки. Раз­ра­бот­ка мед­ных руд на тер­ри­тории Джезказгана и его ок­ре­ст­но­стей на­ча­лась, ве­ро­ят­но, в III тысячелении до н.э. ко­че­вы­ми груп­па­ми, близ­ки­ми на­се­ле­нию ям­ной куль­ту­ры При­ура­лья и афа­нась­ев­ской куль­ту­ры Сая­но-Ал­тая. Пер­вые гор­ня­ки за­хо­ро­не­ны в ог­ра­дах из ка­мен­ных плит, кос­тя­ки вы­тя­ну­ты на спи­не; у из­го­ло­вья и в но­гах - ку­чи мед­ных ми­не­ра­лов, кус­ки мед­ной ру­ды; ин­вен­тарь - ка­мен­ные гор­но­про­ход­че­ские ору­дия (кай­ла, кир­ки, ло­ми­ки, мо­ты­ги). В позд­нем брон­зо­вом ве­ке дан­ный рай­он яв­лял­ся од­ним из мощ­ней­ших гор­но-ме­тал­лур­гических цен­тров Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции . По­се­ле­ния гор­ня­ков и ме­тал­лур­гов (ан­д­ро­нов­ская куль­ту­ра, ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ра) и их мо­гиль­ни­ки рас­по­ло­же­ны це­поч­кой вдоль рек Кен­гир и Жез­ды, рас­стоя­ние ме­ж­ду ни­ми 3-8 км. Сле­ды мас­штаб­ных древ­них гор­ных ра­бот, вы­плав­ки и плав­ки ме­ди брон­зо­во­го ве­ка встре­ча­ют­ся в ви­де от­кры­тых вы­ра­бо­ток и «раз­но­сов», от­ва­лов ру­ды, шла­ков, ос­тат­ков во­до­сбор­ных бас­сей­нов, пло­тин, ка­на­лов, ко­лод­цев, ме­де­пла­виль­ных гор­нов и т.д. В Сред­не­ве­ко­вье на го­ро­ди­ще Ми­лы­ку­дук на­хо­дил­ся круп­ный центр об­ра­бот­ки цвет­но­го ме­тал­ла, бы­ли раз­ви­ты про­из­вод­ст­ва: гон­чар­ное, ка­ме­но­тёс­ное, фа­ян­со­вой по­су­ды, из­раз­цов и др.

В 45-60 км к се­ве­ру от Джезказгана, на бе­ре­гу реки Ка­ра-Кен­гир, на­хо­дят­ся мав­зо­леи XII-XIII веков с го­лу­бы­ми ку­по­ла­ми: Алаш-ха­на, Джу­чи-ха­на, Жан­сеи­та, Ке­лин­там, Бес­там, Ки­ик­пай­иам и др.; мавзолеи Дом­бау­ла, Ду­зен Сан­ды­бай­у­лы (1863-1866) и др.

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