ДЖЕЗКАЗГАН
ДЖЕЗКАЗГАН - город в центральной части Казахстана в Карагандинской области.
Население 104,4 тысяч человек (2007). Расположен на берегу Кенгирского водохранилища. Железнодорожная станция. Узел автодорог. Международный аэропорт.
История Джезказгана издавна связана с разработкой месторождений медных руд. В 1920-1930-х годах началось их активное освоение, в 1937 году проложена железнодорожная линия Туркестано-Сибирской железной дороги. В 1938 году основан пос. Новый (с 1941 года Большой) Джезказган. В 1940-1943 годах посёлок - центр Джезказганского исправительно-трудового лагеря (заключённые строили Джезказганский медный комбинат), в 1948-1956 годах центр Степного лагеря (до 1954 года Особый лагерь № 4; заключённые работали на комбинате, на строительстве производственных и жилых объектов и др.). 17 мая - 26 июня 1954 года в Степном лагере произошло крупное так называемое Кенгирское восстание, вызванное переводом в лагерь осуждённых по уголовным статьям (подавлено при поддержке воинских формирований). С 1954 года город Джезказган. В 1973-1997 годах центр Джезказганской (с 1995 года - Жезказганской) области.
Свято-Андреевский храм (1990-е). Памятники: «Первостроителям» (1978), «Покорителям космоса», монумент «Космос». Университет имени О. Байконурова (1956), Педагогический институт. Музей космонавтики, историко-археологический музей. Музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова. Крупный центр цветной металлургии (обогатительные фабрики, медеплавильный завод и др.). Предприятия промышленности строительных материалов (заводы: железобетонных изделий, асфальтобетонные), лёгкой (трикотажная фабрика) и пищевой (мясокомбинат, молочный завод) промышленности.
В районе Джезказгана расположен ряд археологических памятников, важных для изучения древней металлургии и металлообработки. Разработка медных руд на территории Джезказгана и его окрестностей началась, вероятно, в III тысячелении до н.э. кочевыми группами, близкими населению ямной культуры Приуралья и афанасьевской культуры Саяно-Алтая. Первые горняки захоронены в оградах из каменных плит, костяки вытянуты на спине; у изголовья и в ногах - кучи медных минералов, куски медной руды; инвентарь - каменные горнопроходческие орудия (кайла, кирки, ломики, мотыги). В позднем бронзовом веке данный район являлся одним из мощнейших горно-металлургических центров Евразийской степной металлургической провинции. Поселения горняков и металлургов (андроновская культура, валиковой керамики культура) и их могильники расположены цепочкой вдоль рек Кенгир и Жезды, расстояние между ними 3-8 км. Следы масштабных древних горных работ, выплавки и плавки меди бронзового века встречаются в виде открытых выработок и «разносов», отвалов руды, шлаков, остатков водосборных бассейнов, плотин, каналов, колодцев, медеплавильных горнов и т.д. В Средневековье на городище Милыкудук находился крупный центр обработки цветного металла, были развиты производства: гончарное, каменотёсное, фаянсовой посуды, изразцов и др.
В 45-60 км к северу от Джезказгана, на берегу реки Кара-Кенгир, находятся мавзолеи XII-XIII веков с голубыми куполами: Алаш-хана, Джучи-хана, Жансеита, Келинтам, Бестам, Киикпайиам и др.; мавзолеи Домбаула, Дузен Сандыбайулы (1863-1866) и др.