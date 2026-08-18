ДЖЕЙМС УИЛЬЯМ

ДЖЕЙМС, ДЖЕМС (James) УИЛЬЯМ - американский психолог и философ, один из основателей научной психологии.

Один из ос­но­ва­те­лей на­уч­ной пси­хо­ло­гии. По­то­мок ирландских эмиг­ран­тов, стар­ший из 5 де­тей из­вест­но­го тео­ло­га Ген­ри Джейм­са Стар­ше­го, брат пи­са­те­ля Г. Джейм­са. Окон­чил Гар­вард­ский университет (доктор ме­ди­ци­ны, 1869). По­сле трёх­лет­не­го кри­зи­са (Джеймс стра­дал де­прес­си­ей, бу­ду­чи не в со­стоя­нии раз­ре­шить про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ес­те­ст­вен­но-на­уч­ным и ре­лиг. по­ни­ма­ни­ем че­ло­ве­ка) на­чал пре­по­да­вать в Гар­вар­де (с 1873) ана­то­мию и фи­зио­ло­гию, за­тем пси­хо­ло­гию (в 1876 году ос­но­вал пер­вую в США ла­бо­ра­то­рию экс­пе­риментальной пси­хо­ло­гии) и фи­ло­со­фию.

В 1890 году опуб­ли­ко­вал про­сла­вив­шую его книгу «The principles of psychology» (vol. 1-2; в русском переводе «На­уч­ные ос­но­вы пси­хо­ло­гии», 2003 год), в ко­то­рой сис­те­ма­ти­зи­ро­вал основные раз­де­лы пси­хо­ло­гической нау­ки, вне­ся осо­бый вклад в раз­ра­бот­ку про­блем соз­на­ния, эмо­ций, во­ли и лич­но­сти. Джеймс рас­смат­ри­вал пси­хическую жизнь как ак­тив­ность, на­прав­лен­ную на при­спо­соб­ле­ние к сре­де, став од­ним из ос­но­ва­те­лей функ­цио­на­лиз­ма в пси­хо­ло­гии. В ак­те са­мо­соз­на­ния че­ло­век об­на­ру­жи­ва­ет в се­бе не­пре­рыв­но ме­няю­щие­ся це­ло­ст­ные со­стоя­ния («по­ток») соз­на­ния, в ка­ж­дом из ко­то­рых он вы­сту­па­ет как субъ­ект, по­знаю­щий Я, вы­де­ляю­щий из это­го по­то­ка ощу­ще­ний, эмо­ций и мыс­лей се­бя как объ­ект, как «моё, при­над­ле­жа­щее мне», то есть по­зна­вае­мое, «эм­пи­ри­че­ское Я», или лич­ность. По­след­няя вклю­ча­ет «фи­зи­че­скую лич­ность» (те­ло, оде­ж­да, дом и тому подобное), «со­ци­аль­ную лич­ность», ори­ен­ти­ро­ван­ную на при­зна­ние со сто­ро­ны других лю­дей (со­ци­аль­ная лич­ность мно­же­ст­вен­на и вклю­ча­ет ро­ли со­ци­аль­ные, с ко­то­ры­ми иден­ти­фи­ци­ру­ет­ся че­ло­век, - друг, отец, под­чи­нён­ный и тому подобное), и «ду­хов­ную лич­ность» (идеа­лы, мыс­ли, чув­ст­во внутренней ак­тив­но­сти и тому подобное). Сре­ди важ­ней­ших ха­рак­те­ри­стик лич­но­сти Джеймса ввёл в пси­хо­ло­гию по­ня­тия «са­мо­оцен­ка», «са­мо­ува­же­ние», «са­мо­то­ж­де­ст­вен­ность». Со­глас­но пред­ло­жен­ной им пе­ри­фе­ри­че­ской тео­рии эмо­ций (так называемая тео­рия Джейм­са - Лан­ге), эмо­ции от­ра­жа­ют про­изо­шед­шие чуть ра­нее фи­зио­ло­гические из­ме­не­ния, свя­зан­ные с реф­лек­тор­ной ре­ак­ци­ей на вос­при­ня­тое (мы огор­че­ны, по­то­му что пла­чем, ис­пу­га­ны, по­то­му что дро­жим, и тому подобное). Эта тео­рия нескольких де­ся­ти­ле­тий оп­ре­де­ля­ла раз­ви­тие пси­хо­ло­гии эмо­ций, по­ка не по­лу­чи­ла экс­пе­риментального оп­ро­вер­же­ния. В пси­хо­ло­гии во­ли впер­вые по­ста­вил во­прос о ме­ха­низ­мах пе­ре­хо­да от пред­став­ле­ний к про­из­воль­ным дей­ст­ви­ям. Явив­шись од­ним из ини­циа­то­ров пси­хо­ло­гического изу­че­ния фе­но­ме­нов па­ра­пси­хо­ло­гии, спи­ри­тиз­ма, ре­лигиозного опы­та как со­стоя­ния соз­на­ния, Джеймс при­шёл к вы­во­ду, что обыч­ное соз­на­ние че­ло­ве­ка по­доб­но ма­лень­ко­му ост­ро­ву сре­ди океа­на мно­го­об­раз­ных воз­мож­но­стей че­ло­ве­че­ской пси­хи­ки.

В 1890-е годы центр ин­те­ре­сов Джеймса сме­стил­ся в сто­ро­ну фи­ло­со­фии. Вслед за Ч.С. Пир­сом Джеймс раз­ви­ва­ет кон­цеп­цию праг­ма­тиз­ма, со­глас­но ко­то­рой цен­ность лю­бых идей, тео­рий и сис­тем пред­став­ле­ний свя­за­на с те­ми след­ст­вия­ми, ко­то­рые вы­те­ка­ют из них для прак­тической жиз­ни. Пред­став­ле­ния, ко­то­рые счи­та­ют­ся ис­тин­ны­ми, со­от­вет­ст­ву­ют не «объ­ек­тив­ной ре­аль­но­сти», а ус­пеш­ным ре­зуль­та­там их при­ме­не­ния на прак­ти­ке, вы­пол­няя цен­но­ст­ную и на­прав­ляю­щую функ­ции по от­но­ше­нию к дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка. В ча­ст­но­сти, ис­тин­ны­ми сле­ду­ет счи­тать ре­лигиозную ве­ру, ве­ру в сво­бо­ду че­ло­ве­ка, «ме­лио­ризм» - по­зи­цию, про­ти­во­пос­тав­лен­ную край­но­стям оп­ти­миз­ма и пес­си­миз­ма, со­глас­но ко­то­рой бу­ду­щее че­ло­ве­ка на­хо­дит­ся в его ру­ках.

«Ра­ди­каль­ный эм­пи­ризм» Джеймс ис­хо­дит из по­ня­тия «чис­то­го опы­та» как не­раз­дель­но­го един­ст­ва ду­хов­но­го и ма­те­ри­аль­но­го, ду­ши и те­ла, субъ­ек­та и объ­ек­та. В про­цес­се по­зна­ния этот це­ло­ст­ный «по­ток жиз­ни» в це­лях прак­тического удоб­ст­ва раз­де­ля­ет­ся на час­ти (фи­зические и пси­хические объ­ек­ты и тому подобное), и по­зна­ние вы­сту­па­ет как ус­та­нов­ле­ние внеш­них от­но­ше­ний ме­ж­ду эти­ми разъ­е­ди­нён­ны­ми час­тя­ми опы­та. Соз­на­ние, вы­пол­няю­щее важ­ную по­зна­ва­тель­ную функ­цию, не яв­ля­ет­ся осо­бой суб­стан­ци­ей: про­об­ра­зом по­ня­тия «ду­ха» Джеймс счи­тал обыч­ный про­цесс ды­ха­ния, так что вме­сто «я мыс­лю» мож­но бы­ло бы ска­зать «я ды­шу». Не­замк­ну­тая и не­за­вер­шён­ная «плю­ра­ли­сти­че­ская Все­лен­ная» пред­ста­ёт нам во мно­же­ст­ве форм, и раз­ные ви­ды упо­ря­до­чи­ва­ния опы­та от­ли­ча­ют­ся толь­ко сво­ей от­но­си­тель­ной прак­тической цен­но­стью.

В тру­дах по пе­да­го­ги­ке Джеймса рас­смат­ри­вал про­цесс вос­пи­та­ния как ор­га­ни­за­цию стрем­ле­ний и на­вы­ков че­ло­ве­ка в оп­ре­де­лён­ные фор­мы по­ве­де­ния, ис­хо­дя при этом из ре­шаю­ще­го влия­ния ин­стинк­тов и эмо­ций. Вы­сту­пал как убе­ж­дён­ный про­тив­ник фор­маль­ных приё­мов обу­че­ния, не за­тра­ги­ваю­щих глу­би­ны пси­хической жиз­ни уча­щих­ся. Эти воз­зре­ния Джеймса по­лу­чи­ли раз­ви­тие в праг­ма­ти­ст­ской пе­да­го­ги­ке.

В 1900-х годах Джеймс мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе и США, вы­сту­пал с лек­ция­ми, в основном на фи­лософские те­мы. Эдин­бург­ский (1902) и Гар­вард­ский (1903) университеты при­су­ди­ли ему сте­пень док­то­ра пра­ва. Джеймс ока­зал ог­ром­ное влия­ние на пси­хо­ло­гию; в чис­ле фи­ло­со­фов, опи­рав­ших­ся на его идеи, бы­ли Дж. Дьюи , Дж.Г. Мид, Э. Гус­серль, Б. Рас­сел, Л. Вит­ген­штейн и другие.

Сочинения :

Бе­се­ды с учи­те­ля­ми о пси­хо­ло­гии. М., 1902. М., 1998;

The meaning of truth. N. Y., 1909;

Праг­ма­тизм. СПб., 1910; Пси­хо­ло­гия. 6-е изд. СПб., 1911. М., 1991;

Все­лен­ная с плю­ра­ли­сти­че­ской точ­ки зре­ния. М., 1911;

Essays in radical empirism. N. Y., 1912;

Вве­де­ние в фи­ло­со­фию. Бер­лин, 1923. М., 2000;

Мно­го­об­ра­зие ре­ли­ги­оз­но­го опы­та. СПб., 1993;

Во­ля к ве­ре. М., 1997.

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