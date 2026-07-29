ДЖЕЙМС ГЕНРИ
ДЖЕЙМС ГЕНРИ (англ. Henry James) - американский писатель.
Брат У. Джеймса.
В 1855-1858 годах находился с семьёй в Европе. Учился в Гарвардской школе права (1862-1863).
Дебютировал в 1864 году рассказом «Трагедия ошибки» («A tragedy of error»; опубликован анонимно), сблизился с У.Д. Хоуэлсом, активно печатавшим Джеймса в США.
С 1866 года Джеймс жил преимущественно в Великобритании, Франции (контакты в 1870-е годы с Дж. Рёскиным, У. Моррисом, Дж. Элиот, Г. Флобером, бр. Ж. и Э. де Гонкур, Э. Золя, И.С. Тургеневым и др.), в 1876 году поселился в Лондоне, принял британское гражданство (1915).
На становление Джеймса повлияли Н. Готорн [ему посвящена книга «Готорн» («Hawthorne», 1870)], а также Элиот, Тургенев. Одна из центр. тем творчества Джеймса - сопоставление социальной психологии Старого и Нового Света; представители последнего нередко воплощают некий идеальный тип сознания: «наивный», инициативный, глубинно-нравственный, бросающий вызов «застывшим» формам жизни. Эта тема соотнесена с темой неравного брака, конфликтами мужской и женской психологии, художника и общества: романы «Родерик Хадсон» («Roderick Hudson», 1876), «Американец» («The American», 1877, русский перевод 2003), «Европейцы» («The Europeans», 1878), «Вашингтонская площадь» («Washington square», 1881, русский перевод 1881), «Бостонцы» («The bostonians», 1886); новеллы (в том числе «Страстный пилигрим», «A passionate pilgrim», 1871; «Дэзи Миллер», «Daisy Miller», 1879, русский перевод 1898).
Шедевр Джеймса - роман «Женский портрет» («The portrait of a lady», 1881, русский перевод 1981), о молодой американке, остающейся и в Европе верной своим представлениям о свободе, несмотря на предлагаемые ей жизнью компромиссы. В романах «Княгиня Казамассима» («The princess Casamassima», 1886), «Трагическая муза» («The tragic muse», 1890), «Что знала Мейзи» («What Maisie knew», 1897), «Трофеи Пойнтона» («The spoils of Poynton», 1897, русский перевод 2006) Джеймс касается тем нигилизма, амбивалентности любви, творчества, отношений между отцами и детьми.
Среди многочисленных новелл Джеймса [«Осада Лондона» («The siege of London», 1883, русский перевод 1884), «Письма Асперна» («The Aspern papers», 1888, русский перевод 1974), «Урок мастера» («The lesson of the master», 1892, русский перевод 1983)] особое место занимает новелла «Поворот винта» («The turn of the screw», 1898, русский перевод 1974; опера Б. Бриттена, 1954), в которой преломляются традиции готического романа.
Поздние романы [«Крылья голубки» («The wings of the dove», 1902), «Послы» («The ambassadors», 1903, русский перевод 2000), «Золотая чаша» («The golden bowl», 1904)] и новеллы [«Зверь в чаще» («The Beast in the jungle», 1903, русский перевод 1983) и др.], поднимающие тему трагического одиночества идеалиста перед лицом пошлости, корыстолюбия, власти денег, а также собственных психологических «комплексов», отличают тонкий психологизм, экспериментальность повествовательной техники (показ события с точки зрения сразу нескольких персонажей, недосказанность и др.).
Свои теоретико-литературные взгляды Джеймс изложил в эссе [«Искусство прозы» («The art of fiction», 1884, русский перевод 1974) и др.], предисловиях к томам своего собрания сочинений 1907-1909 годов.
Джеймс - автор драм, сказок, дневниковой прозы.
Сочинения Джеймса имели важное значение для становления англо-американского модернизма, формирования новой критики.
Сочинения:
The complete plays. Phil., 1949. N.Y., 1990;
Сomplete tales. L., 1962-1964. Vol. 1-12;
Избранные произведения. Л., 1979. Т. 1-2;
Повести и рассказы. М., 1983.