ДЖЕЙМС ГЕНРИ

ДЖЕЙМС ГЕНРИ (англ. Henry James) - американский писатель.

Брат У. Джейм­са.

В 1855-1858 годах на­хо­дил­ся с семь­ёй в Ев­ро­пе. Учил­ся в Гар­вард­ской шко­ле пра­ва (1862-1863).

Де­бю­ти­ро­вал в 1864 году рас­ска­зом «Тра­ге­дия ошиб­ки» («A tragedy of error»; опубликован ано­ним­но), сбли­зил­ся с У.Д. Хоу­эл­сом, ак­тив­но пе­ча­тав­шим Джеймса в США.

С 1866 года Джеймс жил пре­имущественно в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции (кон­так­ты в 1870-е годы с Дж. Рёс­ки­ным, У. Мор­ри­сом , Дж. Эли­от, Г. Фло­бе­ром, бр. Ж. и Э. де Гон­кур, Э. Зо­ля, И.С. Тур­ге­не­вым и др.), в 1876 году по­се­лил­ся в Лон­до­не, при­нял британское гра­ж­дан­ст­во (1915).

На ста­нов­ле­ние Джеймса по­влия­ли Н. Го­торн [ему по­свя­ще­на книга «Го­торн» («Hawthorne», 1870)], а так­же Эли­от, Тур­ге­нев. Од­на из центр. тем твор­че­ст­ва Джеймса - со­пос­тав­ле­ние со­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии Ста­ро­го и Но­во­го Све­та; пред­ста­ви­те­ли последнего нередко во­пло­ща­ют не­кий иде­аль­ный тип со­зна­ния: «на­ив­ный», ини­циа­тив­ный, глу­бин­но-нрав­ст­вен­ный, бро­саю­щий вы­зов «за­стыв­шим» фор­мам жиз­ни. Эта те­ма со­от­не­се­на с те­мой не­рав­но­го бра­ка, кон­флик­та­ми муж­ской и жен­ской пси­хо­ло­гии, ху­дож­ни­ка и об­ще­ст­ва: ро­ма­ны «Ро­де­рик Хад­сон» («Ro­derick Hud­son», 1876), «Аме­ри­ка­нец» («The Ame­ri­can», 1877, русский перевод 2003), «Ев­ро­пей­цы» («The Europeans», 1878), «Ва­шинг­тон­ская пло­щадь» («Washington square», 1881, русский перевод 1881), «Бос­тон­цы» («The bostonians», 1886); но­вел­лы (в том числе «Стра­ст­ный пи­лиг­рим», «A passionate pilgrim», 1871; «Дэ­зи Мил­лер», «Daisy Miller», 1879, русский перевод 1898).

Ше­девр Джеймса - ро­ман «Жен­ский порт­рет» («The portrait of a lady», 1881, русский перевод 1981), о мо­ло­дой аме­ри­кан­ке, ос­таю­щей­ся и в Ев­ро­пе вер­ной сво­им пред­став­ле­ни­ям о сво­бо­де, не­смот­ря на пред­ла­га­е­мые ей жиз­нью комп­ро­мис­сы. В ро­ма­нах «Кня­ги­ня Ка­за­мас­си­ма» («The princess Casa­massima», 1886), «Тра­ги­че­ская му­за» («The tragic muse», 1890), «Что зна­ла Мей­зи» («What Maisie knew», 1897), «Тро­феи Пойн­то­на» («The spoils of Poynton», 1897, русский перевод 2006) Джеймс ка­са­ет­ся тем ни­ги­лиз­ма , ам­би­ва­лент­но­сти люб­ви, твор­че­ст­ва, от­но­ше­ний ме­ж­ду от­ца­ми и деть­ми.

Сре­ди мно­го­численных но­велл Джеймса [«Оса­да Лон­до­на» («The siege of London», 1883, русский перевод 1884), «Пись­ма Ас­пер­на» («The Aspern papers», 1888, русский перевод 1974), «Урок мас­те­ра» («The lesson of the master», 1892, русский перевод 1983)] осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет но­вел­ла «По­во­рот вин­та» («The turn of the screw», 1898, русский перевод 1974; опе­ра Б. Брит­те­на, 1954), в ко­то­рой пре­лом­ля­ют­ся тра­ди­ции го­ти­че­ско­го ро­ма­на .

Позд­ние ро­ма­ны [«Кры­лья го­луб­ки» («The wings of the dove», 1902), «По­слы» («The am­bassadors», 1903, русский перевод 2000), «Зо­ло­тая ча­ша» («The golden bowl», 1904)] и но­вел­лы [«Зверь в ча­ще» («The Beast in the jungle», 1903, русский перевод 1983) и др.], под­ни­маю­щие те­му тра­гического оди­но­че­ст­ва идеа­ли­ста пе­ред ли­цом по­шло­сти, ко­ры­сто­лю­бия, вла­сти де­нег, а так­же собственных пси­хо­ло­гических «ком­плек­сов», от­ли­ча­ют тон­кий пси­хо­ло­гизм, эк­спе­ри­мен­таль­ность по­ве­ст­во­вательной тех­ни­ки (по­каз со­бы­тия с точ­ки зре­ния сра­зу не­сколь­ких пер­со­на­жей, не­дос­ка­зан­ность и др.).

Свои тео­ре­ти­ко-литературные взгля­ды Джеймс из­ло­жил в эс­се [«Ис­кус­ст­во про­зы» («The art of fiction», 1884, русский перевод 1974) и др.], пре­ди­сло­ви­ях к то­мам сво­его со­б­ра­ния со­чи­не­ний 1907-1909 годов.

Джеймс - ав­тор драм, ска­зок, днев­ни­ко­вой про­зы.

Со­чи­не­ния Джеймса име­ли важ­ное зна­че­ние для ста­нов­ле­ния анг­ло-американского мо­дер­низ­ма , фор­ми­ро­ва­ния но­вой кри­ти­ки.

Сочинения :

The complete plays. Phil., 1949. N.Y., 1990;

Сomp­le­te tales. L., 1962-1964. Vol. 1-12;

Избранные про­изведения. Л., 1979. Т. 1-2;

По­вес­ти и рас­ска­зы. М., 1983.