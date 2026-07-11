ДЖЕЯ ДОГОВОР 1794

ДЖЕЯ ДОГОВОР 1794 года - договор о дружбе, торговле и мореплавании между США и Великобританией .

Под­пи­сан 19 но­яб­ря в Лон­до­не осо­бым упол­но­мо­чен­ным, членом Вер­хов­но­го су­да США Дж. Дже­ем и минстром иностранных дел Ве­ли­ко­бри­та­нии лор­дом Грен­вил­лом.

Цель Договора Джея - уре­гу­ли­ро­вать спо­ры ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и США, свя­зан­ные с не­вы­пол­не­ни­ем сто­ро­на­ми ря­да пунк­тов Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1783 года. По ус­ло­ви­ям Договора Джея для су­дов обе­их сто­рон, осу­ще­ст­в­ляв­ших пе­ре­воз­ки ме­ж­ду пор­та­ми США и Британских островов, ус­та­нав­ли­вал­ся оди­на­ко­вый ре­жим, од­на­ко тон­наж американских су­дов, ве­ду­щих тор­гов­лю с Вест-Ин­ди­ей , ог­ра­ни­чи­вал­ся 70 тоннами. Этим су­дам раз­ре­ша­лось вы­во­зить из Вест-Ин­дии то­ва­ры толь­ко в США; вы­воз от­ту­да хлоп­ка, па­то­ки, са­ха­ра, ко­фе, ка­као был за­пре­щён. Раз­ре­ша­лась тор­гов­ля ме­ха­ми на американско-ка­над­ской гра­ни­це и под­твер­жда­лось пра­во на­ви­га­ции обе­их сто­рон по р. Мис­си­си­пи. Ве­ли­ко­бри­та­ния обя­за­лась к 1 июня 1796 года очи­стить по­гра­нич­ные фор­ты на тер­ри­то­ри­ях, ото­шед­ших к США по Вер­саль­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1783 года. До­го­вор пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние сме­шан­ных анг­ло-американских ко­мис­сий для уточ­не­ния гра­ниц США с Ка­на­дой и уре­гу­ли­ро­ва­ния вза­им­ных иму­щественных и фи­нан­со­вых пре­тен­зий сто­рон, свя­зан­ных с ком­пен­са­ци­ей ущер­ба, на­не­сён­но­го ими друг дру­гу во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов.

Договор Джея был ра­ти­фи­ци­ро­ван се­на­том США 24 июня 1795 года, всту­пил в си­лу 28 октября 1795 года. Не­рав­но­прав­ный ха­рак­тер Договора Джея вы­звал не­до­воль­ст­во в американском об­ще­ст­ве, ко­то­рое, од­на­ко, пре­зи­ден­ту США Дж. Ва­шинг­то­ну и министру фи­нан­сов А. Га­миль­то­ну уда­лось по­га­сить. Договор Джея по­зво­лил на вре­мя снять на­пря­жён­ность в американско-британских от­но­ше­ни­ях и до 1803 года спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию тор­гов­ли ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми, по­ка британское пра­ви­тель­ст­во не на­ча­ло осу­ще­ст­в­лять ре­прес­сив­ные ме­ры в от­но­ше­нии стран, под­дер­жи­ваю­щих эко­но­мические свя­зи с на­по­ле­о­нов­ской Фран­ци­ей . Во­прос о тор­гов­ле с Вест-Ин­ди­ей был окон­ча­тель­но уре­гу­ли­ро­ван в поль­зу США в 1830 году, во­прос об уточ­не­нии американско-ка­надской гра­ни­цы - лишь в 1842 году.

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