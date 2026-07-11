ДЖЕЯ ДОГОВОР 1794
ДЖЕЯ ДОГОВОР 1794 года - договор о дружбе, торговле и мореплавании между США и Великобританией.
Подписан 19 ноября в Лондоне особым уполномоченным, членом Верховного суда США Дж. Джеем и минстром иностранных дел Великобритании лордом Гренвиллом.
Цель Договора Джея - урегулировать споры между Великобританией и США, связанные с невыполнением сторонами ряда пунктов Версальского мирного договора 1783 года. По условиям Договора Джея для судов обеих сторон, осуществлявших перевозки между портами США и Британских островов, устанавливался одинаковый режим, однако тоннаж американских судов, ведущих торговлю с Вест-Индией, ограничивался 70 тоннами. Этим судам разрешалось вывозить из Вест-Индии товары только в США; вывоз оттуда хлопка, патоки, сахара, кофе, какао был запрещён. Разрешалась торговля мехами на американско-канадской границе и подтверждалось право навигации обеих сторон по р. Миссисипи. Великобритания обязалась к 1 июня 1796 года очистить пограничные форты на территориях, отошедших к США по Версальскому мирному договору 1783 года. Договор предусматривал создание смешанных англо-американских комиссий для уточнения границ США с Канадой и урегулирования взаимных имущественных и финансовых претензий сторон, связанных с компенсацией ущерба, нанесённого ими друг другу во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов.
Договор Джея был ратифицирован сенатом США 24 июня 1795 года, вступил в силу 28 октября 1795 года. Неравноправный характер Договора Джея вызвал недовольство в американском обществе, которое, однако, президенту США Дж. Вашингтону и министру финансов А. Гамильтону удалось погасить. Договор Джея позволил на время снять напряжённость в американско-британских отношениях и до 1803 года способствовал развитию торговли между двумя странами, пока британское правительство не начало осуществлять репрессивные меры в отношении стран, поддерживающих экономические связи с наполеоновской Францией. Вопрос о торговле с Вест-Индией был окончательно урегулирован в пользу США в 1830 году, вопрос об уточнении американско-канадской границы - лишь в 1842 году.