ДЖЕВАНШИР ГИРДЫМАНСКИЙ

ДЖЕВАНШИР ГИРДЫМАНСКИЙ - князь Кавказской Албании из рода Михранидов.

В прав­ле­ние Джеваншира на­ча­лись втор­же­ния в Кав­каз­скую Ал­ба­нию ара­бо-му­сульманских от­ря­дов. Джеваншир уча­ст­во­вал на сто­ро­не са­са­нид­ских войск в бит­ве с ара­ба­ми при Ка­ди­сие (637), в 660 году всту­пил в со­юз про­тив них с Ви­зан­ти­ей . Пе­ред уг­ро­зой на­ше­ст­вия ара­бов и ха­зар в 667 году при­знал за­ви­си­мость Восточного За­кав­ка­зья от Ха­ли­фа­та.

Убит в ре­зуль­та­те за­го­во­ра круп­ных зем­ле­вла­дель­цев , не­до­воль­ных его цен­тра­ли­за­тор­ской по­ли­ти­кой.