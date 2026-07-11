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ДЖЕВАНШИР ГИРДЫМАНСКИЙ
ДЖЕВАНШИР ГИРДЫМАНСКИЙ - князь Кавказской Албании из рода Михранидов.
В правление Джеваншира начались вторжения в Кавказскую Албанию арабо-мусульманских отрядов. Джеваншир участвовал на стороне сасанидских войск в битве с арабами при Кадисие (637), в 660 году вступил в союз против них с Византией. Перед угрозой нашествия арабов и хазар в 667 году признал зависимость Восточного Закавказья от Халифата.
Убит в результате заговора крупных землевладельцев, недовольных его централизаторской политикой.
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