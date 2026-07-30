ДЖЕТЫСУЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ДЖЕТЫСУЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в составе РСФСР, в Средней Азии.
Постановлением ВЦИК от 12 октября 1922 года Семиреченская область переименована в Джетысуйскую губернию Туркестанской АССР. Центр - г. Алма-Ата. Уезды: Алма-Атинский, Джаркентский, Каракольский, Копальский, Нарынский, Пишпекский, Урджарский, Уч-Аральский (1924). Площадь 374,4 тысяч км2, население 1,5 миллиона человек (1924).
В 1924 году часть территории Джетысуйской губернии передана Кара-Киргизской АО (с февраля 1926 года - Киргизская АССР), другая часть, сохранившая прежнее название, включена в состав Киргизской АССР (с апреля 1925 года - Казакская АССР). Уезды: Алма-Атинский, Джаркентский, Лепсинский, Талды-Курганский (1928). Площадь 286,6 тысяч км2, население 905 тысяч человек (1926).
В 1928 Джетысуйская губерния ликвидирована в связи с проведённым в Казакской АССР процессом районирования.