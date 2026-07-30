ДЖЕТЫСУЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ДЖЕТЫСУЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в составе РСФСР , в Средней Азии.

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 12 октября 1922 года Се­ми­ре­чен­ская об­ласть пе­ре­име­но­ва­на в Джетысуйскую губернию Тур­ке­стан­ской АССР. Центр - г. Ал­ма-Ата. Уез­ды: Ал­ма-Атин­ский, Джар­кент­ский, Ка­ра­коль­ский, Ко­паль­ский, На­рын­ский, Пиш­пек­ский, Урд­жар­ский, Уч-Араль­ский (1924). Площадь 374,4 тысяч км2, население 1,5 миллиона человек (1924).

В 1924 году часть тер­ри­то­рии Джетысуйской губернии пе­ре­да­на Ка­ра-Кир­гиз­ской АО (с февраля 1926 года - Кир­гиз­ская АССР), дру­гая часть, со­хра­нив­шая пре­ж­нее на­зва­ние, вклю­че­на в со­став Киргизской АССР (с апреля 1925 года - Казакская АССР ). Уез­ды: Ал­ма-Атин­ский, Джар­кент­ский, Леп­син­ский, Тал­ды-Кур­ган­ский (1928). Площадь 286,6 тысяч км2, население 905 тысяч человек (1926).

В 1928 Джетысуйская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на в свя­зи с про­ве­дён­ным в Ка­зак­ской АССР про­цес­сом рай­они­ро­ва­ния.

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