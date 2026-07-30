ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ КЛАПКА

ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ КЛАПКА (англ. Jerome Klapka Jerome) - английский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье ра­зо­рив­ше­го­ся фер­ме­ра.

С ран­ней юно­сти пе­ре­ме­нил мно­го про­фес­сий - от мел­ко­го клер­ка до ак­тё­ра и жур­на­ли­ста.

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны слу­жил доб­ро­воль­цем в са­ни­тар­ном от­ря­де французской ар­мии.

Ос­но­ва­тель юмо­ри­стического журнала «Без­дель­ник» («The id­ler», 1892-1897) и еже­не­дель­ни­ка «Се­го­дня» («To-day», 1893-1897). В 1899 году по­се­тил Рос­сию.

Пер­вые кни­ги по­свя­ще­ны те­ат­ру - сборник очер­ков «На сце­не и за ку­ли­са­ми: крат­кий путь неу­дач­ли­во­го ак­тё­ра» («On the stage and off: the brief career of a would-be actor», 1885), «Мир сце­ны» («Stageland», 1889). По­пу­ляр­ность Джерому при­нес­ли кни­га эс­се «Празд­ные мыс­ли лен­тяя» («The idle thoughts of an idle fellow», 1886) и ро­ман «Трое в лод­ке, не счи­тая со­ба­ки» [«Three men in a boat (to say nothing of a dog)», 1889, русский перевод 1899], раз­ви­ваю­щие английские юмо­ри­стические тра­ди­ции. Про­ни­зан­ные доб­ро­душ­ной иро­ни­ей по от­но­ше­нию к ге­ро­ям - ти­пич­ным пред­ста­ви­те­лям британского сред­не­го клас­са, и обы­ча­ям английской жиз­ни, кни­ги Джерома об­на­ру­жи­ва­ют уме­ние соз­да­вать дос­то­вер­ные и раз­но­об­раз­ные ко­мические си­туа­ции.

Сре­ди других прои­зве­де­ний Джерома - ро­ма­ны «Трое на ве­ло­си­пе­де» («Three men on the bummel», 1900), «Пол Кел­вер» («Paul Kelver», 1902), рас­ска­зы, пье­сы, ав­то­био­гра­фия «Моя жизнь и моя эпо­ха» («My life and times», 1926).

Сочинения :

Собрание сочинений. М., 1912. Т. 1-12;

Скря­га из Са­ар­да­ма. М.; П., 1923;

Ан­то­ни Джон. Л., 1926;

Рас­ска­зы. М., 2004.