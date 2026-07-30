ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ КЛАПКА
ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ КЛАПКА (англ. Jerome Klapka Jerome) - английский писатель.
Родился в семье разорившегося фермера.
С ранней юности переменил много профессий - от мелкого клерка до актёра и журналиста.
В годы Первой мировой войны служил добровольцем в санитарном отряде французской армии.
Основатель юмористического журнала «Бездельник» («The idler», 1892-1897) и еженедельника «Сегодня» («To-day», 1893-1897). В 1899 году посетил Россию.
Первые книги посвящены театру - сборник очерков «На сцене и за кулисами: краткий путь неудачливого актёра» («On the stage and off: the brief career of a would-be actor», 1885), «Мир сцены» («Stageland», 1889). Популярность Джерому принесли книга эссе «Праздные мысли лентяя» («The idle thoughts of an idle fellow», 1886) и роман «Трое в лодке, не считая собаки» [«Three men in a boat (to say nothing of a dog)», 1889, русский перевод 1899], развивающие английские юмористические традиции. Пронизанные добродушной иронией по отношению к героям - типичным представителям британского среднего класса, и обычаям английской жизни, книги Джерома обнаруживают умение создавать достоверные и разнообразные комические ситуации.
Среди других произведений Джерома - романы «Трое на велосипеде» («Three men on the bummel», 1900), «Пол Келвер» («Paul Kelver», 1902), рассказы, пьесы, автобиография «Моя жизнь и моя эпоха» («My life and times», 1926).
Сочинения:
Собрание сочинений. М., 1912. Т. 1-12;
Скряга из Саардама. М.; П., 1923;
Антони Джон. Л., 1926;
Рассказы. М., 2004.