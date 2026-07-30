ДЖЕНТРИ

ДЖЕНТРИ:

1) Мелкопоместное нетитулованное дворянство в Англии XVI-XVIII веков, приспособившееся к развитию капитализма, основная часть так называемого нового дворянства.

В пе­ри­од аг­рар­но­го пе­ре­во­ро­та XVI-XVII веков в Анг­лии джентри за­мет­но уве­ли­чи­ло свою зе­мель­ную соб­ст­вен­ность за счёт по­жа­ло­ва­ний ко­ро­ны, рас­про­да­жи се­ку­ля­ри­зо­ван­ных мо­на­стыр­ских вла­де­ний, на­сильств. экс­про­приа­ции кре­сть­ян­ских дер­жа­ний. Ак­тив­но ис­поль­зо­ва­ло но­вые ме­то­ды хо­зяй­ст­во­ва­ния, со­че­тая феодальную рен­ту с ком­мерческой при­бы­лью, из­вле­кае­мой из соз­да­вае­мых им промышленных пред­при­ятий (су­кон­ные, ле­со­пиль­ные, ко­же­вен­ные и др.), раз­ра­ба­ты­вае­мых же­лез­ных и оло­вян­ных руд­ни­ков, мор. тор­гов­ли, сда­чи зем­ли в арен­ду. По обы­ча­ям май­о­ра­та млад­шие сы­но­вья джентри по­ки­да­ли от­цов­ские до­ма, ста­но­ви­лись чи­нов­ни­ка­ми, свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми, куп­ца­ми, ма­ну­фак­ту­ри­ста­ми , мо­ря­ка­ми. Уси­ле­ние эко­но­мических по­зи­ций джентри соз­да­ло ос­но­ву для его вы­хо­да на по­ли­тическую сце­ну. Пред­ста­ви­те­ли джентри из­би­ра­лись в Па­ла­ту об­щин, ста­но­ви­лись ми­ро­вы­ми судь­я­ми, ше­ри­фа­ми. Из сре­ды джентри вы­шли многие по­ли­тические дея­те­ли, по­лу­чив­шие ти­ту­лы лор­дов (Се­си­лы, Рас­се­лы, Хер­бер­ты и др.). Джентри ак­тив­но уча­ст­во­ва­ло в со­бы­ти­ях Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века (Дж. Гем­пден, Дж. Пим, О. Кром­вель , Дж. Лил­берн). К началу XVIII века про­изош­ло рас­слое­ние джентри: од­на часть по­пол­ни­ла ря­ды лор­дов , дру­гая - примк­ну­ла к тор­го­вой бур­жуа­зии, зна­чительное чис­ло ос­та­лось на по­ло­же­нии мел­ко­го дво­рян­ст­ва.

2) Рас­про­стра­нён­ное в ев­ропейской литературе обо­зна­че­ние китайского со­сло­вия шэнь­ши.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)