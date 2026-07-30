ДЖЕНТРИ
ДЖЕНТРИ:
1) Мелкопоместное нетитулованное дворянство в Англии XVI-XVIII веков, приспособившееся к развитию капитализма, основная часть так называемого нового дворянства.
В период аграрного переворота XVI-XVII веков в Англии джентри заметно увеличило свою земельную собственность за счёт пожалований короны, распродажи секуляризованных монастырских владений, насильств. экспроприации крестьянских держаний. Активно использовало новые методы хозяйствования, сочетая феодальную ренту с коммерческой прибылью, извлекаемой из создаваемых им промышленных предприятий (суконные, лесопильные, кожевенные и др.), разрабатываемых железных и оловянных рудников, мор. торговли, сдачи земли в аренду. По обычаям майората младшие сыновья джентри покидали отцовские дома, становились чиновниками, священнослужителями, купцами, мануфактуристами, моряками. Усиление экономических позиций джентри создало основу для его выхода на политическую сцену. Представители джентри избирались в Палату общин, становились мировыми судьями, шерифами. Из среды джентри вышли многие политические деятели, получившие титулы лордов (Сесилы, Расселы, Херберты и др.). Джентри активно участвовало в событиях Английской революции XVII века (Дж. Гемпден, Дж. Пим, О. Кромвель, Дж. Лилберн). К началу XVIII века произошло расслоение джентри: одна часть пополнила ряды лордов, другая - примкнула к торговой буржуазии, значительное число осталось на положении мелкого дворянства.
2) Распространённое в европейской литературе обозначение китайского сословия шэньши.