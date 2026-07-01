ДЖЕНТЛЬМЕН (англ. Gentlemen)

Историческое значение слова - благородный человек. Первоначальным акцентом в слове джентльмен, соответственно, был некий социальный статус, принадлежность к nobilitas.

Этому социальному статусу соответствовал определенный габитус - образ жизни, который редко рефлексировался "на письме". Один из немногих случаев - знаменитое высказывание проповедника-лолларда Джона Болла, который напомнил, что джентльменов не было во времена Адама и Евы.

Однако настоящие попытки объяснить, кто есть джентльмен будут осуществлены уже в XVII в. Так например антикварий Джон Селден отмечает (в своей Titles of Honor, 1614 г.), что джентельмен этот тот, кто по законам и обычаям страны, в которой он живет, аноблирован, т. е. сделан знатным, возвышен над остальными. На практике, и сам Селден отмечает это, нижняя граница английского дворянства была весьма размытой. Важно было слыть джентльменом, чтобы быть им, вести соответствующий образ жизни.

Упомянутый образ жизни предполагал определенную долю праздности. Большое количество свободного времени, которое можно уделить занятию благородными делами: придворной жизни, юридической практике, общественной жизни.

Впоследствии слово джентльмен теряло свою социальную "нагрузку", не теряя, тем не менее, этический смысл. К началу XX в. джентльменом может зваться практически любой человек, обладающий соответствующими манерами и остроумием. Именно в подобном значении слово джентльмен прешло в том числе и в русский язык, смешавшись с в чем то родственным, но скорее отличным понятием "денди".

Иллюстрация:

Титульный лист "Английского джентльмена" Ричарда Брэтуэйта. Англия, XVII в.

Автор статьи: Боварь В. В.