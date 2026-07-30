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ДЖЕНТИЛИ АЛЬБЕРИКО
ДЖЕНТИЛИ АЛЬБЕРИКО (итал. Alberico Gentili) - итальянский юрист, представитель поздней схоластики и специалист по международному праву.
Образование получил в университете в Перудже.
Из-за религиозных преследований бежал из Италии и обосновался в Англии. Преподавал гражданское право в Оксфорде. В международном праве пропагандировал право народов, защищая итальянские обычаи (mos italicos) перед обычаями галлов (mos gallicus). В этом смысле его называют «отцом права народов».
Занимался проблемами толкования законов.
Сочинения:
De juris interpretibus dialogi sex. Londini, 1582;
De jure belli libri tres. Hanoviae, 1598. Buffalo, 1995. Vol. 1-2.
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