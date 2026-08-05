ДЖЕНТИЛЕСКИ
ДЖЕНТИЛЕСКИ (итал. Gentileschi) - cемья итальянских живописцев XVI - середины XVII веков, наиболее яркие представители итальянского караваджизма.
Орацио (9 июля 1563, Пиза - 7 февраля 1639, Лондон), в ранних произведениях связан с итальянским маньеризмом, но уже с 1605 года в его станковых работах очевидно влияние Караваджо, с которым он познакомился в Риме, куда переехал в конце 1590-х годов. Джентилески работал также в области монументальной живописи: участвовал в создании мозаик в куполе собора Святого Петра (1609-1610; совместно с А. Тасси), расписывал Касино Муз (1611-1612), Сала-дель-Консисторио в Палаццо Квиринале (1612) и др. (все - в Риме). Работал в Генуе при дворе герцога Савойского (1623-1626); в Париже по заказу Марии Медичи исполнил ряд аллегорических композиций для Люксембургского дворца (1624-1625). С 1626 года придворный художник Карла I в Лондоне, где создал плафон Большого зала Куинс-хауса в Гринвиче (1638-1639, ныне - в Мальборо-хаус, Лондон), при участии своей дочери Артемизии.
Артемизия (8 июля 1593, Рим - 1652 или 1653, Неаполь), была ученицей Орацио, также брала уроки перспективы у А. Тасси. В 1612 году переехала во Флоренцию. Неоднократно обращалась к библейскому сюжету о Юдифи и Олоферне («Юдифь, убивающая Олоферна», 1611-1612, Национальный музей Каподимонте, Неаполь; «Юдифь с головой Олоферна», около 1613-1614, галерея Уффици, Флоренция; повторения в других собраниях). В 1616 году стала первой женщиной, удостоенной членства во флорентийской Академии рисунка. В 1620 году вернулась в Рим, работала в Генуе, с 1630 года - в Неаполе; совершила поездку в Англию (конец 1630-х годов). Для её живописи характерны натурализм, повышенная экспрессия.