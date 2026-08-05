ДЖЕНТИЛЕСКИ

ДЖЕНТИЛЕСКИ (итал. Gentileschi) - cемья итальянских живописцев XVI - середины XVII веков, наиболее яркие представители итальянского караваджизма .

Ора­цио (9 июля 1563, Пи­за - 7 февраля 1639, Лон­дон), в ран­них про­из­ве­де­ни­ях свя­зан с итальянским мань­е­риз­мом , но уже с 1605 года в его стан­ко­вых ра­бо­тах оче­вид­но влия­ние Ка­ра­вад­жо, с ко­то­рым он по­зна­комил­ся в Ри­ме, ку­да пе­ре­ехал в конце 1590-х годов. Джентилески ра­бо­тал так­же в об­лас­ти мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си: уча­ст­во­вал в соз­да­нии мо­за­ик в ку­по­ле со­бо­ра Святого Пет­ра (1609-1610; совместно с А. Тас­си), рас­пи­сы­вал Ка­си­но Муз (1611-1612), Са­ла-дель-Кон­си­сто­рио в Па­лац­цо Кви­ри­на­ле (1612) и др. (все - в Ри­ме). Ра­бо­тал в Ге­нуе при дво­ре гер­цо­га Са­вой­ско­го (1623-1626); в Па­ри­же по за­ка­зу Ма­рии Ме­ди­чи ис­пол­нил ряд ал­ле­го­рических ком­по­зи­ций для Люк­сем­бург­ско­го двор­ца (1624-1625). С 1626 года при­двор­ный ху­дож­ник Кар­ла I в Лон­до­не, где соз­дал пла­фон Боль­шо­го за­ла Ку­инс-хау­са в Грин­ви­че (1638-1639, ны­не - в Маль­бо­ро-ха­ус, Лон­дон), при уча­стии сво­ей до­че­ри Ар­те­ми­зии.

Ар­те­ми­зия (8 июля 1593, Рим - 1652 или 1653, Не­аполь), бы­ла уче­ни­цей Ора­цио, так­же бра­ла уро­ки пер­спек­ти­вы у А. Тас­си. В 1612 году пе­ре­еха­ла во Фло­рен­цию. Не­од­но­крат­но об­ра­ща­лась к биб­лей­ско­му сю­же­ту о Юди­фи и Оло­фер­не («Юдифь, уби­ваю­щая Оло­фер­на», 1611-1612, Национальный му­зей Ка­по­ди­мон­те, Неа­поль; «Юдифь с го­ло­вой Оло­фер­на», около 1613-1614, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция; пов­то­ре­ния в других соб­ра­ни­ях). В 1616 году ста­ла пер­вой жен­щи­ной, удо­сто­ен­ной член­ст­ва во фло­рен­тий­ской Ака­де­мии ри­сун­ка. В 1620 году вер­ну­лась в Рим, ра­бо­та­ла в Ге­нуе, с 1630 года - в Не­апо­ле; со­вер­ши­ла по­езд­ку в Анг­лию (конец 1630-х годов). Для её жи­во­пи­си ха­рак­тер­ны на­ту­ра­лизм , по­вы­шен­ная экс­прес­сия.

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