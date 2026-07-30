ДЖЕНТИЛЕ ДА ФАБРИАНО
ДЖЕНТИЛЕ ДА ФАБРИАНО (итал. Gentile da Fabriano; собственно Джентиле ди Никколо ди Массио, итал. Gentile di Niccolò di Massio) - итальянский живописец.
О его ученичестве сведений не сохранилось, ранний период творчества связан с Венецией, где Джентиле да Фабриано участвовал в создании росписей Дворца дожей (не сохранились) и писал алтари.
Влияние ведущих итальянских мастеров интернациональной готики, с которыми Джентиле да Фабриано сотрудничал (Микелино да Безоццо, Пизанелло, Якобелло дель Фьоре), определило характер его творчества в этот период. В 1414-1419 годах был придворным художником кондотьера Сиджизмондо Малатеста, для которого расписывал в Брешии капеллу Бролетто (сохранились фрагменты росписи). В 1419 году переехал во Флоренцию, главный центр искусства Раннего Возрождения. Под влиянием местных художников (главным образом Мазаччо) в творчестве Джентиле да Фабриано, выдержанном в традициях интернациональной готики, появились некоторые ренессансные черты. Наиболее ярко они проявились в главном произведении мастера - алтаре Строцци (1423; центральная часть - «Поклонение волхвов» - в галерее Уффици, Флоренция), где резное и позолоченное обрамление в готическом стиле и декоративная плоскостность живописи сочетаются с живой и непосредственной повествовательностью.
В 1427 году получив от папы Мартина V заказ расписать собор Сан-Джованни-ин-Латерано, художник переехал в Рим, но закончить росписи не успел. Джентиле да Фабриано приписывается ряд зарисовок с античных саркофагов из альбома образцов и набросков, с которым его мастерская работала в Риме.
Учениками его были Я. Беллини и, возможно, Доменико Венециано.