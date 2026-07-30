ДЖЕНТИЛЕ ДА ФАБРИАНО

ДЖЕНТИЛЕ ДА ФАБРИАНО (итал. Gentile da Fabriano; собственно Джентиле ди Никколо ди Массио, итал. Gentile di Niccolò di Massio) - итальянский живописец.

О его уче­ни­че­ст­ве све­де­ний не со­хра­ни­лось, ран­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва свя­зан с Ве­не­ци­ей, где Джентиле да Фабриано уча­ст­во­вал в соз­да­нии рос­пи­сей Двор­ца до­жей (не со­хра­ни­лись) и пи­сал ал­та­ри.

Влия­ние ве­ду­щих итальянских мас­те­ров ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки , с ко­то­ры­ми Джентиле да Фабриано со­труд­ни­чал (Ми­ке­ли­но да Без­оц­цо, Пи­за­нел­ло, Яко­бел­ло дель Фьо­ре), оп­ре­де­ли­ло ха­рак­тер его твор­че­ст­ва в этот пе­ри­од. В 1414-1419 годах был при­двор­ным ху­дож­ни­ком кон­доть­е­ра Сид­жиз­мон­до Ма­ла­те­ста, для ко­то­ро­го рас­пи­сы­вал в Бре­шии ка­пел­лу Бро­лет­то (сохранились фраг­мен­ты рос­пи­си). В 1419 году пе­ре­ехал во Фло­рен­цию, главный центр искусства Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния . Под влия­ни­ем ме­ст­ных ху­дож­ни­ков (главным образом Ма­зач­чо) в твор­че­ст­ве Джентиле да Фабриано, вы­дер­жан­ном в тра­ди­ци­ях ин­тер­национальной го­ти­ки, поя­ви­лись не­ко­то­рые ре­нес­санс­ные чер­ты. Наи­бо­лее яр­ко они про­яви­лись в главном про­из­ве­де­нии мас­те­ра - ал­та­ре Строц­ци (1423; центральная часть - «По­кло­не­ние вол­хвов» - в га­ле­рее Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), где рез­ное и по­зо­ло­чен­ное об­рам­ле­ние в го­тическом сти­ле и де­ко­ра­тив­ная пло­ско­ст­ность жи­во­пи­си со­че­та­ют­ся с жи­вой и не­по­сред­ст­вен­ной по­ве­ст­во­ва­тель­но­стью.

В 1427 году по­лу­чив от па­пы Мар­ти­на V за­каз рас­пи­сать со­бор Сан-­Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но, ху­дож­ник пе­ре­ехал в Рим, но за­кон­чить рос­пи­си не ус­пел. Джентиле да Фабриано при­пи­сы­ва­ет­ся ряд за­ри­со­вок с ан­тич­ных сар­ко­фа­гов из аль­бо­ма об­раз­цов и на­бро­сков, с ко­то­рым его мас­тер­ская ра­бо­та­ла в Ри­ме.

Уче­ни­ка­ми его бы­ли Я. Бел­ли­ни и, воз­мож­но, До­ме­ни­ко Ве­не­циа­но.