ДЖЕННЕ (ДИЕННЕ)

Дженне (Диенне) — город в Центральном Мали .

Торговое поселение южнее Д. возникло не позже середины III в. как рынок, где зерно и рыба с севера обменивались на железо и медь с юга. Основан на левом берегу р. Бани и ее притоках, под защитой топей во внутренней дельте верхнего Нигера, предположительно в начале XII в. (1-е упоминание на картах-портуланах — середина XIV в.). В XIII в. население приняло суннитский ислам , появилась мечеть.

В XIV—XVIII вв. Д. — важнейший в Судане Западном (наряду с Тимбукту и Сегу) перевалочный пункт транссахарского транзита и обмена западноафриканского золота на североафриканскую соль. Его расцвет как средоточия ремесла (вышивка, гончарство) пришелся на эпоху Сонгаи (70-е XV — 90-е XVI в.). С начала XVII в. Д. находился под властью Марокко , но сохранил значимость как экономический и интеллектуальный центр и в середине XVII в. был обнесен стеной. С 1818 — в составе фульбского государства Масина, с 1861 — имамата аль-Хаджж Умара, с 1893 — Французской Зап. Африки . Колониальная администрация снесла глиняные фортификации Д., но основная часть старинной застройки сохранилась как образец «суданского» архитектурного стиля: в 1906—1907 заново отстроена мечеть. С конца XIX в. значение Д. подорвало перемещение товарообмена в г. Мопти ниже по течению Бани.

Лит.: Monteil Ch. Une cite soudanaise. Djenne, metropole du delta central du Niger. Paris, 1932; Djenne: chef-d’oeuvre architectural / Ed. par P. Maas et G. Mommersteeg. Amsterdam, 1992; Djenne: une ville millenaire au Mali / Ed. par R. M. A. Bedaux et J. D. van der Waals. Leyde, 1994.