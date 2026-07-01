ДЖЕМШИДЫ
ДЖЕМШИДЫ, джамшиды (самоназвание - джамшиди) - народ на северо-западе Афганистана (север провинции Герат), северо-востоке Ирана (северо-восток остана Хорасан) и юге Туркмении.
Живут в основном на возвышенности Бадхыз в верховьях реки Кушка (основные центры - города Кушк и Якдарахт). Численность в Афганистане 120 тысяч человек, Иране 26 тысяч человек (2006, оценка). Говорят на диалекте джемшиди языка дари. Джемшиды - мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба.
Входят в состав чараймаков, но сами противопоставляют себя им, ведут происхождение от легендарного иранского шаха Джемшида. В 1392-1393 годы на особых условиях были поселены Тимуром для охраны границ в Бадхызе. После завоевания Герата Надир-шахом (1732) были на 4 года поселены в районе Мешхеда, при Яр Мухаммед-хане (1844) утратили привилегированное положение, часть Джемшидов бежала в Хиву. В 1908 году около 10 тысяч Джемшидов ушли в Россию, спасаясь от преследований эмира Хабибуллы. Традиционные занятия - полукочевое скотоводство (в основном овцы, в том числе каракулевые и курдючные) и пашенное земледелие. Зимнее жилище - глинобитное (у богатых иногда - с купольной кровлей), летнее - палатка или шатёр (чаппари). Сохраняется деление на патрилинейные роды. Система терминов родства линейного типа.