ДЖЕМШИДЫ

ДЖЕМШИДЫ, джам­ши­ды (са­мо­на­зва­ние - джам­ши­ди) - народ на северо-западе Афганистана (се­вер провинции Ге­рат), северо-востоке Ирана (се­ве­ро-вос­ток ос­та­на Хо­ра­сан) и юге Туркмении.

Жи­вут в основном на воз­вы­шен­но­сти Бад­хыз в вер­ховь­ях реки Куш­ка (основные цен­тры - го­ро­да Кушк и Як­да­рахт). Чис­лен­ность в Аф­га­ни­ста­не 120 тысяч человек, Ира­не 26 тысяч человек (2006, оцен­ка). Го­во­рят на диа­лек­те джем­ши­ди языка дари. Джемшиды - му­суль­ма­не -сун­ни­ты ха­на­фитско­го маз­ха­ба.

Вхо­дят в со­став ча­рай­ма­ков, но са­ми про­ти­во­пос­тав­ля­ют се­бя им, ве­дут про­ис­хо­ж­де­ние от ле­ген­дар­но­го иранского ша­ха Джем­ши­да. В 1392-1393 годы на осо­бых ус­ло­ви­ях бы­ли по­се­ле­ны Ти­му­ром для ох­ра­ны гра­ниц в Бад­хы­зе. По­сле за­вое­ва­ния Ге­ра­та На­дир-ша­хом (1732) бы­ли на 4 го­да по­се­ле­ны в райо­не Меш­хе­да, при Яр Му­хам­мед-ха­не (1844) ут­ра­ти­ли при­ви­ле­ги­ро­ван­ное по­ло­же­ние, часть Джемшидов бе­жа­ла в Хи­ву. В 1908 году около 10 тысяч Джемшидов уш­ли в Рос­сию, спа­са­ясь от пре­сле­до­ва­ний эми­ра Ха­би­бул­лы. Тра­диционные за­ня­тия - по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во (в основном ов­цы, в том числе ка­ра­ку­ле­вые и кур­дюч­ные) и па­шен­ное зем­ле­де­лие. Зим­нее жи­ли­ще - гли­но­бит­ное (у бо­га­тых ино­гда - с ку­поль­ной кров­лей), лет­нее - па­лат­ка или ша­тёр (чап­па­ри). Со­хра­ня­ет­ся де­ле­ние на пат­ри­ли­ней­ные ро­ды. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ли­ней­но­го ти­па.

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