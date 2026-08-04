ДЖЕМИНИАНИ ФРАНЧЕСКО САВЕРИО
ДЖЕМИНИАНИ ФРАНЧЕСКО САВЕРИО (итал. Francesco Saverio Geminiani) - итальянский скрипач, композитор, музыкальный теоретик и педагог.
Предположительно ученик А. Корелли и А. Скарлатти.
В 1706-1707 годах первый скрипач в оркестре «Театро деи Фьорентини» (Неаполь), в 1707-1709 годах скрипач Капеллы Палатина в Лукке.
В 1714 году переехал в Лондон, быстро прославился как скрипач-виртуоз, педагог и композитор (при жизни пользовался популярностью, сопоставимой с популярностью Г.Ф. Генделя). С 1716 года регулярно публиковал свои инструментальные произведения, в которых внешняя виртуозность органично сочеталась с композиционной стройностью. Неоднократно выезжал в Дублин (где окончательно обосновался с 1759 года), не менее 3 раз посетил Париж.
Основные жанры творчества Джеминиани - соната для скрипки и бассо континуо (2 сборника по 12 сонат, 1716, 1739), кончерто гроссо для струнных (всего свыше 40, в том числе многочисленные обработки концертов Корелли). Среди других произведений - 6 виолончельных сонат (1746), многочисленные пьесы для клавесина, а также «Зачарованный лес» (1754) - оркестровая пьеса для постановки в Париже театральной пантомимы на сюжет «Освобождённого Иерусалима» Т. Тассо.
Джеминиани - автор нескольких музыкально-теоретических и методических работ, среди них «Искусство игры на скрипке» («The Art of Playing on the Violin», 1751) с описанием новаторских технических приёмов.
В числе учеников Джеминиани - английские музыканты М.К. Фестинг и Ч. Эйвисон.