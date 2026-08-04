ДЖЕМИНИАНИ ФРАНЧЕСКО САВЕРИО

ДЖЕМИНИАНИ ФРАНЧЕСКО САВЕРИО (итал. Francesco Saverio Geminiani) - итальянский скрипач, композитор , музыкальный теоретик и педагог.

Пред­по­ло­жи­тель­но уче­ник А. Ко­рел­ли и А. Скар­лат­ти.

В 1706-1707 годах пер­вый скри­пач в ор­ке­ст­ре «Те­ат­ро деи Фьо­рен­ти­ни» (Не­аполь), в 1707-1709 годах скри­пач Ка­пел­лы Па­ла­ти­на в Лук­ке.

В 1714 году пе­ре­ехал в Лон­дон, бы­ст­ро про­сла­вил­ся как скри­пач-вир­ту­оз, пе­да­гог и ком­по­зи­тор (при жиз­ни поль­зо­вал­ся по­пу­ляр­но­стью, со­пос­та­ви­мой с по­пу­ляр­но­стью Г.Ф. Ген­де­ля ). С 1716 года ре­гу­ляр­но пуб­ли­ко­вал свои ин­ст­ру­мен­таль­ные про­из­ве­де­ния, в ко­то­рых внеш­няя вир­ту­оз­ность ор­га­нич­но со­че­та­лась с ком­по­зиционной строй­но­стью. Не­од­но­крат­но вы­ез­жал в Дуб­лин (где окон­ча­тель­но обос­но­вал­ся с 1759 года), не ме­нее 3 раз по­се­тил Па­риж.

Основные жан­ры твор­че­ст­ва Джеминиани - со­на­та для скрип­ки и бас­со кон­ти­нуо (2 сборника по 12 со­нат, 1716, 1739), кон­чер­то грос­со для струн­ных (все­го свыше 40, в том числе мно­го­численные об­ра­бот­ки кон­цер­тов Ко­рел­ли). Сре­ди других про­из­ве­де­ний - 6 вио­лон­чель­ных со­нат (1746), мно­го­численные пье­сы для кла­ве­си­на , а так­же «За­ча­ро­ван­ный лес» (1754) - ор­ке­ст­ро­вая пье­са для по­ста­нов­ки в Па­ри­же те­ат­раль­ной пан­то­ми­мы на сю­жет «Ос­во­бо­ж­дён­но­го Ие­ру­са­ли­ма» Т. Тас­со.

Джеминиани - ав­тор не­сколь­ких музыкально-тео­ре­тических и ме­то­дических ра­бот, сре­ди них «Ис­кус­ст­во иг­ры на скрип­ке» («The Art of Playing on the Violin», 1751) с опи­са­ни­ем но­ва­тор­ских тех­нических приё­мов.

В чис­ле уче­ни­ков Джеминиани - английские му­зы­кан­ты М.К. Фес­тинг и Ч. Эй­ви­сон.