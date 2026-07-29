ДЖЕМИЛА

ДЖЕМИЛА (Джамила) - село на северо-востоке Алжира в го­рах Телль-Ат­лас, в ви­лайе Се­тиф.

Воз­ник­ло на мес­те древнеримского го­ро­да Куи­кул (Cuicul, Cuiculum), ос­но­ван­но­го в 96-97 годах как во­енная ко­ло­ния и фор­пост рим­лян в борь­бе с пле­ме­на­ми бер­бе­ров.

Пе­ри­од про­цве­та­ния го­ро­да - середина II-IV веков, ко­гда он яв­лял­ся круп­ным цен­тром римской провинции Ну­ми­дия. На­се­ле­ние в III веке дос­тиг­ло 20 тысяч человек. За­хва­чен ван­да­ла­ми в 455 году, от­воё­ван ви­зантийскими вой­ска­ми в 533 году. В конце VI века на­чал­ся упа­док го­ро­да.

Сис­те­ма­тические рас­коп­ки в Джемиле ве­дут­ся с 1909 года. В северной час­ти древ­не­го го­ро­да (ок­ру­же­на сте­на­ми II века) - ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка с ши­ро­кой мо­щё­ной главной ули­цей с ко­лон­на­да­ми по обе­им сто­ро­нам, руи­ны Ста­ро­го фо­ру­ма (в цен­тре - жерт­вен­ник с рель­е­фа­ми; ос­тат­ки ку­рии, ка­пи­то­лия и ба­зи­ли­ки, все - II в.), рын­ка, хра­ма Ве­не­ры Ро­ди­тель­ни­цы, жи­лых до­мов (не­ко­то­рые с мо­заи­ка­ми ). Вне городских стен бы­ли по­строе­ны: те­атр на 3 тысячи зри­те­лей (161), тер­мы Ком­мо­да (183-185), ар­ка Ка­ра­кал­лы (216), фо­рум Се­ве­ров (первая треть III в.) с хра­мом Ге­ния императора Сеп­ти­мия Се­ве­ра (229, вы­со­кая плат­фор­ма с ко­ринф­ски­ми пор­ти­ка­ми и ши­ро­кой 2-мар­ше­вой ле­ст­ни­цей) и ба­зи­ли­кой су­да (364-367), «Дом с ап­си­да­ми», фон­та­ны; хри­сти­ан­ский квар­тал (IV - начало V вв.) с руи­на­ми бап­ти­сте­рия (IV в., мо­заи­ки), двух ба­зи­лик, двор­ца ар­хи­епи­ско­па. Руи­ны древ­не­го го­ро­да вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Ар­хео­ло­гический му­зей (ан­тич­ные мо­заи­ки, скульп­ту­ра, ке­ра­ми­ка, из­де­лия из брон­зы, най­ден­ные в Дже­ми­ле).

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