ДЖЕМИЛА
ДЖЕМИЛА (Джамила) - село на северо-востоке Алжира в горах Телль-Атлас, в вилайе Сетиф.
Возникло на месте древнеримского города Куикул (Cuicul, Cuiculum), основанного в 96-97 годах как военная колония и форпост римлян в борьбе с племенами берберов.
Период процветания города - середина II-IV веков, когда он являлся крупным центром римской провинции Нумидия. Население в III веке достигло 20 тысяч человек. Захвачен вандалами в 455 году, отвоёван византийскими войсками в 533 году. В конце VI века начался упадок города.
Систематические раскопки в Джемиле ведутся с 1909 года. В северной части древнего города (окружена стенами II века) - регулярная планировка с широкой мощёной главной улицей с колоннадами по обеим сторонам, руины Старого форума (в центре - жертвенник с рельефами; остатки курии, капитолия и базилики, все - II в.), рынка, храма Венеры Родительницы, жилых домов (некоторые с мозаиками). Вне городских стен были построены: театр на 3 тысячи зрителей (161), термы Коммода (183-185), арка Каракаллы (216), форум Северов (первая треть III в.) с храмом Гения императора Септимия Севера (229, высокая платформа с коринфскими портиками и широкой 2-маршевой лестницей) и базиликой суда (364-367), «Дом с апсидами», фонтаны; христианский квартал (IV - начало V вв.) с руинами баптистерия (IV в., мозаики), двух базилик, дворца архиепископа. Руины древнего города включены в список Всемирного наследия.
Археологический музей (античные мозаики, скульптура, керамика, изделия из бронзы, найденные в Джемиле).