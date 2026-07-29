ДЖЕМДЕТ-НАСР

ДЖЕМДЕТ-НАСР - поселение первой половины III тысячелетия до н.э. на правом берегу реки Тигр, в 100 километрах юго-восточнее Багдада (Ирак).

На­зван­о по его ниж­ним сло­ям пе­ри­од (другое название «про­то­пись­мен­ный») куль­ту­ры Ме­со­по­та­мии (3100-2900 до н.э.), сме­нив­ший пе­ри­од Урук.

Ис­сле­до­ва­ния английских ар­хео­ло­гов С. Лан­гдо­на, Э. Мак­кея , В. Ва­те­ли­на в 1925-1928 годах. Телль ок­ру­жён обо­ро­ни­тель­ны­ми сте­на­ми из сыр­цо­во­го кир­пи­ча. Гли­ня­ные до­ма; зда­ние с кры­шей из де­ре­ва, ка­мы­ша и гли­ны, снаб­жён­ное во­до­сто­ка­ми, пред­по­ло­жи­тель­но ин­тер­пре­ти­ру­ет­ся Мак­ке­ем как храм или дво­рец. В го­ро­дах пе­рио­да Джемдет-Наср пред­став­ле­ны и другие мо­ну­мен­таль­ные по­строй­ки. Большая часть ке­ра­ми­ки из­го­тов­ле­на на гон­чар­ном кру­ге; со­су­ды со сли­вом раз­ных форм, с 1 или 4 уш­ка­ми, кув­ши­ны, со­суд в ви­де сви­ньи и др. Рос­пись – чёр­ный или крас­ный гео­мет­рический узор, фи­гу­ры птиц и коз­лов по гли­не или жёл­то­му фо­ну; про­чер­чен­ный ор­на­мент ре­док, боль­шин­ст­во со­су­дов не ор­на­мен­ти­ро­ва­но. У не­ко­то­рых со­су­дов ок­ра­шен­ная верх­няя часть из­го­тов­ле­на от­дель­но. Со­су­ды из гра­ни­та, пор­фи­ри­та, из­вест­ня­ка, каль­ци­та по фор­ме близ­ки гли­ня­ным. На­вер­шия бу­лав, сер­пы, со встав­ны­ми ка­мен­ны­ми лез­вия­ми, про­уш­ной то­пор, пло­ские то­по­ры-тёс­ла из силь­но обож­жён­ной гли­ны. Мед­ные тёс­ла и др., со­су­ды из ме­ди, се­реб­ра, свин­ца. Бу­сы из из­вест­ня­ка, але­ба­ст­ра, ра­ко­вин, глу­хо­го стек­ла. Ци­лин­д­рические пе­ча­ти [с ли­ней­но-схе­ма­тич­ным изо­бра­же­ни­ем зве­рей, ре­же - лю­дей (так называемыйстиль Джемдет-Наср), встре­ча­ют­ся от Ира­на до Егип­та] и штам­пы (с гео­мет­рическим узо­ром) из из­вест­ня­ка, мра­мо­ра, але­ба­ст­ра, эма­ли. В слое по­се­ле­ния Джемдет-Наср най­де­ны хо­зяйственные до­ку­мен­ты - гли­ня­ные таб­лич­ки с пик­то­гра­фическими зна­ка­ми; та­кие таб­лич­ки (впер­вые поя­ви­лись в пе­ри­од Урук) лег­ли в ос­но­ву шу­мер­ской пись­мен­но­сти.