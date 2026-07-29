ДЖЕМДЕТ-НАСР
ДЖЕМДЕТ-НАСР - поселение первой половины III тысячелетия до н.э. на правом берегу реки Тигр, в 100 километрах юго-восточнее Багдада (Ирак).
Названо по его нижним слоям период (другое название «протописьменный») культуры Месопотамии (3100-2900 до н.э.), сменивший период Урук.
Исследования английских археологов С. Лангдона, Э. Маккея, В. Вателина в 1925-1928 годах. Телль окружён оборонительными стенами из сырцового кирпича. Глиняные дома; здание с крышей из дерева, камыша и глины, снабжённое водостоками, предположительно интерпретируется Маккеем как храм или дворец. В городах периода Джемдет-Наср представлены и другие монументальные постройки. Большая часть керамики изготовлена на гончарном круге; сосуды со сливом разных форм, с 1 или 4 ушками, кувшины, сосуд в виде свиньи и др. Роспись – чёрный или красный геометрический узор, фигуры птиц и козлов по глине или жёлтому фону; прочерченный орнамент редок, большинство сосудов не орнаментировано. У некоторых сосудов окрашенная верхняя часть изготовлена отдельно. Сосуды из гранита, порфирита, известняка, кальцита по форме близки глиняным. Навершия булав, серпы, со вставными каменными лезвиями, проушной топор, плоские топоры-тёсла из сильно обожжённой глины. Медные тёсла и др., сосуды из меди, серебра, свинца. Бусы из известняка, алебастра, раковин, глухого стекла. Цилиндрические печати [с линейно-схематичным изображением зверей, реже - людей (так называемыйстиль Джемдет-Наср), встречаются от Ирана до Египта] и штампы (с геометрическим узором) из известняка, мрамора, алебастра, эмали. В слое поселения Джемдет-Наср найдены хозяйственные документы - глиняные таблички с пиктографическими знаками; такие таблички (впервые появились в период Урук) легли в основу шумерской письменности.