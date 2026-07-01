Джемде’т-наср

Джемде’т-Наср — поселение между Тигром и Евфратом в 100 км к югу от Багдада, по которому названа финальная энеолитическая эпоха в истории Нижней Месопотамии на грани ее бронзового века, продолжавшаяся около 200 лет (исход IV или рубеж IV—III тысячелетий до н. э.) и включающая слои Эанна III и промежуточные между ним и Эанной IV в Варке-Уруке, а также ранние слои Хафадже на Дияле (начало существования местного храма бога луны). Само поселение Д.-Н. существовало около 4000—2800 до н. э., в эпохи позднего Убкейда, Урука, Д.-Н. и период Раннединастический I. Возможное написание его названия в клинописи — NI+RU. Эпоха Д.-Н. в Нижней Месопотамии характеризуется ростом числа городов и монументального строительства, развитием клинописи, возрождением традиций расписной керамики (на парадной посуде), сменой в глиптике урукского стиля на линейно-схематический, раздробленностью на «номовые» политии, для которых уже были характерны выделение властной верхушки и (прото)государственный строй. Носителями нижнемесопотамской культуры эпохи Д.-Н. были шумеры и восточносемиты-аккадцы (возможно, также еще сохранялись остатки ассимилируемых теми и другими дошумерских аборигенов). А. А. Немировский.