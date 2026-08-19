Джема’ль-паша’, Ахме’д

Джема’ль-паша’, Ахме’д (06.05.1872, Митилена, о. Лесбос — 21.07.1922, Тбилиси) — османский военный и государственный деятель, один из членов младотурецкого (см. Младотурки ) триумвирата (Энвер, Талаат, Джемаль), фактически правившего Турцией накануне и во время Первой мировой войны.

После окончания Стамбульского военного училища (1893) служил в военном министерстве. В 1898 стал начальником штаба дивизии расквартированной в Салониках 3-й армии. Во время службы в Македонии примкнул к младотурецкому тайному обществу «Единение и прогресс». После Младотурецкой революции (1908) вошел в центральный комитет партии «Единение и прогресс». Активное участие в подавлении контрреволюционного переворота (1909) способствовало карьере Д.-п.: сначала он получил звание полковника и был назначен мухафызом (военным комендантом) одного из районов Стамбула, в 1910 — вали Аданы (1910), в 1911 — вали Багдада.

После государственного переворота 23 января 1913 во главе с Энвер-пашой и возвращения к власти партии «Единение и прогресс» стал военным комендантом и вали Стамбула, активно участвовал в силовом подавлении оппозиции в столице, сыграв важную роль в консолидации режима младотурок. В декабре 1913 Д.-п. получил звание генерал-лейтенанта и портфель министра общественных работ, в феврале 1914 возглавил морское министерство и занялся модернизацией флота. С этого времени Д.-п. вместе с военным министром Энвер-пашой и министром внутренних дел Талаат-пашой сосредоточили в своих руках всю верховную власть в империи. Д.-п. считался сторонником ориентации на Антанту, в особенности на Францию.

Накануне Первой мировой основал в Стамбуле комитет франко-турецкого сближения. В июле 1914, после Сараевского убийства, ездил во Францию для выяснения условий присоединения Турции к Антанте. Неудачей этих переговоров Д.-п. впоследствии оправдывал заключение Турцией союза с Германией (Германо-турецкие договоры 1914, 1941). В период между началом Первой мировой и вступлением в нее Турции (август—октябрь 1914) заверял представителей держав Антанты в Стамбуле в нейтралитете своей страны. Осенью 1914 Д.-п. занял пост командующего 4-й армией и генерал-губернатора сирийских провинций империи, включая Палестину и Хиджаз, с широчайшими полномочиями. Вплоть до ноября 1918 сохранял за собой и портфель морского мини­стра.

Главная задача Д.-п. состояла в подготовке так и не осуществленного прорыва к Суэцкому каналу. Не оправдались и надежды на антибританское восстание в Египте в ответ на объявление Османами джихада против Запада. Затратная программа общественного строительства в Сирии, интерес к археологическим ценностям, военные неудачи и экономические неурядицы, совпавшие со стихийными бедствиями, вызывали крайнее недовольство местного населения и племенных вождей, которое Д.-п. жестоко подавлял. В августе 1915 по решению трибунала 11 племенных вождей были повешены по обвинению в измене. В мае 1916 Д.-п. без суда и следствия казнил еще 21 представителя местной арабской элиты, включая члена верхней палаты османского парламента.

Жестокие расправы спровоцировали восстание в Хиджазе под предводительством шерифа Хусейна в 1916—1918, что еще больше ослабило позиции 4-й армии в регионе. В начале 1917 британские войска начали наступление на Палестину, к концу года под их натиском 4-я армия беспорядочно отступала, а Д.-п. был отозван в Стамбул . Крах военной карьеры Д.-п. наступил в октябре 1918 (Мудросское перемирие ) с поражением Османской империи в Первой мировой войне. Д.-п. и остальные члены кабинета Талаат-паши подали в отставку. 2 ноября 1918 Д.-п. вместе с другими младотурецкими лидерами бежал в Германию, а затем в Швейцарию. По настоянию представителей Антанты стамбульский трибунал заочно приговорил Д.-п. к смертной казни за военные преступления (массовые убийства армян и арабов).

В эмиграции Д.-п. активно работал над созданием антибританского фронта в Азии, поступив на службу в качестве военного советника к афганскому эмиру Аманнуле-хану. При посредничестве Карла Радека Д.-п. посетил Советскую Россию, где заручился поддержкой наркома иностранных дел Г. В. Чичерина в налаживании советско-афганских отношений. Находясь в Москве, Д.-п. предложил помощь Мустафе Кемалю (Ататюрку), с которым вел переписку, а также способствовал заключению Московского договора (1921) между кемалистами и большевиками. Летом 1920 Д.-п. отправился в Кабул, чтобы официально вступить в должность главного инспектора армии Афганистана. В сентябре 1921 вернулся в Москву для продолжения посреднических переговоров между большевиками, Мустафой Кемалем и Энвер-пашой, которого пытался отговорить от борьбы с кемалистами и создания панисламского движения за освобождение Средней Азии от большевиков.

На обратном пути в Афганистан Д.-п. был застрелен в Тифлисе (Тбилиси) армянскими националистами — членами партии Дашнакцутюн в рамках операции возмездия лидерам младотурок, причастным к уничтожению армян в Османской империи. Похоронен в Тбилиси, впоследствии прах перевезен в Эрзрум.

Ист.: Записки Джемаль-паши 1913— 1919 гг. / Пер. с англ. Б. Т. Руденко. Тифлис, 1923; Тихонов Ю. Н. Джемаль-паша в Афганистане и Советской России в 1921—1922 гг. Новые архивные документы // Восточный архив. 2010. № 2 (22). С. 50—62; Турция: рождение национального государства 1918—1923 (по документам РГАСПИ) М., 2007. Cemal Paşa. Memories of a Turkish Statesman, 1913—1919. London, 1922. Лит.: Алиев Г. З. Турция в период правления младотурок. (1908—1918 гг.). М., 1972; Казанджян Р. Большевики и младотурки: новые документы о российско-турецких отно- шениях (1920—1922 гг.). М., 1996; Ahmad F. The Young Turks: the Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908—1914. Oxford, 1969; Hanioğlu M. Ş. The Young Turks in Opposition. Oxford University Press, 1995. П. В. Шлыков.