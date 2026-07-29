ДЖЕЛЯЛИ
ДЖЕЛЯЛИ - участники антиправительственных выступлений в Османской империи в XVI-XVII веках.
Назывались по имени руководителя восстания в г. Токат в 1519 году - Джеляля.
Основную массу Джеляли составляли крестьяне, городские низы и солдаты иррегулярных войск. Руководили выступлениями, как правило, держатели условных земельных пожалований - сипахи. Недовольство низов вызывали рост цен, обесценение монеты (акче) и усиление налогового гнёта; сипахи выступали против лишения их земель и денежного содержания.
Крупнейшие восстания Джеляли произошли в 1595-1603 годах под руководством Кара Языджи и Дели Хасана и в 1592-1608 годах под предводительством Календероглу. Выступления Джеляли были подавлены османскими властями. Одновременно были приняты меры по ограничению административного произвола, являвшегося одной из причин недовольства населения («Указ справедливости», 1610).