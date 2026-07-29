ДЖЕЛЯЛИ

ДЖЕЛЯЛИ - участники антиправительственных выступлений в Османской империи в XVI-XVII веках.

На­зы­ва­лись по име­ни ру­ко­во­ди­те­ля вос­ста­ния в г. То­кат в 1519 году - Дже­ля­ля.

Основную мас­су Джеляли со­став­ля­ли кре­сть­я­не, городские ни­зы и сол­да­ты ир­ре­гу­ляр­ных войск. Ру­ко­во­ди­ли вы­сту­п­ле­ния­ми, как пра­ви­ло, дер­жа­те­ли ус­лов­ных зе­мель­ных по­жа­ло­ва­ний - си­па­хи. Не­до­воль­ст­во ни­зов вы­зы­ва­ли рост цен, обес­це­не­ние мо­не­ты (ак­че) и уси­ле­ние на­ло­го­во­го гнё­та; си­па­хи вы­сту­па­ли про­тив ли­ше­ния их зе­мель и де­неж­но­го со­дер­жа­ния.

Круп­ней­шие вос­ста­ния Джеляли про­изош­ли в 1595-1603 годах под руководством Ка­ра Языд­жи и Де­ли Ха­са­на и в 1592-1608 годах под пред­во­ди­тель­ст­вом Ка­лен­де­рог­лу. Вы­сту­п­ле­ния Джеляли бы­ли по­дав­ле­ны ос­ман­ски­ми вла­стя­ми. Од­но­вре­мен­но бы­ли при­ня­ты ме­ры по ог­ра­ни­че­нию административного про­из­во­ла, яв­ляв­ше­го­ся од­ной из при­чин не­до­воль­ст­ва на­се­ле­ния («Указ спра­вед­ли­во­сти», 1610).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)