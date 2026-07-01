ДЖЕЛОНГ
ДЖЕЛОНГ (Geelong) - город на юге Австралии, штат Виктория.
Население 151,9 тысяча человек (2007). Расположен в бухте Корио, в заливе Порт-Филлип Бассова пролива. Морской порт (грузооборот свыше 12 миллионов т, 2006 год; главным образом нефть и нефтепродукты, зерно, минеральные удобрения). Транспортный узел. Аэропорт Авалон.
Основан в 1837 году. В 1841 году из порта Джелонг в Великобританию была отправлена первая партия овечьей шерсти (основной экспортный товар Австралии в XIX веке). В 1857 году железно-дорожной веткой Джелонг соединён с Мельбурном. Город с 1910 года. В 1920-1930-е годы возросло значение Джелонга как промышленного центра (действовали 3 фабрики по переработке шерсти, завод по производству виски, фабрика по производству сельско-хозяйственной техники американской фирмы «International Harvester») и крупного порта (главным образом экспорт зерна).
Историческая застройка сочетается с современной туристической инфраструктурой. Университет Дикин (1974), Джелонг-колледж (1861), Технологический колледж Гордона (1887), международный колледж Кардиния (1995). Художественная галерея (1896). Национальный музей шерсти (1988), морской музей (1968), автомобильный музей (1999). Центр искусств (1981 год; в его составе - Театр Форда и Театр Блакистона). Стадион Скиллд (до 2005 назывался Кардиния-парк).
В сфере услуг занято 76% работающих, в промышленности - около 20%. Нефтеперерабатывающий завод компании «Shell» (с 1954 года; один из крупнейших в Австралии: свыше 6,1 млрд. л нефтепродуктов в 2004 году - бензин, дизельное топливо и другое), автомобильный завод компании «Ford Motors» (с 1926), завод по производству алюминия (c 1963 года; около 185 тысяч т алюминия в год). Производство ковров (компания «Godfrey Hirst»), одежды и аксессуаров для сёрфинга (фирма «Rip Curl») и другого.