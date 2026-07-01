ДЖЕЛОНГ

ДЖЕЛОНГ (Geelong) - город на юге Австралии , штат Виктория.

Население 151,9 тысяча человек (2007). Рас­по­ло­жен в бух­те Ко­рио, в заливе Порт-Фил­лип Бас­со­ва пролива. Морской порт (гру­зо­обо­рот свыше 12 миллионов т, 2006 год; главным образом нефть и неф­те­про­дук­ты, зер­но, ми­неральные удоб­ре­ния). Транс­порт­ный узел. Аэ­ро­порт Ава­лон.

Ос­но­ван в 1837 году. В 1841 году из пор­та Джелонг в Ве­ли­ко­бри­та­нию бы­ла от­прав­ле­на пер­вая пар­тия овечь­ей шер­сти (основной экс­порт­ный то­вар Ав­ст­ра­лии в XIX веке). В 1857 году железно-дорожной вет­кой Джелонг со­еди­нён с Мель­бур­ном. Го­род с 1910 года. В 1920-1930-е годы воз­рос­ло зна­че­ние Джелонга как промышленного цен­тра (дей­ст­во­ва­ли 3 фаб­ри­ки по пе­ре­ра­бот­ке шер­сти, за­вод по про­изводству вис­ки, фаб­ри­ка по про­изводству сельско-хозяйственной тех­ни­ки американской фир­мы «International Harvester») и круп­но­го пор­та (главным образом экс­порт зер­на).

Ис­то­рическая за­строй­ка со­че­та­ет­ся с современной ту­ри­сти­че­ской ин­фра­струк­ту­рой. Университет Ди­кин (1974), Дже­лонг-кол­ледж (1861), Тех­но­ло­гический кол­ледж Гор­до­на (1887), ме­ж­ду­народный кол­ледж Кар­ди­ния (1995). Ху­дожественная га­ле­рея (1896). Национальный му­зей шер­сти (1988), морской му­зей (1968), ав­то­мо­биль­ный му­зей (1999). Центр ис­кусств (1981 год; в его со­ста­ве - Те­атр Фор­да и Те­атр Бла­ки­сто­на). Ста­ди­он Скиллд (до 2005 на­зы­вал­ся Кар­ди­ния-парк).

В сфе­ре ус­луг за­ня­то 76% ра­бо­таю­щих, в промышленности - около 20%. Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод ком­па­нии «Shell» (с 1954 года; один из круп­ней­ших в Ав­ст­ра­лии: свыше 6,1 млрд. л неф­те­про­дук­тов в 2004 году - бен­зин, ди­зель­ное то­п­ли­во и другое), ав­то­мо­биль­ный за­вод ком­па­нии «Ford Motors» (с 1926), за­вод по про­изводству алю­ми­ния (c 1963 года; около 185 тысяч т алю­ми­ния в год). Про­изводство ков­ров (ком­па­ния «God­frey Hirst»), оде­ж­ды и ак­сес­суа­ров для сёр­фин­га (фир­ма «Rip Curl») и другого.

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