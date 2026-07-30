ДЖЕЛАЛАБАД
ДЖЕЛАЛАБАД - город на востоке Афганистана.
Административный центр вилаята Нангархар. Население 217,9 тысяч человек (2007). Расположен в долине реки Кабул, на высоте около 590 м, в 177 км к востоку от города Кабул, близ Хайберского прохода, соединяющего Афганистан с Пакистаном. Основан около 1570 года Акбаром; в 1834 году вошёл в состав владений афганского эмира Дост Мухаммада. Сохранился мавзолей эмира Хабибуллы и его сына - эмира Амануллы-хана. Университет (1963), медицинский колледж. Джелалабад - важный центр торговли Афганистана с Пакистаном и Индией на автомобильной дороге Кабул - Пешавар. Центр крупного сельско-хозяйственного оазиса (апельсины, финики, сахарный тростник, рис и другие зерновые). Предприятия пищевой (в том числе сахарной), бумажной промышленности. ГЭС на головной плотине Джелалабадского ирригационного канала. До военных действий конца XX - начала XXI веков, в ходе которых городу нанесён значительный ущерб, - популярный зимний курорт афганской знати.