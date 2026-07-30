ДЖЕЛАЛАБАД

ДЖЕЛАЛАБАД - город на востоке Афганистана .

Административный центр ви­лая­та Нан­гар­хар. Население 217,9 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Ка­бул, на высоте около 590 м, в 177 км к вос­то­ку от города Ка­бул, близ Хай­бер­ско­го про­хо­да, со­еди­няю­ще­го Аф­га­ни­стан с Па­ки­ста­ном. Ос­но­ван около 1570 года Ак­ба­ром; в 1834 году во­шёл в со­став вла­де­ний афганского эми­ра Дост Му­хам­ма­да. Со­хра­нил­ся мав­зо­лей эми­ра Ха­би­бул­лы и его сы­на - эми­ра Ама­нул­лы-ха­на. Уни­вер­си­тет (1963), медицинский кол­ледж. Джелалабад - важ­ный центр тор­гов­ли Аф­га­ни­ста­на с Па­ки­ста­ном и Ин­ди­ей на ав­то­мо­биль­ной до­ро­ге Ка­бул - Пе­ша­вар. Центр круп­но­го сельско-хозяйственного оа­зи­са (апель­си­ны, фи­ни­ки, са­хар­ный тро­ст­ник, рис и другие зер­но­вые). Пред­при­ятия пи­ще­вой (в том числе са­хар­ной), бу­маж­ной промышленности. ГЭС на го­лов­ной пло­ти­не Дже­ла­ла­бад­ско­го ир­ри­гационного ка­на­ла. До во­енных дей­ст­вий конца XX - начала XXI веков, в хо­де ко­то­рых го­ро­ду на­не­сён зна­чительный ущерб, - по­пу­ляр­ный зим­ний ку­рорт аф­ган­ской зна­ти.

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