ДЖЭКСОН ЭНДРЮ
ДЖЭКСОН ЭНДРЮ (англ. Andrew Jackson) - американский военный и государственный деятель, 7-й президент США.
Из семьи ирландского переселенца. В 13-летнем возрасте примкнул к армии Дж. Вашингтона, был захвачен в плен англичанами.
В 1784-1787 годах изучал право в Солсбери. С 1788 года прокурор западного округа Северной Каролины (ныне территория штата Теннесси). В 1796 году участвовал в выработке конституции штата Теннесси, в декабре 1796 - марте 1797 годов представлял Теннесси в Палате представителей Конгресса США, примыкал к джефферсоновским республиканцам.
Джэксон приобрёл широкую известность во время англо-американской войны 1812-1814 годов. В 1813-1814 годах успешно командовал войсками, действовавшими против индейцев крики в Джорджии и Алабаме, которые выступали на стороне англичан. Получил воинское звание генерал-майора. В январе 1815 года нанёс сокрушительное поражение британским войскам в битве при Новом Орлеане, снискав славу «спасителя отечества» (хотя к этому времени между США и Великобританией был заключён мир). В 1818 году руководил военной операцией по разгрому индейцев-семинолов и оккупации испанской Восточной Флориды. В 1821 году, после окончательного присоединения Флориды к США, её военный губернатор.
В 1823 году избран в Сенат от штата Теннесси. В 1824 году баллотировался на пост президента США, но не получил необходимого числа голосов избирателей. На очередных выборах в 1828 году, благодаря поддержке коалиции демократических республиканцев (впоследствии конституировалась как Демократическая партия США), одержал победу; в 1832 году переизбран президентом США на новый срок.
На посту президента Джэксон добился прекращения деятельности Национального банка, жёстко регламентировавшего экономическую деятельность в интересах северных штатов, что способствовало повышению финансовой активности и развитию в США, в особенности на Юге, частного предпринимательства, понижению таможенных тарифов на некоторые импортные товары и ликвидации товарного голода, сокращению участия федерального правительства в системе «внутренних улучшений». Джэксон оказал решительное противодействие утверждению практики нуллификации, т.е. отказа отдельных штатов от исполнения на своей территории тех или иных федеральных законов или федерального законодательства в целом.
Будучи крупным плантатором и рабовладельцем, выступал за сохранение рабства и в 1836 году добился узаконения так называемого правила кляпа (the gag rule), в соответствии с которым петиции об отмене рабства не подлежали обсуждению в Конгрессе США (действовало до 1844 года). Жёсткая политика администрации Джэксон в отношении индейцев имела следствием уничтожение многих индейских племён и переселение уцелевших индейцев за р. Миссисипи.
При Джэксоне началось оформление современной двухпартийной системы США, партии превратились из элитарных обществ в открытые организации, был отменён имущественный ценз для свободных белых мужчин на выборах в Конгресс США и легислатуры штатов, в политической практике утвердился принцип spoil system – формирования государственного аппарата победившей на выборах партией. Джэксон, способствовавший формированию в США среднего класса и опиравшийся на него, вошёл в американскую историю как «народный президент» и сторонник «равных возможностей».
Его портрет - на банкноте достоинством 20 долларов США. Именем Джэксона названы города в США: Джэксон (административный центр штата Миссисипи) и Джэксонвилл (в штате Флорида; до 1822 года Кауфорд).
Публикации:
Correspondence / Ed. by J.S. Basset, J.F. Jamerson. Wash., 1926-1935. Vol. 1-7.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.