ДЖЭКА КЭДА ВОССТАНИЕ

ДЖЭКА КЭДА ВОССТАНИЕ - восстание крестьян в графстве Кент под предводительством Джэка Кэда.

Вос­ста­ние рас­про­стра­ни­лось на граф­ст­ва Сус­секс, Эс­секс, Сур­рей. В ию­не 1450 года чис­ло вос­став­ших со­став­ля­ло около 20 тысяч человек.

Уча­ст­ни­ки вос­ста­ния, не­до­воль­ные без­раз­ли­чи­ем вла­сти и по­ра­же­ния­ми анг­ли­чан в Сто­лет­ней вой­не 1337-1453 годов, тре­бо­ва­ли про­ве­де­ния ре­фор­мы сис­те­мы су­до­про­из­вод­ст­ва, административной ре­фор­мы, вы­сту­па­ли про­тив «не­че­ст­ных» на­ло­гов, кор­руп­ции. Основную си­лу вос­ста­ния со­став­ля­ло сред­нее и мел­кое кре­сть­ян­ст­во , а так­же ре­мес­лен­ни­ки, мел­кие тор­гов­цы. В по­ли­тический ма­ни­фест «The complaint of the Poor commons of the Kent» во­шли жа­ло­бы не толь­ко про­сто­на­ро­дья, но и чле­нов пра­ви­тель­ст­ва и не­сколь­ких ленд­лор­дов.

Раз­гро­мив 18 июня 1450 года ко­ро­лев­ские вой­ска при Се­ве­нок­се (Кент), ар­мия пов­стан­цев 2 ию­ля всту­пи­ла в Лон­дон. Ко­роль Ген­рих VI (1421-1471) ос­та­вил сто­ли­цу. Бы­ло уби­то несколько ко­ро­лев­ских чи­нов­ни­ков, раз­граб­ле­ны до­ма бо­га­тых куп­цов. Си­ла­ми городского опол­че­ния и гар­ни­зо­на Тау­эра 5 ию­ля вос­став­шие бы­ли вы­тес­не­ны из Лон­до­на. По­сте­пен­но к 1451 году вос­ста­ние ста­ло ути­хать; мно­гие, по­лу­чив по­ми­ло­ва­ние, вер­ну­лись до­мой. Со­глас­но гра­мо­там о по­ми­ло­ва­нии, сре­ди вос­став­ших бы­ли 1 ры­царь, 2 члена пар­ла­мен­та и 18 сквай­ров.

Сам Джэк Кэд по­гиб в сра­же­нии 12 июля 1450 года. Отдельные от­ря­ды вос­став­ших про­дол­жа­ли борь­бу до 1454 года.

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