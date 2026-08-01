ДЖЭКА КЭДА ВОССТАНИЕ
ДЖЭКА КЭДА ВОССТАНИЕ - восстание крестьян в графстве Кент под предводительством Джэка Кэда.
Восстание распространилось на графства Суссекс, Эссекс, Суррей. В июне 1450 года число восставших составляло около 20 тысяч человек.
Участники восстания, недовольные безразличием власти и поражениями англичан в Столетней войне 1337-1453 годов, требовали проведения реформы системы судопроизводства, административной реформы, выступали против «нечестных» налогов, коррупции. Основную силу восстания составляло среднее и мелкое крестьянство, а также ремесленники, мелкие торговцы. В политический манифест «The complaint of the Poor commons of the Kent» вошли жалобы не только простонародья, но и членов правительства и нескольких лендлордов.
Разгромив 18 июня 1450 года королевские войска при Севеноксе (Кент), армия повстанцев 2 июля вступила в Лондон. Король Генрих VI (1421-1471) оставил столицу. Было убито несколько королевских чиновников, разграблены дома богатых купцов. Силами городского ополчения и гарнизона Тауэра 5 июля восставшие были вытеснены из Лондона. Постепенно к 1451 году восстание стало утихать; многие, получив помилование, вернулись домой. Согласно грамотам о помиловании, среди восставших были 1 рыцарь, 2 члена парламента и 18 сквайров.
Сам Джэк Кэд погиб в сражении 12 июля 1450 года. Отдельные отряды восставших продолжали борьбу до 1454 года.