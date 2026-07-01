ДЖЕГУТАНОВ КАЛИ САЛИМ-ГЕРИЕВИЧ

ДЖЕГУТАНОВ КАЛИ САЛИМ-ГЕРИЕВИЧ - абазинский писатель.

Окон­чил Чер­кес­ское пе­да­го­гическое училище (1950), Пя­ти­гор­ский пе­да­го­гический инситут иностранных язы­ков и Выс­шие литературные кур­сы при Ли­те­ра­тур­ном институте им. А.М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве .

На­чал пе­ча­тать­ся в 1949 году. Ав­тор по­этических сборников «Те­бе пою, От­чиз­на» (1956), «Од­ной до­ро­гой» (1961), «Клят­ва люб­ви» (1986) и др., на­пи­сан­ных с ис­поль­зо­ва­ни­ем фольк­лор­ных мо­ти­вов; сбор­ни­ков по­вес­тей и рас­ска­зов «Ран­няя зи­ма» (1964), «Хо­зяе­ва гор» (1971) и др. о тра­диционной жиз­ни аба­зин; ро­ма­нов «Вол­шеб­ная иг­ла» (1970), «Зо­ло­той крест» (1981) и др.

Мно­гие сти­хи Джегутанова ста­ли по­пу­ляр­ны­ми пес­ня­ми.