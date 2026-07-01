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ДЖЕГУТАНОВ КАЛИ САЛИМ-ГЕРИЕВИЧ
ДЖЕГУТАНОВ КАЛИ САЛИМ-ГЕРИЕВИЧ - абазинский писатель.
Окончил Черкесское педагогическое училище (1950), Пятигорский педагогический инситут иностранных языков и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького в Москве.
Начал печататься в 1949 году. Автор поэтических сборников «Тебе пою, Отчизна» (1956), «Одной дорогой» (1961), «Клятва любви» (1986) и др., написанных с использованием фольклорных мотивов; сборников повестей и рассказов «Ранняя зима» (1964), «Хозяева гор» (1971) и др. о традиционной жизни абазин; романов «Волшебная игла» (1970), «Золотой крест» (1981) и др.
Многие стихи Джегутанова стали популярными песнями.
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