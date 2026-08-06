ДЖЕФФЕРСОН ТОМАС

ДЖЕФФЕРСОН ТОМАС (англ. Thomas Jefferson) - американский государственный и общественный деятель, 3-й президент США , архитектор.

По ма­те­рин­ской ли­нии про­ис­хо­дил из се­мьи круп­ных план­та­то­ров-ра­бо­вла­дель­цев Вир­ги­нии. По ве­ро­ис­по­ве­да­нию - уни­та­рий. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в кол­лед­же Уиль­я­ма и Ма­рии, по окон­ча­нии ко­то­ро­го с 1767 года за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой. Ис­пы­тал силь­ное влия­ние идей ев­ропейского Про­све­ще­ния . В 1769-1774 годах, бу­ду­чи членом Вир­гин­ско­го за­ко­но­дательного со­б­ра­ния, ак­тив­но вклю­чил­ся в борь­бу за не­за­ви­си­мость североамериканских ко­ло­ний. В 1773 году один из ини­циа­то­ров соз­да­ния в Вир­ги­нии Кор­рес­пон­дент­ско­го комитета - ре­во­люционного ор­га­на вла­сти, обес­пе­чи­вав­ше­го так­же связь с другими ко­ло­ния­ми. В 1774 году опуб­ли­ко­вал при­нёс­ший ему ши­ро­кую из­вест­ность пам­флет «Об­щий об­зор прав Бри­тан­ской Аме­ри­ки», в ко­то­ром до­ка­зы­вал, что британский пар­ла­мент не име­ет пра­ва на­вя­зы­вать ко­ло­ни­ям при­ни­мае­мые им за­ко­ны. В 1775-1776 годах член Кон­ти­нен­таль­но­го кон­грес­са. Ав­тор Дек­ла­ра­ции не­за­ви­си­мо­сти США 1776 года , в ос­но­ву ко­то­рой по­ло­жил про­све­ти­тель­скую кон­цеп­цию су­ве­ре­ни­те­та на­ро­да, не­отъ­ем­ле­мо­го пра­ва лю­дей «на жизнь, сво­бо­ду и стрем­ле­ние к сча­стью» и на свер­же­ние ти­ра­нии. В 1776-1779 годах член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей Вир­ги­нии. До­би­вал­ся про­ве­де­ния в шта­те об­щественного пре­об­ра­зо­ва­ния в ду­хе идей Про­све­ще­ния, под­го­то­вил «Вир­гин­ский ста­тут о ре­ли­ги­оз­ной сво­бо­де» (1779), по­вли­яв­ший так­же на кон­сти­ту­ции других шта­тов и спо­соб­ство­вав­ший уза­ко­не­нию Кон­сти­ту­ци­ей США от­де­ле­ния Церк­ви от го­су­дар­ст­ва, ут­вер­жде­нию сво­бо­ды ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Под­го­то­вил собственную ре­дак­цию Но­во­го За­ве­та (т.н. Биб­лия Джеф­фер­со­на). В 1778 году раз­ра­бо­тал «Билль о все­об­щем рас­про­стра­не­нии зна­ний», в ко­то­ром про­во­дил мысль о том, что рес­пуб­ли­кан­ское прав­ле­ние ос­но­вы­ва­ет­ся на про­све­щён­но­сти гра­ж­дан, не­об­хо­ди­мой для по­ни­ма­ния ими сво­их прав и обя­зан­но­стей, и по­то­му воз­мож­ность по­лу­че­ния об­ра­зо­ва­ния долж­на быть пре­дос­тав­ле­на всем. Од­но­вре­мен­но Джефферсон пред­ла­гал вы­де­лить из об­щей мас­сы гра­ж­дан «ес­те­ст­вен­ную ари­сто­кра­тию» доб­ро­де­те­ли и та­лан­та и пре­дос­та­вить ей воз­мож­ность обу­че­ния за государственный счёт.

В 1779-1781 годах за­ни­мал долж­ность гу­бер­на­то­ра Вир­ги­нии. В ус­ло­ви­ях Вой­ны за не­за­ви­си­мость США 1775-1783 годах по­тер­пел не­уда­чу в ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны шта­та и ед­ва не по­пал в плен к анг­ли­ча­нам. В 1781 году, на­хо­дясь в от­став­ке, ра­бо­тал над «За­мет­ка­ми о шта­те Вир­ги­ния» (опубликаованы в 1787 году), ко­то­рые при­нес­ли ему сла­ву учё­но­го-эн­цик­ло­пе­ди­ста, ис­сле­до­вал ин­дей­ские за­хо­ро­не­ния в ок­ре­ст­но­стях сво­его по­ме­стья. В 1783 году вер­нул­ся в по­ли­ти­ку и за­нял­ся за­ко­но­творческой дея­тель­но­стью в Кон­грес­се . В 1784 году пред­ло­жил Кон­грес­су про­вес­ти на­цио­на­ли­за­цию зе­мель За­па­да и за­пре­тить раб­ст­во во всех но­во­при­сое­ди­нён­ных об­лас­тях (это пред­ло­же­ние бы­ло реа­ли­зо­ва­но лишь в северо-западных шта­тах). В це­лом в во­про­се о раб­ст­ве нег­ров Джефферсон за­ни­мал про­ти­во­ре­чи­вую по­зи­цию. Осу­ж­дая ин­сти­тут раб­ст­ва как та­ко­вой, счи­тал чер­но­ко­жих не­пол­но­цен­ны­ми и не­од­но­крат­но вы­сту­пал с пред­ло­же­ния­ми о вы­се­ле­нии сво­бод­ных нег­ров за пре­де­лы США. В 1784-1789 годах на­хо­дил­ся во Фран­ции, с 1785 года в ран­ге по­сла по осо­бым по­ру­че­ни­ям. В Па­ри­же смог до­бить­ся зна­чительных ус­ту­пок для американской тор­гов­ли. В 1790 году за­нял пост государственного сек­ре­та­ря в пра­ви­тель­ст­ве Дж. Ва­шинг­то­на. Внёс зна­чительный вклад в ста­нов­ле­ние государственного де­пар­та­мен­та и ди­пло­ма­тической служ­бы США. При­вет­ст­во­вал Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII века . Вёл ост­рую по­ле­ми­ку с ли­де­ром фе­де­ра­ли­стов, министром фи­нан­сов А. Га­миль­то­ном, пред­став­ляв­шим ин­те­ре­сы на­ро­ж­даю­щей­ся промышленной бур­жуа­зии Се­ве­ро-Вос­то­ка. В этой по­ле­ми­ке, опи­ра­ясь на идеи фи­зио­кра­тов, вы­сту­пал в за­щи­ту ин­те­ре­сов аг­ра­ри­ев (как фер­ме­ров, так и план­та­то­ров), за со­хра­не­ние сво­бод­ной тор­гов­ли, тре­бо­вал рас­ши­ре­ния прав шта­тов и стро­го­го со­блю­де­ния американским пра­ви­тель­ст­вом ней­тра­ли­те­та во внеш­ней по­ли­ти­ке. С воз­ник­но­ве­ни­ем в Кон­грес­се США оп­по­зи­ци­он­ной Га­миль­то­ну фрак­ции де­мо­кра­тов (рес­пуб­ли­кан­цев), воз­глав­ляе­мой Дж. Ме­ди­со­ном, стал её при­знан­ным ли­де­ром, а са­ма фрак­ция ста­ла име­но­вать­ся джеф­фер­со­нов­ски­ми рес­пуб­ли­кан­ца­ми. В 1793 году вы­шел в от­став­ку из-за не­со­гла­сия с по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва Ва­шинг­то­на. По­сле вы­бо­ров 1796 года за­нял пост ви­це-пре­зи­ден­та в ад­ми­ни­ст­ра­ции фе­де­ра­ли­ста Дж. Адам­са, дав­не­го лич­но­го дру­га, но по­ли­тического оп­по­нен­та. В 1798 году, по­сле при­ня­тия фе­де­ра­ли­ста­ми за­ко­нов о на­ту­ра­ли­за­ции и из­ме­не (Джефферсон и его еди­но­мыш­лен­ни­ки счи­та­ли их ан­ти­кон­сти­ту­ци­он­ны­ми), ру­ко­во­дил под­го­тов­кой так называемых Вир­гин­ских и Кен­тук­кий­ских ре­зо­лю­ций, на­прав­лен­ных на рас­ши­ре­ние прав шта­тов (впо­след­ст­вии эти ре­зо­лю­ции рас­смат­ри­ва­лись как соз­даю­щие пред­по­сыл­ки для нул­ли­фи­ка­ции фе­де­раль­ных за­ко­нов и се­цес­сии шта­тов).

По­сле по­бе­ды на вы­бо­рах 1800 года джеф­фер­со­нов­ских рес­пуб­ли­кан­цев всту­пил в долж­ность пре­зи­ден­та США (1801), в 1804 году пе­ре­из­бран на но­вый срок. Джефферсон был пер­вым пре­зи­ден­том, чья инау­гу­ра­ци­он­ная речь бы­ла про­из­не­се­на в строя­щей­ся но­вой сто­ли­це США - г. Ва­шинг­тон. Курс Джефферсона от­ли­чал­ся праг­ма­тиз­мом и стрем­ле­ни­ем дос­тичь ком­про­мис­са ме­ж­ду различными слоя­ми американского об­ще­ст­ва. Промышленное про­изводство, на­ря­ду с зем­ле­де­ли­ем, тор­гов­лей и су­до­ход­ст­вом, бы­ло объ­яв­ле­но им од­ной из ос­нов про­цве­та­ния США. В го­ды пре­зи­дент­ст­ва Джефферсона США при­об­ре­ли у Фран­ции Луи­зиа­ну (1803), в ре­зуль­та­те че­го тер­ри­то­рия стра­ны уве­личи­лась в 2 раза; бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на транс­кон­ти­нен­таль­ная экс­пе­ди­ция М. Льюи­са и У. Клар­ка (1803-1806), ко­то­рая дос­тиг­ла ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья и вне­сла зна­чительный вклад в изу­че­ние западных рай­онов Северной Аме­ри­ки; в 1807 году ус­та­нов­ле­ны ди­пло­ма­тических от­но­ше­ния с Рос­си­ей. Джефферсон вёл борь­бу с фе­де­ра­ли­ст­ской оп­по­зи­ци­ей за влия­ние на ор­га­ны су­деб­ной вла­сти, в 1805-1807 годах про­ти­во­дей­ст­во­вал по­пыт­ке сво­его бывшего ви­це-пре­зиден­та А. Бер­ра рас­ко­лоть США. В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн , что­бы не до­пус­тить во­вле­че­ния США в кон­фликт ме­ж­ду ев­ропейскими дер­жа­ва­ми, до­бил­ся при­ня­тия за­ко­на об эм­бар­го (декабрь 1807), за­пре­щав­ше­го аме­ри­кан­цам вес­ти тор­гов­лю как с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, так и с Фран­ци­ей. Од­на­ко этот за­кон, дей­ст­во­вав­ший до 1809 года, не­га­тив­но по­вли­ял на эко­но­ми­ку США и вы­звал рост не­до­воль­ст­ва в стра­не. В конце 1807 года Джефферсон объ­я­вил об от­ка­зе от вы­дви­же­ния сво­ей кан­ди­да­ту­ры на пост пре­зи­ден­та на 3-й срок, что за­ло­жи­ло ос­но­ву важ­ной тра­ди­ции по­ли­тической жиз­ни США, со­хра­няв­шей­ся до 1940 года. В 1809 году по ис­те­че­нии сро­ка пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий Джефферсон ушёл из по­ли­ти­ки, од­на­ко про­дол­жал ока­зы­вать боль­шое влия­ние на ду­хов­ную и об­щественную жизнь американского об­ще­ст­ва.

По­след­ние 17 лет жиз­ни Джефферсон про­вёл в сво­ём по­ме­стье Мон­ти­сел­ло (штат Вир­ги­ния). Вёл об­шир­ную пе­ре­пис­ку, в том числе с Дж. Адам­сом. Для об­лег­че­ния пе­ре­пис­ки изо­брёл ко­пи­ро­валь­ный ап­па­рат, по­лу­чив­ший на­зва­ние по­ли­граф Джеф­фер­со­на. По­сле со­жже­ния анг­ли­ча­на­ми в хо­де анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­ны 1812-1814 годов Ва­шинг­то­на пе­ре­дал пра­ви­тель­ст­ву зна­чительную часть сво­ей об­шир­ной биб­лио­те­ки, а так­же кол­лек­цию карт, по­ло­жив тем са­мым на­ча­ло Биб­лио­те­ке Кон­грес­са США. Стре­мясь пре­тво­рить в жизнь свою кон­цеп­цию раз­ви­тия сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, пред­ло­жил план ор­га­ни­за­ции Вир­гин­ско­го университета в Шар­лотс­вил­ле (при­нят в 1819 году), раз­ра­бо­тал его ус­тав и де­таль­ные учеб­ные пла­ны, сфор­ми­ро­вал про­фес­сор­ско-пре­по­да­ва­тель­ский со­став. В 1825 году из­бран пер­вым рек­то­ром это­го уни­вер­си­те­та.

Скон­чал­ся Джефферсон в день 50-ле­тия под­пи­са­ния Дек­ла­ра­ции не­за­ви­си­мо­сти США. Име­нем Джефферсона на­зва­ны го­ро­да, ре­ка и го­ры, кол­лед­жи и уни­вер­си­те­ты, пло­ща­ди и ули­цы. Его порт­рет по­ме­щён на 2-дол­ла­ро­вой банк­но­те и 5-цен­то­вой мо­не­те. К 200-ле­тию со дня ро­ж­де­ния Джефферсона в Ва­шинг­то­не от­крыт ме­мо­ри­ал.

Джефферсон внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры в США. В юно­сти са­мо­стоя­тель­но изу­чал ар­хи­тек­ту­ру (по кни­гам об ар­хи­тек­ту­ре Дж. Гиб­бса, А. Пал­ла­дио и др.), с 1767 года по собственному пла­ну стро­ил усадь­бу Мон­ти­сел­ло (пе­ре­строе­на в 1796-1809 годах; по эс­ки­зам Джефферсона вы­пол­ня­лись так­же пред­ме­ты об­ста­нов­ки). На­хо­дясь в Па­ри­же, по­зна­ко­мил­ся с ра­бо­та­ми К.Н. Ле­ду и Э.Л. Бул­ле, сблизил­ся с Ш.Л. Кле­рис­со, ув­лёк­шим его изу­че­ни­ем ан­тич­ных па­мят­ни­ков. В 1786 году со­вер­шил по­езд­ку по Ве­ли­ко­бри­та­нии для изу­че­ния пей­заж­ных пар­ков. По воз­вра­ще­нии в США уча­ст­во­вал в ра­бо­те по пла­ни­ро­ва­нию Ва­шинг­то­на (совместно с П.Ш. Лан­фа­ном) и воз­ве­де­нию Ка­пи­то­лия. Счи­та­ет­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком рим­ско-клас­сического на­прав­ле­ния в ар­хи­тек­ту­ре об­щественных зда­ний США. В не­осу­ще­ст­в­лён­ных про­ек­тах до­мов гу­бер­на­то­ров в Уиль­ямс­бер­ге (1778-1801), в Рич­мон­де (около 1780) и пре­зи­ден­та США в Ва­шинг­то­не (1792) ис­поль­зо­вал как об­ра­зец вил­лу «Ро­тон­да» Пал­ла­дио. В рим­ско-клас­сическои сти­ле Джефферсоном бы­ли спро­ек­ти­ро­ва­ны Ка­пи­то­лий шта­та Вир­ги­ния в Рич­мон­де (1785-1799), ком­плекс зда­ний Вир­гин­ско­го университета (1817-1825). В про­ек­тах до­мов для дру­зей про­яв­лял при­вер­жен­ность пал­ла­ди­ан­ст­ву: усадь­бы Эдж­хилл (около 1798-1800), По­плер-Фо­рест (1806-1812; обе в шта­те Вир­ги­ния), Фар­минг­тон (штат Кен­тук­ки, 1809-1810) и др.

Сочинения :

The writings of Т. Jefferson. Wash., 1903–1904. Vol. 1–20;

Papers / Ed. by J. P. Boyd. Princeton, 1950–1965. Vol. 1–17;

Ав­то­био­гра­фия. За­мет­ки о шта­те Вир­ги­ния / Под ред. А. А. Фур­сен­ко. Л., 1990.