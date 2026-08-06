ДЖЕФФЕРСОН ТОМАС
ДЖЕФФЕРСОН ТОМАС (англ. Thomas Jefferson) - американский государственный и общественный деятель, 3-й президент США, архитектор.
По материнской линии происходил из семьи крупных плантаторов-рабовладельцев Виргинии. По вероисповеданию - унитарий. Получил образование в колледже Уильяма и Марии, по окончании которого с 1767 года занимался юридической практикой. Испытал сильное влияние идей европейского Просвещения. В 1769-1774 годах, будучи членом Виргинского законодательного собрания, активно включился в борьбу за независимость североамериканских колоний. В 1773 году один из инициаторов создания в Виргинии Корреспондентского комитета - революционного органа власти, обеспечивавшего также связь с другими колониями. В 1774 году опубликовал принёсший ему широкую известность памфлет «Общий обзор прав Британской Америки», в котором доказывал, что британский парламент не имеет права навязывать колониям принимаемые им законы. В 1775-1776 годах член Континентального конгресса. Автор Декларации независимости США 1776 года, в основу которой положил просветительскую концепцию суверенитета народа, неотъемлемого права людей «на жизнь, свободу и стремление к счастью» и на свержение тирании. В 1776-1779 годах член Палаты представителей Виргинии. Добивался проведения в штате общественного преобразования в духе идей Просвещения, подготовил «Виргинский статут о религиозной свободе» (1779), повлиявший также на конституции других штатов и способствовавший узаконению Конституцией США отделения Церкви от государства, утверждению свободы вероисповедания. Подготовил собственную редакцию Нового Завета (т.н. Библия Джефферсона). В 1778 году разработал «Билль о всеобщем распространении знаний», в котором проводил мысль о том, что республиканское правление основывается на просвещённости граждан, необходимой для понимания ими своих прав и обязанностей, и потому возможность получения образования должна быть предоставлена всем. Одновременно Джефферсон предлагал выделить из общей массы граждан «естественную аристократию» добродетели и таланта и предоставить ей возможность обучения за государственный счёт.
В 1779-1781 годах занимал должность губернатора Виргинии. В условиях Войны за независимость США 1775-1783 годах потерпел неудачу в организации обороны штата и едва не попал в плен к англичанам. В 1781 году, находясь в отставке, работал над «Заметками о штате Виргиния» (опубликаованы в 1787 году), которые принесли ему славу учёного-энциклопедиста, исследовал индейские захоронения в окрестностях своего поместья. В 1783 году вернулся в политику и занялся законотворческой деятельностью в Конгрессе. В 1784 году предложил Конгрессу провести национализацию земель Запада и запретить рабство во всех новоприсоединённых областях (это предложение было реализовано лишь в северо-западных штатах). В целом в вопросе о рабстве негров Джефферсон занимал противоречивую позицию. Осуждая институт рабства как таковой, считал чернокожих неполноценными и неоднократно выступал с предложениями о выселении свободных негров за пределы США. В 1784-1789 годах находился во Франции, с 1785 года в ранге посла по особым поручениям. В Париже смог добиться значительных уступок для американской торговли. В 1790 году занял пост государственного секретаря в правительстве Дж. Вашингтона. Внёс значительный вклад в становление государственного департамента и дипломатической службы США. Приветствовал Французскую революцию XVIII века. Вёл острую полемику с лидером федералистов, министром финансов А. Гамильтоном, представлявшим интересы нарождающейся промышленной буржуазии Северо-Востока. В этой полемике, опираясь на идеи физиократов, выступал в защиту интересов аграриев (как фермеров, так и плантаторов), за сохранение свободной торговли, требовал расширения прав штатов и строгого соблюдения американским правительством нейтралитета во внешней политике. С возникновением в Конгрессе США оппозиционной Гамильтону фракции демократов (республиканцев), возглавляемой Дж. Медисоном, стал её признанным лидером, а сама фракция стала именоваться джефферсоновскими республиканцами. В 1793 году вышел в отставку из-за несогласия с политикой правительства Вашингтона. После выборов 1796 года занял пост вице-президента в администрации федералиста Дж. Адамса, давнего личного друга, но политического оппонента. В 1798 году, после принятия федералистами законов о натурализации и измене (Джефферсон и его единомышленники считали их антиконституционными), руководил подготовкой так называемых Виргинских и Кентуккийских резолюций, направленных на расширение прав штатов (впоследствии эти резолюции рассматривались как создающие предпосылки для нуллификации федеральных законов и сецессии штатов).
После победы на выборах 1800 года джефферсоновских республиканцев вступил в должность президента США (1801), в 1804 году переизбран на новый срок. Джефферсон был первым президентом, чья инаугурационная речь была произнесена в строящейся новой столице США - г. Вашингтон. Курс Джефферсона отличался прагматизмом и стремлением достичь компромисса между различными слоями американского общества. Промышленное производство, наряду с земледелием, торговлей и судоходством, было объявлено им одной из основ процветания США. В годы президентства Джефферсона США приобрели у Франции Луизиану (1803), в результате чего территория страны увеличилась в 2 раза; была организована трансконтинентальная экспедиция М. Льюиса и У. Кларка (1803-1806), которая достигла тихоокеанского побережья и внесла значительный вклад в изучение западных районов Северной Америки; в 1807 году установлены дипломатических отношения с Россией. Джефферсон вёл борьбу с федералистской оппозицией за влияние на органы судебной власти, в 1805-1807 годах противодействовал попытке своего бывшего вице-президента А. Берра расколоть США. В период наполеоновских войн, чтобы не допустить вовлечения США в конфликт между европейскими державами, добился принятия закона об эмбарго (декабрь 1807), запрещавшего американцам вести торговлю как с Великобританией, так и с Францией. Однако этот закон, действовавший до 1809 года, негативно повлиял на экономику США и вызвал рост недовольства в стране. В конце 1807 года Джефферсон объявил об отказе от выдвижения своей кандидатуры на пост президента на 3-й срок, что заложило основу важной традиции политической жизни США, сохранявшейся до 1940 года. В 1809 году по истечении срока президентских полномочий Джефферсон ушёл из политики, однако продолжал оказывать большое влияние на духовную и общественную жизнь американского общества.
Последние 17 лет жизни Джефферсон провёл в своём поместье Монтиселло (штат Виргиния). Вёл обширную переписку, в том числе с Дж. Адамсом. Для облегчения переписки изобрёл копировальный аппарат, получивший название полиграф Джефферсона. После сожжения англичанами в ходе англо-американской войны 1812-1814 годов Вашингтона передал правительству значительную часть своей обширной библиотеки, а также коллекцию карт, положив тем самым начало Библиотеке Конгресса США. Стремясь претворить в жизнь свою концепцию развития системы образования, предложил план организации Виргинского университета в Шарлотсвилле (принят в 1819 году), разработал его устав и детальные учебные планы, сформировал профессорско-преподавательский состав. В 1825 году избран первым ректором этого университета.
Скончался Джефферсон в день 50-летия подписания Декларации независимости США. Именем Джефферсона названы города, река и горы, колледжи и университеты, площади и улицы. Его портрет помещён на 2-долларовой банкноте и 5-центовой монете. К 200-летию со дня рождения Джефферсона в Вашингтоне открыт мемориал.
Джефферсон внёс значительный вклад в развитие архитектуры в США. В юности самостоятельно изучал архитектуру (по книгам об архитектуре Дж. Гиббса, А. Палладио и др.), с 1767 года по собственному плану строил усадьбу Монтиселло (перестроена в 1796-1809 годах; по эскизам Джефферсона выполнялись также предметы обстановки). Находясь в Париже, познакомился с работами К.Н. Леду и Э.Л. Булле, сблизился с Ш.Л. Клериссо, увлёкшим его изучением античных памятников. В 1786 году совершил поездку по Великобритании для изучения пейзажных парков. По возвращении в США участвовал в работе по планированию Вашингтона (совместно с П.Ш. Ланфаном) и возведению Капитолия. Считается основоположником римско-классического направления в архитектуре общественных зданий США. В неосуществлённых проектах домов губернаторов в Уильямсберге (1778-1801), в Ричмонде (около 1780) и президента США в Вашингтоне (1792) использовал как образец виллу «Ротонда» Палладио. В римско-классическои стиле Джефферсоном были спроектированы Капитолий штата Виргиния в Ричмонде (1785-1799), комплекс зданий Виргинского университета (1817-1825). В проектах домов для друзей проявлял приверженность палладианству: усадьбы Эджхилл (около 1798-1800), Поплер-Форест (1806-1812; обе в штате Виргиния), Фармингтон (штат Кентукки, 1809-1810) и др.
Сочинения:
The writings of Т. Jefferson. Wash., 1903–1904. Vol. 1–20;
Papers / Ed. by J. P. Boyd. Princeton, 1950–1965. Vol. 1–17;
Автобиография. Заметки о штате Виргиния / Под ред. А. А. Фурсенко. Л., 1990.