ДЖЕБЗУН-ДАМБА-ХУТУХТА VIII

ДЖЕБЗУН-ДАМБА-ХУТУХТА VIII - последний монгольский теократический правитель - богдо-гэгэн («свет­лей­ший свя­той»).

В 1875 году при­был с ка­ра­ва­ном из сто­ли­цы Ти­бе­та Лха­сы, что­бы за­нять трон бо­гдо-гэ­гэ­на в ка­че­ст­ве ре­ин­кар­на­ции (ху­тух­ты) скон­чав­ше­го­ся пра­ви­те­ля.

В прав­ле­ние Джебзун-Дамба-хутухты VIII бы­ла вос­ста­нов­ле­на су­ве­рен­ная го­су­дар­ст­вен­ность Мон­го­лии . В 1911 году он был про­воз­гла­шён ху­ра­лом северо-монгольских кня­зей ха­ном Мон­го­лии. По Кях­тин­ско­му российско-китайско-монгольскому со­гла­ше­нию 1915 года Се­вер­ная (Внеш­няя) Мон­го­лия по­лу­чи­ла ста­тус ав­то­но­мии в со­ста­ве Китайской Рес­пуб­ли­ки. Мон­голь­ская на­цио­наль­но-де­мо­кра­ти­че­ская ре­во­лю­ция 1921 года , вос­ста­но­вив­шая су­ве­рен­ную монгольскую го­су­дар­ст­вен­ность, ог­ра­ни­чи­ла пра­ва мо­нар­ха.

По­сле кон­чи­ны Джебзун-Дамба-хутухты VIII Мон­го­лия бы­ла про­воз­гла­ше­на народной рес­пуб­ли­кой.