ДЖЕБЗУН-ДАМБА-ХУТУХТА VIII
ДЖЕБЗУН-ДАМБА-ХУТУХТА VIII - последний монгольский теократический правитель - богдо-гэгэн («светлейший святой»).
В 1875 году прибыл с караваном из столицы Тибета Лхасы, чтобы занять трон богдо-гэгэна в качестве реинкарнации (хутухты) скончавшегося правителя.
В правление Джебзун-Дамба-хутухты VIII была восстановлена суверенная государственность Монголии. В 1911 году он был провозглашён хуралом северо-монгольских князей ханом Монголии. По Кяхтинскому российско-китайско-монгольскому соглашению 1915 года Северная (Внешняя) Монголия получила статус автономии в составе Китайской Республики. Монгольская национально-демократическая революция 1921 года, восстановившая суверенную монгольскую государственность, ограничила права монарха.
После кончины Джебзун-Дамба-хутухты VIII Монголия была провозглашена народной республикой.