ДЖЕБРАН ХАЛИЛЬ ДЖЕБРАН

ДЖЕБРАН ХАЛИЛЬ ДЖЕБРАН - ливанский писатель.

Пи­сал на арабском и английском язы­ках. В 1895 году с семь­ёй эмиг­ри­ро­вал в США (Бос­тон). В 1898 году вер­нул­ся в Бей­рут, окон­чил ка­то­лический кол­ледж Хик­ма.

В 1908-1910 годах жил в Па­ри­же, учил­ся жи­во­пи­си в мас­тер­ской О. Ро­де­на. В 1910 году вновь пе­ре­ехал в США (Нью-Йорк), где опуб­ли­ко­вал сборники рас­ска­зов «Не­вес­та лу­гов» («Ара­ис аль-­му­рудж», 1906) и «Мя­теж­ные ду­ши» («аль-Ар­вах аль-му­та­мар­ри­да», 1908, русский перевод 2002) о жиз­ни Ли­ва­на.

Воз­гла­вил соз­дан­ное сирийскими и ли­ванскими эмиг­ран­та­ми литературное объ­е­ди­не­ние «Ас­со­циа­ция пе­ра» («ар-Ра­би­та аль-ка­ла­мийя», 1921), по­вли­яв­шее на раз­ви­тие не толь­ко си­ро-американской литературной шко­лы (объ­еди­ня­ла пи­са­те­лей-эмиг­ран­тов из Си­рии и Ли­ва­на), но и но­во­араб­ской литературы в це­лом.

Соз­да­тель собственного ху­дожественного сти­ля в но­во­араб­ской литературе - «ба­ла­гат Джеб­ран» («крас­но­ре­чие Джеб­ра­на»).

Ав­тор сборника сти­хо­тво­ре­ний в про­зе «Сле­за и улыб­ка» («ад-Да­ма ва бти­са­ма», 1914); пер­вой арабской по­вес­ти «Сло­ман­ные кры­лья» («аль-­Адж­ни­хат аль-му­та­кас­си­ра», 1912); сборников рас­ска­зов и фи­лософских притч «Бу­ри» («аль-Ава­сыф», 1920), «Чу­де­са и ди­ко­вин­ки» («Ба­даи ва та­ра­иф», 1923, русский перевод 1976).

В про­из­ве­де­ни­ях на английском язы­ке [сборники «Бе­зум­ный» («Mad­man», 1914), «Про­рок» («The Prophet», 1923, русский перевод 1989), «Пе­сок и пе­на» («Sand and Foam», 1926), «Ии­сус - сын че­ло­ве­че­ский» («Je­sus, the Son of Man», 1928), «Бо­ги зем­ли» («The Earth Gods», 1931) и др.]

Джебран ор­га­нич­но со­еди­ня­ет фи­лософские идеи За­па­да и Вос­то­ка, ис­сле­ду­ет по­этическую сим­во­ли­ку книг Вет­хо­го За­ве­та и су­фий­ской литературы, ин­тер­пре­ти­ру­ет дог­ма­ты хри­сти­ан­ст­ва как ос­но­ву уни­вер­саль­ной гу­ма­ни­стической ре­ли­гии, про­ти­во­стоя­щей этическим нор­мам современной ци­ви­ли­за­ции.

Сочинения :

Сло­ман­ные кры­лья. Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1962;

Сле­за и улыб­ка: Из­бран­ное. М., 1976;

Из­бран­ное. Л., 1986.