ДЖЕБРАН ХАЛИЛЬ ДЖЕБРАН
ДЖЕБРАН ХАЛИЛЬ ДЖЕБРАН - ливанский писатель.
Писал на арабском и английском языках. В 1895 году с семьёй эмигрировал в США (Бостон). В 1898 году вернулся в Бейрут, окончил католический колледж Хикма.
В 1908-1910 годах жил в Париже, учился живописи в мастерской О. Родена. В 1910 году вновь переехал в США (Нью-Йорк), где опубликовал сборники рассказов «Невеста лугов» («Араис аль-мурудж», 1906) и «Мятежные души» («аль-Арвах аль-мутамаррида», 1908, русский перевод 2002) о жизни Ливана.
Возглавил созданное сирийскими и ливанскими эмигрантами литературное объединение «Ассоциация пера» («ар-Рабита аль-каламийя», 1921), повлиявшее на развитие не только сиро-американской литературной школы (объединяла писателей-эмигрантов из Сирии и Ливана), но и новоарабской литературы в целом.
Создатель собственного художественного стиля в новоарабской литературе - «балагат Джебран» («красноречие Джебрана»).
Автор сборника стихотворений в прозе «Слеза и улыбка» («ад-Дама ва бтисама», 1914); первой арабской повести «Сломанные крылья» («аль-Аджнихат аль-мутакассира», 1912); сборников рассказов и философских притч «Бури» («аль-Авасыф», 1920), «Чудеса и диковинки» («Бадаи ва тараиф», 1923, русский перевод 1976).
В произведениях на английском языке [сборники «Безумный» («Madman», 1914), «Пророк» («The Prophet», 1923, русский перевод 1989), «Песок и пена» («Sand and Foam», 1926), «Иисус - сын человеческий» («Jesus, the Son of Man», 1928), «Боги земли» («The Earth Gods», 1931) и др.]
Джебран органично соединяет философские идеи Запада и Востока, исследует поэтическую символику книг Ветхого Завета и суфийской литературы, интерпретирует догматы христианства как основу универсальной гуманистической религии, противостоящей этическим нормам современной цивилизации.
Сочинения:
Сломанные крылья. Избранные произведения. М., 1962;
Слеза и улыбка: Избранное. М., 1976;
Избранное. Л., 1986.