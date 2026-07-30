ДЖЕБЕЛЬ-ИРХУД

ДЖЕБЕЛЬ-ИРХУД - поселение раннего палеолита в Марокко.

От­кры­то французским па­лео­нто­ло­гом Э. Эн­ну­ши в 1962 году. Куль­тур­ный слой эпо­хи Му­стье (около 55 тысяч лет на­зад) со­дер­жит ору­дия, близ­кие к пе­ред­не­во­сточ­ным (смотреть Каф­зех). Най­де­ны 2 че­ре­па Homo sapiens (позд­не­го ар­ха­ич­но­го са­пи­ен­са, или, со­глас­но но­вой вер­сии, Homo helmei): 1) Джебель-Ирхуд 1 - 30-40-лет­не­го муж­чи­ны; ряд ар­ха­ических осо­бен­но­стей трак­то­ва­лись как не­ан­дер­та­ло­ид­ные (зна­чительная тол­щи­на кос­тей, мас­сив­ный над­глаз­нич­ный ва­лик, низ­кие свод че­ре­па и лоб, очень вы­со­кое ли­цо, вы­со­кие ор­би­ты, сла­бо вы­ра­жен­ная «шинь­о­но­об­раз­ная» фор­ма за­тыл­ка, силь­ный про­гна­тизм в со­че­та­нии с уп­ло­щён­но­стью верх­ней час­ти ли­ца, ши­ро­кое гру­ше­вид­ное от­вер­стие, от­сут­ст­вие клы­ко­вых ямок и другое); 2) Джебель-Ирхуд 2 - фраг­мен­ты че­ре­па, сбли­жае­мо­го с на­ход­ка­ми ти­па Каф­зех в Па­ле­сти­не, Та­фо­ральт и Ва­ди-Халь­фа в Северной Аф­ри­ке. Сто­рон­ни­ки по­ли­цен­триз­ма (французской ан­тро­по­ло­ги А. Вал­луа, Ж. Юб­лен и другие) ви­дят в Джебель-Ирхуд 2 сви­де­тель­ст­во африканской вет­ви эво­лю­ции, ве­ду­щей от ат­лан­тро­па Тер­ни­фи­на; с этим оча­гом свя­зы­ва­ют и ев­ропейского гей­дель­берг­ско­го че­ло­ве­ка (Э. Агир­ре и М.А. де Люм­лей).

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