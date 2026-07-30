ДЖЕБЕЛЬ-ИРХУД
ДЖЕБЕЛЬ-ИРХУД - поселение раннего палеолита в Марокко.
Открыто французским палеонтологом Э. Эннуши в 1962 году. Культурный слой эпохи Мустье (около 55 тысяч лет назад) содержит орудия, близкие к передневосточным (смотреть Кафзех). Найдены 2 черепа Homo sapiens (позднего архаичного сапиенса, или, согласно новой версии, Homo helmei): 1) Джебель-Ирхуд 1 - 30-40-летнего мужчины; ряд архаических особенностей трактовались как неандерталоидные (значительная толщина костей, массивный надглазничный валик, низкие свод черепа и лоб, очень высокое лицо, высокие орбиты, слабо выраженная «шиньонообразная» форма затылка, сильный прогнатизм в сочетании с уплощённостью верхней части лица, широкое грушевидное отверстие, отсутствие клыковых ямок и другое); 2) Джебель-Ирхуд 2 - фрагменты черепа, сближаемого с находками типа Кафзех в Палестине, Тафоральт и Вади-Хальфа в Северной Африке. Сторонники полицентризма (французской антропологи А. Валлуа, Ж. Юблен и другие) видят в Джебель-Ирхуд 2 свидетельство африканской ветви эволюции, ведущей от атлантропа Тернифина; с этим очагом связывают и европейского гейдельбергского человека (Э. Агирре и М.А. де Люмлей).